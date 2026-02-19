Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe

Hilary Knight, căpitanul echipei SUA de hochei, a cerut-o în căsătorie pe patinatoarea Brittany Bowe la Jocurile Olimpice de iarnă din Milano, pe 18 februarie, marcând un moment special pentru ambele sportive aflate la ultima lor Olimpiadă.
Hilary Knight și Brittany Bowe s-au logodit la Jocurile Olimpice
La Olimpiada de iarnă de la Milano, iubirea și performanța sportivă au scris o poveste memorabilă. Hilary Knight, căpitanul echipei de hochei feminin a SUA, a cerut-o în căsătorie pe patinatoarea Brittany Bowe chiar înainte de finala olimpică.
„Mă gândeam la asta de câteva luni”, a declarat ulterior Knight.
Hilary a explicat că momentul ales nu a fost întâmplător: „Ne-am cunoscut datorită Olimpiadei, prin spiritul olimpic și tot parcursul acesta. Am simțit că ar fi un moment care închide cercul pentru amândouă, mai ales că este ultima noastră participare și am putut să sărbătorim aici și să ne legăm destinele”.
Relația lor a început în 2018, la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, și s-a consolidat la Beijing, în 2022. În timpul competiției de la Milano, Knight a dezvăluit că achiziționase inelul cu mult înainte, dar a așteptat momentul perfect pentru a o cere pe Brittany.
Data de 18 februarie a fost aleasă pentru a sărbători alături de prieteni și familie, într-un loc plin de semnificație pentru amândouă.
