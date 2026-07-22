Zodia care începe un nou capitol în această perioadă. Cristina Demetrescu, despre influența Lunii Noi în Rac asupra nativilor

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Luna Nouă din 14 iulie continuă să își facă simțită influența, anunțând schimbări importante pentru fiecare zodie. Astrologul Cristina Demetrescu dezvăluie ce ne rezervă astrele până la următoarea Lună Plină și cum putem profita de această perioadă pentru a ne transforma viața. De asemenea, o zodie va începe un nou capitol în această perioadă.

Cristina Demetrescu, despre energia Lunii Noi în Rac

Conform Cristinei Demetrescu, Luna Nouă din Rac aduce în prim-plan temele esențiale ale vieții: familia, casa, rădăcinile și legătura cu trecutul.

Este momentul ideal pentru a reorganiza ceea ce nu mai funcționează, pentru a relua proiecte abandonate sau pentru a rezolva probleme mai vechi.

De asemenea, perioada este perfectă pentru renovări, mutări sau investiții în locuințe, asigurând o bază solidă pentru viitor.

„Este vremea să privim în urmă, să închidem capitole și să luăm decizii importante care ne vor influența pe termen lung”, explică astrologul.

În plus, Mercur retrograd, care își încheie ciclul pe 23 iulie, poate aduce întârzieri și schimbări de planuri. Este o invitație la introspecție și clarificare înainte de a începe un nou drum.

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Fecioara, zodia vedetă a perioadei

Printre toate semnele zodiacale, Fecioara iese în evidență în această etapă astrologică. Cristina Demetrescu subliniază că nativii din această zodie au acum șansa să înceapă un capitol nou, atât în plan personal, cât și profesional.

„Fecioarele își pot redefini direcția de viață. Deciziile luate acum vor avea un impact pe termen lung asupra proiectelor și obiectivelor lor”, spune astrologul.

Pentru acești nativi, accentul cade pe organizare, planificare și deschiderea către noi oportunități. Este momentul perfect pentru a face schimbări majore care să le aducă stabilitate și succes.

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Cristina Demetrescu, cele rezervă Luna Nouă în Rac celorlalte zodii

Această perioadă plină de transformări nu aduce vești bune doar pentru Fecioare. Iată cum sunt influențate și alte zodii:

Berbec: Se concentrează pe familie și cămin. Este momentul ideal pentru renovări, redecorări sau investiții care să sporească confortul acasă.

Leu: Atenția cade pe sănătatea personală și siguranța financiară. Planurile bine puse la punct pot aduce rezultate remarcabile.

Pești: Relațiile și familia sunt în centrul atenției. Poate fi momentul unor decizii importante privind căsătoria sau investițiile imobiliare.

Totuși, nu toate semnele zodiacale se bucură de un parcurs lin în această perioadă.

Rac: Nativii trebuie să se reîntoarcă la proiecte mai vechi și să corecteze eventualele greșeli. Comunicarea clară este esențială pentru a evita neînțelegerile.

Gemeni: Pot experimenta întârzieri financiare și sunt sfătuiți să își reevalueze strategiile economice.

Balanță: Planurile lor depind de deciziile altora, ceea ce poate aduce amânări frustrante.

Scorpion: Trebuie să fie flexibili și să se adapteze rapid la circumstanțe noi.

Capricorn: Răbdarea este cheia succesului, mai ales în proiectele și contractele care par să stagneze momentan.

Mercur retrograd: finalul unui ciclu

Mercur retrograd, care a adus cu sine neînțelegeri și schimbări de planuri de la începutul lunii, își încheie tranzitul pe 23 iulie. Cu toate acestea, ecourile acestuia se mai pot resimți o vreme, iar astrologul recomandă să evităm deciziile impulsive.

„Este important să rămânem calmi și să ne concentrăm pe reconstruirea unor baze solide pentru viitor”, adaugă Cristina Demetrescu.

Până la Luna Plină, programată pentru 29 iulie, astrele ne îndeamnă la introspecție și reevaluare. Unii nativi vor închide capitole importante din viața lor, în timp ce alții vor face primii pași spre un nou început.

Sursă foto: Captură video

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