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Actorii Mika Abdalla și Josh Heuston din serialul-fenomen „Off Campus” formează un cuplu în viața reală, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre, la scurt timp după ce Abdalla a rupt logodna cu actorul Jake Short, cu care forma un cuplu atunci când l-a cunoscut pe Heuston.

Mika Abdalla și Josh Heuston din „Off Campus” sunt un cuplu

Mika Abdalla și Josh Heuston s-au cunoscut jucând în serialul „Off Campus”, iar acum sunt într-o relație. Actrița în vârstă de 26 de ani și actorul de 29 de ani au fost fotografiați ținându-se de mână și sărutându-se weekendul trecut.

Abdalla și Heuston se află în Vancouver, Canada, unde se filmează sezonul al doilea din „Off Campus”, serial bazat pe seria de cărți a autoarei Elle Kennedy. Sezonul al doilea se va concentra pe relația dintre Allie, care este jucată de Mika, și Dean, interpretat de Stephen Kalyn. Deși Josh a fost la Vancouver în weekend, el nu va apărea în sezonul al doilea în rolul lui Justin.

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Mika Abdalla și Jake Short au rupt logodna după cinci ani de relație

Zvonurile despre o posibilă relație între Mika și Josh au apărut pentru prima dată în iunie, când au fost văzuți împreună la Paris, la doar câteva săptămâni după ce s-a aflat că ea s-a despărțit de logodnicul ei, Jake Short. „Datorită interesului recent pentru viața personală a lui Mika, ar fi neglijent să nu spunem că ea și Jake nu mai sunt împreună”, a spus PR-ul actriței, în exclusivitate pentru Us Weekly. „Ei continuă să se susțină reciproc și rămân în termeni prietenoși, și cer cu amabilitate intimitate și respect.”

Mika Abdalla și Jake Short s-au cunoscut pe platourile de filmare ale comediei „Sex Appeal”, în 2021. Patru ani mai târziu, cei doi s-au logodit. Anul acesta însă, actorii au decis să pună punct relației lor de cinci ani. După ce s-a aflat despre despărțire, în mediul online s-a viralizat un fragment dintr-un podcast în care Short a fost rugat să o descrie pe Mika în câteva cuvinte, alegând să spună în glumă „some bitch” („o târfă oarecare”), stârnind reacții puternice în mediul online. „Nici măcar n-a fost amuzant”, a comentat cineva. „Mă bucur că s-au despărțit. Tipul ăsta mediocru poate să se ducă naiba”, a scris altcineva.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram; Prime Video

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