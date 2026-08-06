Un fotbalist a murit după ce a fost lovit de fulger pe teren, în timpul unui meci. Mai multe persoane au fost rănite

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Fotbalistul Safwan Awae, în vârstă de 24 de ani, a decedat după ce a fost lovit de fulger în timpul unui meci amical jucat în sudul Thailandei. Tragicul eveniment a avut loc marți, pe stadionul Santiphap, în provincia Narathiwat.

Un fotbalist a murit după ce a fost lovit de fulger

Un incident șocant a zguduit lumea fotbalului din Thailanda: Safwan Awae, jucător al echipei Yala FC, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un fulger chiar în timpul unui meci amical. Alte nouă persoane au fost rănite în acest eveniment dramatic.

Tragedia s-a petrecut pe 4 august 2026, pe stadionul Santiphap din provincia Narathiwat. Meciul se desfășura sub o ploaie torențială, iar vremea s-a înrăutățit brusc, culminând cu un fulger care a lovit zona centrală a terenului.

Printre victime se numără și Alif Ezzahan Zulkifli, jucător malaezian în vârstă de 22 de ani, care a fost rănit.

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Medicii nu i-au mai putut salva viața

Safwan Awae, în vârstă de 24 de ani, a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Clubul Yala FC și Federația Thailandeză de Fotbal au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților, exprimându-și profundul regret.

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„Este o pierdere imensă pentru noi toți”, au declarat oficialii echipei citați de Dailysports.net.

Drama este cu atât mai copleșitoare cu cât Safwan tocmai își prelungise contractul cu Yala FC, demonstrând angajament și pasiune pentru sportul pe care îl iubea. Autoritățile investighează circumstanțele care au dus la această tragedie, inclusiv decizia de a desfășura meciul în condiții meteorologice periculoase.

Sursă foto: X

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