  MENIU  
Home > Astro Fun > Zodiile norocoase ale lunii iulie 2026. Universul le-a pregătit surprize spectaculoase

Zodiile norocoase ale lunii iulie 2026. Universul le-a pregătit surprize spectaculoase

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 02.07.2026, 17:32
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Luna iulie aduce o atmosferă astrologică extrem de tensionată, marcată de o adevărată pâclă de planete retrograde care va da peste cap planurile multor nativi. Cu Pluto, Mercur, Saturn și Neptun în mișcare aparent inversă, energia cosmică devine grea, confuză și plină de provocări.

Pentru majoritatea zodiilor, această perioadă va fi resimțită ca un test de rezistență, în care obstacolele se ivesc la tot pasul, iar comunicarea și inițiativele financiare par complet blocate. Găsirea echilibrului va fi o misiune aproape imposibilă în fața acestui asalt astral.

În timp ce contextul general este unul marcat de cumpene și ghinioane pentru cea mai mare parte a zodiacului, astrologii vin și cu o veste surprinzătoare. Există patru semne privilegiate care nu doar că vor scăpa nevătămate din acest vârtej, dar vor reuși să transforme luna iulie într-o perioadă a oportunităților și a succesului absolut.

Configurația astrală care seamănă confuzie și certuri

Motivele din spatele acestei perioade dificile sunt legate de conflictele directe dintre planetele retrograde și semnele în care acestea activează. Pluto retrograd în Vărsător forțează schimbări dureroase și scoate la suprafață traume din trecut care necesită vindecare. În același timp, Mercur retrograd în Rac blochează gândirea limpede și aduce o încăpățânare greu de gestionat în discuțiile de zi cu zi.

O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Recomandarea zilei

Marea problemă a lunii o reprezintă însă ciocnirea dintre Mercur din Rac și Saturn retrograd în Berbec. Această configurație tinde să genereze dispute majore, frustrări și o dorință acută de rebeliune împotriva regulilor. Pentru zodiile mai puțin norocoase, lipsa de flexibilitate și orgoliile vor transforma primele săptămâni din iulie într-un șir nesfârșit de neînțelegeri, atât la locul de muncă, cât și în viața de familie. Niciunei autorități nu-i va fi ușor să își impună punctul de vedere, iar proiectele începeu acum riscă să stagneze.

Balanță

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

Dacă ești născut sub acest semn și primești o invitație la o petrecere sau la o ieșire cu colegii de muncă, ar trebui să o accepți fără ezitare, dar cu prudența necesară. Luna iulie aduce un mare potențial pentru întâlniri festive și de celebrare care se vor transforma în conversații lungi și memorabile. Singurul avertisment al astrelor este să te asiguri că, dacă ai afaceri sau sarcini urgente de rezolvat, le finalizezi înainte de a da curs distracției.

Va fi extrem de ușor să pierzi noțiunea timpului povestind cu ceilalți, trezindu-te că au trecut ore întregi fără să fi tăiat nimic de pe lista ta de activități. Cu toate acestea, inspirația ta este la cote maxime, fiind un moment ideal să înveți ceva nou sau să predai ceva de plăcere. Vibrațiile lunii iulie sunt extrem de prietenoase, iar tu te vei afla exact în centrul atenției.

Scorpion

Pentru tine, iulie este momentul perfect să te pui pe primul loc și să îți oferi mai multă iubire. Pe măsură ce săptămânile înaintează, mișcarea retrogradă a lui Neptun ar putea să îți aducă un somn agitat, vise ciudate sau chiar episoade de insomnie. Recomandarea astrologilor este să încerci să faci plimbări de dimineață pentru a-ți revigora aura cu energie proaspătă.

În timp ce aspectele astrologice dezechilibrate îi vor arunca pe ceilalți nativi în haos și îi vor distrage de la sarcinile lor, tu vei reuși să treci prin toate aceste provocări complet nevătămat. Este important să fii alături de cei care îți cer ajutorul sau intuiția, dar ai grijă să menții limite clare pentru a nu permite nimănui să profite. Ideile mari și sclipirile de geniu nu vor lipsi, așa că pune-le în aplicare și învață să eliberezi tot ceea ce nu poți controla.

Vărsător

Retrogradele acestei luni te vor face uneori să simți că îți lipsesc cuvintele sau că te lovești de un zid în comunicare. Acest lucru se datorează încăpățânării lui Mercur în Rac și dorinței de rebeliune a lui Saturn în Berbec. Atunci când aceste energii se ciocnesc, riscul de dispute și certuri crește semnificativ, mai ales că nimănui nu-i place să i se spună ce are de făcut în această perioadă.

Din fericire pentru tine, acest context tensionat te va impulsiona să iei problemele în propriile mâini și să le remediezi singur, fără să mai aștepți ajutorul altora. Această atitudine hotărâtă te va ajuta ca, până la sfârșitul lunii, să te simți complet eliberat de lanțurile, blocajele sau restricțiile din trecut care simțeai că te țin în loc.

Pești

În aer plutește o puternică energie de protecție și grijă, o vibrație perfectă în care ar trebui să te integrezi încă din primele zile ale lunii. Este timpul să pui accent pe confortul casei tale, pe relaxare și pe îngrijirea propriei persoane, dar și a celor la care ții. Armonia cu cei din jur devine o prioritate pentru tine în iulie.

Dacă vei aborda oamenii cu respect, calm și diplomație, vei reuși să te înțelegi excelent cu toată lumea și vei sta complet la distanță de dramele inutile în care vor cădea celelalte zodii. Folosește-ți cuvintele cu înțelepciune pentru a promova munca în echipă și nu egoismul. Dacă în ultima vreme te-ai confruntat cu emoții grele sau momente de nesiguranță, climatul cosmic din iulie îți va reaprinde pasiunile și îți va reda un simț sănătos al propriei valori.

Foto – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Fanatik
Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe, Thierry Henry are alt favorit: ”Un monstru, vine de pe altă planetă”
Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe, Thierry Henry are alt favorit: ”Un monstru, vine de pe altă planetă”
GSP.ro
Schimbare incredibilă pe arena veche de 98 de ani » Imagini spectaculoase
Schimbare incredibilă pe arena veche de 98 de ani » Imagini spectaculoase
Click.ro
Alex Ciucu i-a făcut avansuri Ioanei Ginghină? Replica designerului: „Îi respect familia, era deja căsătorită!” Ce admiră la actriță?
Alex Ciucu i-a făcut avansuri Ioanei Ginghină? Replica designerului: „Îi respect familia, era deja căsătorită!” Ce admiră la actriță?
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Redactia.ro
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Citește și...
Gigi Becali a ales jucătorul surpriză U21 la FCSB: „Chiar dacă nu ar fi regula, ar fi jucat oricum!”
Autostrăzile și drumurile expres care ar urma să fie deschise până la finalul lui 2026. Lista completă a șantierelor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Compot de vișine fără conservanți. Rețeta pe care o vei face în fiecare vară
Horoscop 3 iulie 2026. Decizii corecte pentru viitor. O zodie face alegeri inspirate și își vede visurile împlinite
Horoscop 2 iulie 2026. Zi memorabilă. O zodie are o surpriză neașteptată în dragoste
Horoscop iulie 2026. Lună de aur! Triplu noroc pentru o zodie: succes la bani, în dragoste și în carieră
Dua Lipa a postat primele imagini din luna de miere, în Coasta Amalfi, Italia. Cât costă o vacanță în resorturile alese de artistă
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cornelia dansatoarea, apariție inedită în costum de baie, la 57 de ani
Cornelia dansatoarea, apariție inedită în costum de baie, la 57 de ani
Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre rolul de tată: "Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!" Cu ce se ocupă, de fapt, copiii artistului
Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre rolul de tată: "Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!" Cu ce se ocupă, de fapt, copiii artistului
Proiecte speciale
Ce ne așteaptă în România din punct de vedere meteorologic. Roxana Bojariu: „Sunt doi piloni ai acțiunii climatice, reducerea emisiilor și adaptarea”
Ce ne așteaptă în România din punct de vedere meteorologic. Roxana Bojariu: „Sunt doi piloni ai acțiunii climatice, reducerea emisiilor și adaptarea”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Casa Alinei Pușcaș, inundată în timpul furtunii din București: „N-am mai văzut așa ceva”
Casa Alinei Pușcaș, inundată în timpul furtunii din București: „N-am mai văzut așa ceva”
Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. "Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!"
Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. "Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!"
Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri: „E adevărat că am avut o chimie”
Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri: „E adevărat că am avut o chimie”
Cum arată apartamentul Andreei Tonciu. Vedeta a investit 10.000 de euro doar în mobilierul din dormitor
Cum arată apartamentul Andreei Tonciu. Vedeta a investit 10.000 de euro doar în mobilierul din dormitor
Observator News
Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie"
Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie"
Libertatea pentru Femei
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pofta bruscă pentru aceste trei alimente poate fi un semn timpuriu de demență. Schimbarea pe care familia o observă înaintea pacientului
Pofta bruscă pentru aceste trei alimente poate fi un semn timpuriu de demență. Schimbarea pe care familia o observă înaintea pacientului
Pensionarii care locuiesc în această zonă primesc 582 lei în plus la pensie. Condiția unică pe care mulți nu o cunosc
Pensionarii care locuiesc în această zonă primesc 582 lei în plus la pensie. Condiția unică pe care mulți nu o cunosc
Ce se întâmplă cu glicemia dacă mănânci acest fruct benefic în fiecare zi. Studiul care arată un efect neașteptat după șase luni
Ce se întâmplă cu glicemia dacă mănânci acest fruct benefic în fiecare zi. Studiul care arată un efect neașteptat după șase luni
8 aditivi alimentari care îți atacă inima fără să știi. Descoperirile unui studiu uriaș
8 aditivi alimentari care îți atacă inima fără să știi. Descoperirile unui studiu uriaș
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
CSID.ro
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce se întâmplă în relația lor
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce se întâmplă în relația lor
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
Libertatea
Un elev de 15 ani a prins 158 de pești-iepure toxici într-o singură zi și a câștigat un concurs în Grecia. Ce premiu a primit
Un elev de 15 ani a prins 158 de pești-iepure toxici într-o singură zi și a câștigat un concurs în Grecia. Ce premiu a primit
Imagini din casele inundate ale vedetelor. Ce au găsit Alina Pușcaș și Monica Davidescu după furtunile din Capitală
Imagini din casele inundate ale vedetelor. Ce au găsit Alina Pușcaș și Monica Davidescu după furtunile din Capitală
Cocktailurile de vară au calorii cât 4 cupe de înghețată. Cum să te răcorești fără să pui kilograme pe abdomen
Cocktailurile de vară au calorii cât 4 cupe de înghețată. Cum să te răcorești fără să pui kilograme pe abdomen
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1.600.000.000 de dolari în 2025. Cum au devenit afacerile crypto baza veniturilor președintelui SUA
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1.600.000.000 de dolari în 2025. Cum au devenit afacerile crypto baza veniturilor președintelui SUA
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton