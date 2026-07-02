Zodiile norocoase ale lunii iulie 2026. Universul le-a pregătit surprize spectaculoase

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Luna iulie aduce o atmosferă astrologică extrem de tensionată, marcată de o adevărată pâclă de planete retrograde care va da peste cap planurile multor nativi. Cu Pluto, Mercur, Saturn și Neptun în mișcare aparent inversă, energia cosmică devine grea, confuză și plină de provocări.

Pentru majoritatea zodiilor, această perioadă va fi resimțită ca un test de rezistență, în care obstacolele se ivesc la tot pasul, iar comunicarea și inițiativele financiare par complet blocate. Găsirea echilibrului va fi o misiune aproape imposibilă în fața acestui asalt astral.

În timp ce contextul general este unul marcat de cumpene și ghinioane pentru cea mai mare parte a zodiacului, astrologii vin și cu o veste surprinzătoare. Există patru semne privilegiate care nu doar că vor scăpa nevătămate din acest vârtej, dar vor reuși să transforme luna iulie într-o perioadă a oportunităților și a succesului absolut.

Configurația astrală care seamănă confuzie și certuri

Motivele din spatele acestei perioade dificile sunt legate de conflictele directe dintre planetele retrograde și semnele în care acestea activează. Pluto retrograd în Vărsător forțează schimbări dureroase și scoate la suprafață traume din trecut care necesită vindecare. În același timp, Mercur retrograd în Rac blochează gândirea limpede și aduce o încăpățânare greu de gestionat în discuțiile de zi cu zi.

Marea problemă a lunii o reprezintă însă ciocnirea dintre Mercur din Rac și Saturn retrograd în Berbec. Această configurație tinde să genereze dispute majore, frustrări și o dorință acută de rebeliune împotriva regulilor. Pentru zodiile mai puțin norocoase, lipsa de flexibilitate și orgoliile vor transforma primele săptămâni din iulie într-un șir nesfârșit de neînțelegeri, atât la locul de muncă, cât și în viața de familie. Niciunei autorități nu-i va fi ușor să își impună punctul de vedere, iar proiectele începeu acum riscă să stagneze.

Balanță

Dacă ești născut sub acest semn și primești o invitație la o petrecere sau la o ieșire cu colegii de muncă, ar trebui să o accepți fără ezitare, dar cu prudența necesară. Luna iulie aduce un mare potențial pentru întâlniri festive și de celebrare care se vor transforma în conversații lungi și memorabile. Singurul avertisment al astrelor este să te asiguri că, dacă ai afaceri sau sarcini urgente de rezolvat, le finalizezi înainte de a da curs distracției.

Va fi extrem de ușor să pierzi noțiunea timpului povestind cu ceilalți, trezindu-te că au trecut ore întregi fără să fi tăiat nimic de pe lista ta de activități. Cu toate acestea, inspirația ta este la cote maxime, fiind un moment ideal să înveți ceva nou sau să predai ceva de plăcere. Vibrațiile lunii iulie sunt extrem de prietenoase, iar tu te vei afla exact în centrul atenției.

Scorpion

Pentru tine, iulie este momentul perfect să te pui pe primul loc și să îți oferi mai multă iubire. Pe măsură ce săptămânile înaintează, mișcarea retrogradă a lui Neptun ar putea să îți aducă un somn agitat, vise ciudate sau chiar episoade de insomnie. Recomandarea astrologilor este să încerci să faci plimbări de dimineață pentru a-ți revigora aura cu energie proaspătă.

În timp ce aspectele astrologice dezechilibrate îi vor arunca pe ceilalți nativi în haos și îi vor distrage de la sarcinile lor, tu vei reuși să treci prin toate aceste provocări complet nevătămat. Este important să fii alături de cei care îți cer ajutorul sau intuiția, dar ai grijă să menții limite clare pentru a nu permite nimănui să profite. Ideile mari și sclipirile de geniu nu vor lipsi, așa că pune-le în aplicare și învață să eliberezi tot ceea ce nu poți controla.

Vărsător

Retrogradele acestei luni te vor face uneori să simți că îți lipsesc cuvintele sau că te lovești de un zid în comunicare. Acest lucru se datorează încăpățânării lui Mercur în Rac și dorinței de rebeliune a lui Saturn în Berbec. Atunci când aceste energii se ciocnesc, riscul de dispute și certuri crește semnificativ, mai ales că nimănui nu-i place să i se spună ce are de făcut în această perioadă.

Din fericire pentru tine, acest context tensionat te va impulsiona să iei problemele în propriile mâini și să le remediezi singur, fără să mai aștepți ajutorul altora. Această atitudine hotărâtă te va ajuta ca, până la sfârșitul lunii, să te simți complet eliberat de lanțurile, blocajele sau restricțiile din trecut care simțeai că te țin în loc.

Pești

În aer plutește o puternică energie de protecție și grijă, o vibrație perfectă în care ar trebui să te integrezi încă din primele zile ale lunii. Este timpul să pui accent pe confortul casei tale, pe relaxare și pe îngrijirea propriei persoane, dar și a celor la care ții. Armonia cu cei din jur devine o prioritate pentru tine în iulie.

Dacă vei aborda oamenii cu respect, calm și diplomație, vei reuși să te înțelegi excelent cu toată lumea și vei sta complet la distanță de dramele inutile în care vor cădea celelalte zodii. Folosește-ți cuvintele cu înțelepciune pentru a promova munca în echipă și nu egoismul. Dacă în ultima vreme te-ai confruntat cu emoții grele sau momente de nesiguranță, climatul cosmic din iulie îți va reaprinde pasiunile și îți va reda un simț sănătos al propriei valori.

Foto – Hepta

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