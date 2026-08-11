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Actorul Ben Jones, cunoscut ca mecanicul Cooter din „The Dukes of Hazzard”, a murit la 84 de ani, pe 9 august 2026, în Virginia. Soția sa, Alma Viator, a confirmat că artistul a suferit un infarct masiv.

Ben Jones a murit la 84 de ani

Ben Jones, actorul îndrăgit din serialul „The Dukes of Hazzard”, a plecat dintre noi duminică, 9 august 2026, la vârsta de 84 de ani.

Celebru pentru rolul lui Cooter Davenport, mecanicul loial și plin de umor, Ben a lăsat un gol imens în inimile fanilor și ale celor care l-au cunoscut. Acesta a murit acasă, în Washington, Virginia, în urma unui infarct masiv, potrivit NBC.

Alma Viator, partenera sa de viață, a împărtășit vestea tristă pe rețelele de socializare, alături de un mesaj plin de emoție: „Astăzi am pierdut iubirea vieții mele. Ben a murit în urma unui infarct masiv. Era acasă, se odihnea în fotoliul lui preferat și aștepta să înceapă meciul celor de la Braves, ca să-i învingă pe Yankees. Ben a avut o viață extraordinară, bogată și plină. A iubit și a fost iubit de atât de mulți oameni. Ne va lipsi. L-am iubit atât, atât de mult”.

Din garajul lui Cooter, direct în inimile fanilor

Ben Jones a câștigat inimile telespectatorilor între 1979 și 1985, interpretându-l pe Cooter Davenport în serialul CBS. Cooter era mecanicul de încredere al familiei Duke și proprietarul singurului atelier auto din Hazzard County.

„Avea singurul garaj și singura mașină de tractare dintr-un loc în care toată lumea nu făcea decât să-și distrugă mașinile. Așa că, de fiecare dată când îl vedeai, era la muncă, iar oamenii se puteau identifica cu el”, povestea actorul într-un interviu din 2008.

Serialul l-a consacrat, iar actorul a revenit în pielea personajului său în proiectele speciale „The Dukes of Hazzard: Reunion!” și „Hazzard in Hollywood”. Cooter a rămas unul dintre cele mai îndrăgite personaje, datorită umorului său și loialității.

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Ben Jones a intrat în politică

După încheierea serialului, Ben Jones a surprins pe toată lumea intrând în politică. În 1988, el a fost ales în Congresul Statelor Unite, reprezentând districtul al patrulea din Georgia. Reales în 1990, Jones a fost activ în Comisia pentru Afacerile Veteranilor și Comisia pentru Lucrări Publice și Transporturi, ocupând și poziția de „whip” al democraților. Deși a pierdut alegerile din 1994 împotriva lui Newt Gingrich, Ben Jones a rămas un nume respectat în politică.

Pasiunea pentru universul „The Dukes of Hazzard” nu l-a părăsit niciodată. Ben Jones a deschis un muzeu dedicat serialului în Virginia, devenit un loc de pelerinaj pentru fani.

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Cu sprijinul soției sale, a extins acest proiect și a creat DukesFest, un festival anual care celebrează serialul prin muzică, mașini, curse auto și mâncare tradițională.

Tragica veste a stârnit reacții profunde în rândul echipei „The Dukes of Hazzard”. Tom Wopat, interpretul lui Luke Duke, a postat o fotografie cu Ben și un mesaj emoționant: „The Dukes of Hazzard a pierdut astăzi încă o parte importantă a distribuției. Ben Jones a fost un prieten adevărat și un susținător înfocat al celor mai bune lucruri pe care industria divertismentului le poate oferi. Ne va lipsi enorm… Denver Pyle îi spunea adesea lui Ben: «Nu sunt unchiul tău Jesse!». Dar eu simt că astăzi am pierdut un văr Duke”.

Sursă foto: Getty

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