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O figură emblematică a televiziunii americane, recompensată cu două premii Emmy în perioada de aur a sitcomurilor din anii ’70, demonstrează că își păstrează carisma inepuizabilă și la vârsta de 78 de ani. Retrasă într-un ritm de viață considerabil mai relaxat, celebra actriță a fost surprinsă recent de paparazzi pe străzile din Malibu.

Imaginile surprinse pe ascuns ne dezvăluie o fărâmă din viața ei liniștită de acum, dovedind că vedeta a rămas la fel de magnetică pentru public ca în tinerețe

Instantanee din Malibu: Cină cu prietenii și un look inconfundabil

Ieșirea nocturnă a legendarei actrițe, Sally Struthers, s-a desfășurat sub semnul relaxării, la sfârșitul lunii trecute, când a fost reperată alături de un grup de prieteni la o cină cu specific japonez. Destinația aleasă a fost restaurantul Bui, o adevărată atracție pentru vedete de calibru precum Pink, Miley Cyrus, Cindy Crawford sau surorile Jenner, preferat adesea în detrimentul mult mai mediatizatului Nobu datorită intimității și meniului excelent. După dineu, actrița și-a completat programul cu o oprire la un local din vecinătate, specializat în iaurt înghețat.

Din punct de vedere vestimentar, Struthers a afișat o estetică casual-chic extrem de jovială. Aceasta și-a lăsat liberă coafura blondă, ușor rebelă, care i-a servit drept semnătură vizuală de-a lungul întregii cariere, și a optat pentru un sacou negru, un tricou cu dungi, colanți și pantofi lejeri, colorați. Dincolo de accesoriile practice – o geantă din piele lăcuită și un suport minimalist pentru telefon –, silueta actriței a atras atenția publicului. La o înălțime de 1,55 m, vedeta a reușit o transformare fizică notabilă, slabind de la 90 la 68 de kilograme printr-un regim bazat pe controlul riguros al porțiilor, menținându-și greutatea optimă fără a apela la diete restrictive.

Între două epoci de aur ale televiziunii

Pentru publicul larg, numele lui Sally Struthers rămâne indisolubil legat de două fenomene majore din istoria televiziunii, care au cucerit generații complet diferite. În anii ’70, aceasta a devenit un nume de referință în fiecare cămin american datorită rolului Gloria, fiica nonconformistă a personajului ultra-conservator Archie Bunker din producția revoluționară „All in the Family”. Serialul a spart tiparele epocii, abordând frontal teme sociale tabu.

La distanță de câteva decenii, actrița a generat un nou val de simpatie în rândul tinerilor telespectatori, interpretând-o pe Babette Dell, vecina excentrică și atașată de feline din producția de succes „Fetele Gilmore” (Gilmore Girls). Impactul acestor roluri complementare este resimțit de artistă și astăzi, în cadrul întâlnirilor fortuite cu publicul.

„Este amuzant, o domnișoară de 20 de ani mă strigă Babette datorită serialului Fetele Gilmore, iar apoi mama ei, dacă este cu ea, îi spune: ‘Nu, draga mea, ea este Gloria’”, a dezvăluit actrița într-un interviu acordat presei din Statele Unite.

Culisele dure ale celebrității: Presiunea estetică și controversele media

Dincolo de aplauze, parcursul său în Cetatea Filmului a fost marcat și de episoade restrictive legate de standardele de frumusețe de la Hollywood. Struthers a vorbit deschis despre episoadele de discriminare pe criterii de greutate la care a fost supusă, rememorând o întâmplare stânjenitoare petrecută la o recepție organizată de regretata sa prietenă și colegă de breaslă, Betty White.

„Am întins mâna să iau unul și ea a spus în fața tuturor: ‘O, nu aș face asta dacă aș fi în locul tău, dragă, nu ai nevoie de un biscuite’. [Ea] m-a umilit complet din cauza greutății mele în fața celorlalți oameni din cameră. Iar eu m-am gândit: ‘Doamne, asta nu este deloc frumos!’”, a mărturisit actrița, rememorând incidentul cu ocazia unei emisiuni de tip podcast.

Aceeași vulnerabilitate a transformat-o, în 1997, în ținta unei parodii acide în serialul de animație South Park. În ciuda activității sale filantropice de lungă durată în cadrul organizației Save The Children, realizatorii emisiunii de satiră au portretizat-o într-o lumină controversată, speculând tocmai aspectul său fizic în raport cu acțiunile umanitare destinate copiilor din Etiopia. Ulterior, creatorii show-ului au menționat că gestul nu a reprezentat un atac la persoană, ci o speculație de umor negru.

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Supraviețuitoarea unei epoci afectate de tragedii

În plan personal, prezentul o plasează pe Sally Struthers într-o postură unică și încărcată de nostalgie: este singura supraviețuitoare din rândul nucleului de actori principali ai producției All in the Family. Marii săi colegi de platou s-au stins pe rând – Carroll O’Connor în 2001 și Jean Stapleton în 2013 –, în timp ce fostul său partener de pe ecran, Rob Reiner, a căzut victimă unui incident violent cumplit alături de soția sa, în decembrie anul trecut, chiar în propria reședință.

„Nu există cuvinte. Este dincolo de devastator, iar inima mea este alături de familia lor”, a fost reacția oficială a actriței, transmisă imediat după aflarea veștii cutremurătoare.

Mamă a unei fiice în vârstă de 47 de ani, de profesie psihoterapeut, rezultată din mariajul anterior cu psihiatrul William Rader, Sally Struthers continuă să sfideze ideea de pensionare. Deși prețuiește liniștea din Malibu, vedeta rămâne conectată la industria spectacolului, alternând aparițiile televizate episodice cu turnee naționale solicitante în piese de teatru și producții de musical.

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