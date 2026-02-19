Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe

Hilary Knight, căpitanul echipei SUA de hochei, a cerut-o în căsătorie pe patinatoarea Brittany Bowe la Jocurile Olimpice de iarnă din Milano, pe 18 februarie, marcând un moment special pentru ambele sportive aflate la ultima lor Olimpiadă.

Hilary Knight și Brittany Bowe s-au logodit la Jocurile Olimpice

La Olimpiada de iarnă de la Milano, iubirea și performanța sportivă au scris o poveste memorabilă. Hilary Knight, căpitanul echipei de hochei feminin a SUA, a cerut-o în căsătorie pe patinatoarea Brittany Bowe chiar înainte de finala olimpică.

Momentul emoționant a fost împărtășit cu fanii printr-un videoclip postat pe Instagram, însoțit de mesajul: „Olimpiada ne-a adus împreună”.

În clipul devenit viral, Hilary îngenunchează și îi oferă un inel lui Brittany. Vizibil surprinsă, aceasta acceptă cererea, iar cele două sportive se îmbrățișează cu bucurie.

„Mă gândeam la asta de câteva luni”, a declarat ulterior Knight.

Hilary a explicat că momentul ales nu a fost întâmplător: „Ne-am cunoscut datorită Olimpiadei, prin spiritul olimpic și tot parcursul acesta. Am simțit că ar fi un moment care închide cercul pentru amândouă, mai ales că este ultima noastră participare și am putut să sărbătorim aici și să ne legăm destinele”.

Citește și: Regele Charles, mesaj după ce fratele său, Prințul Andrew a fost arestat: „Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare”

Citește și: Fuego, dezvăluiri din culise despre relație dintre el și Irina Loghin: „De 25 de ani”

Cum a început relația celor două sportive

La 36 de ani, Knight își încheie cariera olimpică cu un record impresionant: cinci participări și tot atâtea medalii.

Pentru Brittany Bowe, în vârstă de 37 de ani, aceasta a fost a patra și ultima Olimpiadă, în care a adăugat noi amintiri prețioase celor două medalii de bronz câștigate anterior.

Citește și: Unde va fi filmat sezonul 10 al emisiunii „Asia Express”. Antena 1 a ales locuri noi pentru celebrul show

Citește și: Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”

Relația lor a început în 2018, la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, și s-a consolidat la Beijing, în 2022. În timpul competiției de la Milano, Knight a dezvăluit că achiziționase inelul cu mult înainte, dar a așteptat momentul perfect pentru a o cere pe Brittany.

Data de 18 februarie a fost aleasă pentru a sărbători alături de prieteni și familie, într-un loc plin de semnificație pentru amândouă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Brittany Bowe și Hilary Knight

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News