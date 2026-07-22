Dana Rogoz, aventură cu toată familia în Europa. Cum călătorește cu cei doi copii cu trenul

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Diana Rogoz și familia ei au pornit într-o nouă aventură. Actrița a povestit că ea și soțul ei, alături de cei doi copii, au pornit într-o vacanță cu trenul prin Europa, iar prima oprire a fost Budapesta, unde au ajuns după ce au mers cu trenul internațional Ister.

Dana Rogoz, vacanță cu toată familia prin Europa

Vedeta le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale că a plecat împreună cu familia din Gara de Nord cu trenul internațional IRN 472, cunoscut și sub numele de Ister. Inițial, și-ar fi dorit să rezerve o cușetă cu patru locuri sau două compartimente comunicante, însă nu au mai găsit locuri disponibile și au fost nevoiți să aleagă o altă variantă de călătorie.

„Bună dimineața din Budapesta!

Ieri, la ora 18:24, am plecat din Gara de Nord cu trenul IRN 472, numit și Ister. Am avut trei paturi rezervate într-un vagon de dormit. Cușetă cu patru paturi sau două compartimente cu câte două paturi alăturate (care comunică printr-o ușă) nu am mai găsit pentru ziua plecării noastre, deși am cumpărat biletele cu aproximativ o lună înainte. Așadar, planificați-vă din timp ieșirea din țară cu trenul!”, le-a spus actrița fanilor ei.

A dormit pe banchetă cu soțul ei

Deși planurile nu au fost chiar așa cum se așteptau, actrița și soțul ei s-au dovedit a fi recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Dana Rogoz voia să doarmă alături de Lia, însă cei doi copii au vrut să aibă fiecare patul lui, așa că părinții au fost nevoiți să se înghesuie pe aceeași banchetă.

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„Planul inițial era să dorm eu cu Lia în același pat, dar copiii au insistat să doarmă fiecare în patul lui, normal, așa că Radu și cu mine ne-am înghesuit pe aceeași banchetă. În a doua imagine ne vedeți pe toți patru în același pat!

Am ajuns la ora 9 dimineața la destinație, cu doar 10 minute întârziere. Nu știu să explic foarte clar de ce, dar cert este că ne place enorm să călătorim cu trenul. Vlad mi-a mulțumit de o mie de ori deja pentru această nouă aventură, chiar de când am pășit ieri în gară.

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Vă recomand să vă salvați postările, dacă vreți să pășiți, la un moment dat, pe urmele noastre, căci voi nota numele și numerele tuturor trenurilor. Urmează alte două doar azi!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele sociale.

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