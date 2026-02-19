Darren Hayes (53 de ani) a trecut printr‑un episod cumplit anul trecut, când o căzătură severă l‑a lăsat inconștient, cu maxilarul rupt și mai mulți dinți fracturați. Accidentul, petrecut la scurt timp după moartea mamei sale, a avut consecințe grave și a necesitat o perioadă lungă de recuperare, artistul descriind ulterior momentul ca fiind unul dintre cele mai traumatizante din viața sa.

Darren Hayes, marcat de un episod medical sever

În prezent, Hayes a vorbit din nou despre incident, explicând într‑o postare recentă că încă își monitorizează starea de sănătate și că a trecut prin investigații medicale suplimentare, inclusiv un RMN. Artistul a povestit la mijlocul lunii februarie că medicii au descoperit fragmente osoase rămase în zona craniană, însă a subliniat că se simte bine și că încearcă să lase în urmă experiența dificilă prin care a trecut.

„Sunt bine, asta a fost înainte de RMN-ul de săptămâna trecută, făcut pentru a-mi verifica creierul după accident”, a scris Hayes, 53 de ani, în descriere. „Totul normal, cu excepția faptului că au găsit fragmente de os care plutesc în jurul creierului meu, lol.”

El a continuat: „Dar sunt ok. Mai mult decât ok, însă nu aș repeta anul trecut dacă aș avea de ales.”

Hayes, care în fotografie purta un halat medical, mască și ochelari, a folosit ca fundal piesa „Dying for You” a lui Charli XCX.

„PS: IUBESC MELODIA ASTA”, a încheiat el.

Consecințele traumatizante ale incidentului

În aprilie 2025, Hayes a dezvăluit într-o postare pe Instagram că suferise o căzătură gravă, își pierduse cunoștința și își rupsese maxilarul, precum și nouă dinți, cu o lună înainte.

La acel moment, a împărtășit o fotografie din perioada de recuperare, cu umflături și vânătăi vizibile, detaliind atât „accidentul teribil”, cât și procesul de vindecare. Accidentul a avut loc la exact două luni după moartea mamei sale, Judy. „Mi-am pierdut cunoștința – am leșinat la scurt timp după ce m-am dat jos din pat și m-am prăbușit de trei ori, pierzând cunoștința de fiecare dată”, a scris artistul „Truly Madly Deeply”. „Traumatismul a fost atât de puternic încât mi-a rupt maxilarul stâng în două. M-am trezit într-o baltă de sânge, cu o durere îngrozitoare în partea stângă a capului și cu 9 dinți sfărâmați.”

Hayes a continuat: „Sunt atât de norocos că am fost găsit. Aș fi putut muri dacă aș fi căzut într-o altă poziție.”

În noiembrie 2025, el a vorbit pentru revista People despre incident.

„În martie, într-o zi m-am ridicat din pat și m-am prăbușit de trei ori în șapte minute”, a spus Hayes. „Eram în atâta durere. Ce nu realizasem era că îmi rupsesem maxilarul în două. Îmi fracturasem 17 dinți.”

Hayes a descris căzătura ca pe „unul dintre acele coșmaruri de stres în care ne pierdem dinții”.

„Scuipam dinți, încă în negare față de ce mi se întâmplase, și m-am gândit: Oh, iubitul meu vine acasă de la sală în 10 minute. Arăt groaznic. Hai să mă aranjez puțin”, a povestit el.

Citeşte şi: Serena Williams, transformată total după ce a slăbit peste 14 kg. „Totul a fost simplu! Mă simt grozav!” Cum arată în costum de baie

Citeşte şi: Bette Midler, transformare surprinzătoare la 80 de ani. Legenda Hollywoodului, fotografiată într-o ipostază neobișnuită în New York

Citeşte şi: Bridget Fonda, apariție rară în public după o transformare spectaculoasă. Celebra actriță de la Hollywood a slăbit 45 de kilograme

Citeşte şi: Cum arată Nick Nolte la 85 de ani. Transformarea celebrului actor, desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață” în anii ’90

Hayes a dezvăluit că nu s-a găsit niciodată o cauză fizică a incidentului.

„Inima mea era în regulă. Toate arterele erau în regulă. Pentru că purtam un monitor cardiac la acel moment, nu a existat niciun eveniment cardiac sau altceva”, a spus el. „Credem că a fost doar stres.”

Perioada lui Darren Hayes în Savage Garden

Darren Hayes a fost solistul trupei Savage Garden între anii 1994 și 2001, perioadă în care duo‑ul australian a devenit unul dintre cele mai influente proiecte pop ale sfârșitului de ani ’90. Format în Logan City, Queensland, alături de instrumentalistul Daniel Jones, grupul a cunoscut o ascensiune rapidă datorită unor hituri care au cucerit topurile internaționale, precum „I Want You”, „To the Moon and Back”, „Truly Madly Deeply”, „The Animal Song” și „I Knew I Loved You”.

Cele două albume lansate în această perioadă, Savage Garden și Affirmation, au ajuns pe locul 1 în Australia și s‑au clasat în top 10 în Regatul Unit și Statele Unite, consolidând succesul global al formației. După destrămarea trupei în 2001, Hayes și‑a continuat cariera ca artist solo.

Foto – Instagram / Profiemdia

Urmărește-ne pe Google News