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Actorii Mika Abdalla și Josh Heuston din serialul-fenomen „Off Campus” formează un cuplu în viața reală, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, la scurt timp după ce Abdalla a rupt logodna cu actorul Jake Short, cu care forma un cuplu atunci când l-a cunoscut pe Heuston.
Mika Abdalla și Josh Heuston s-au cunoscut jucând în serialul „Off Campus”, iar acum sunt într-o relație. Actrița în vârstă de 26 de ani și actorul de 29 de ani au fost fotografiați ținându-se de mână și sărutându-se weekendul trecut.
Abdalla și Heuston se află în Vancouver, Canada, unde se filmează sezonul al doilea din „Off Campus”, serial bazat pe seria de cărți a autoarei Elle Kennedy. Sezonul al doilea se va concentra pe relația dintre Allie, care este jucată de Mika, și Dean, interpretat de Stephen Kalyn. Deși Josh a fost la Vancouver în weekend, el nu va apărea în sezonul al doilea în rolul lui Justin.
Mika Abdalla și Jake Short au rupt logodna după cinci ani de relație
Zvonurile despre o posibilă relație între Mika și Josh au apărut pentru prima dată în iunie, când au fost văzuți împreună la Paris, la doar câteva săptămâni după ce s-a aflat că ea s-a despărțit de logodnicul ei, Jake Short. „Datorită interesului recent pentru viața personală a lui Mika, ar fi neglijent să nu spunem că ea și Jake nu mai sunt împreună”, a spus PR-ul actriței, în exclusivitate pentru Us Weekly. „Ei continuă să se susțină reciproc și rămân în termeni prietenoși, și cer cu amabilitate intimitate și respect.”
Mika Abdalla și Jake Short s-au cunoscut pe platourile de filmare ale comediei „Sex Appeal”, în 2021. Patru ani mai târziu, cei doi s-au logodit. Anul acesta însă, actorii au decis să pună punct relației lor de cinci ani. După ce s-a aflat despre despărțire, în mediul online s-a viralizat un fragment dintr-un podcast în care Short a fost rugat să o descrie pe Mika în câteva cuvinte, alegând să spună în glumă „some bitch” („o târfă oarecare”), stârnind reacții puternice în mediul online. „Nici măcar n-a fost amuzant”, a comentat cineva. „Mă bucur că s-au despărțit. Tipul ăsta mediocru poate să se ducă naiba”, a scris altcineva.