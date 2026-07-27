Oana Adiaconiței a murit. Mesajul sfâșietor postat de artistă înainte de a deceda: „Am sperat până în ultima clipă”

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Oana Adiaconiței, o talentată creatoare de obiecte de decor din România, s-a stins din viață pe 27 iulie 2026, după o luptă grea cu o boală gravă. Înainte de a pleca, a lăsat un mesaj emoționant de adio pentru cei care au susținut-o.

Oana Adiaconiței a murit

Oana Adiaconiței, o creatoare de obiecte de decor apreciată pentru creativitatea și dedicarea sa, s-a stins din viață după o luptă grea cu o boală necruțătoare. Anunțul tragic a fost făcut pe pagina sa de Facebook, unde a lăsat un mesaj emoționant de rămas-bun pentru cei care au susținut-o în momentele dificile.

„Dragi prieteni, am sperat până în ultima clipă a vieții mele că mă voi vindeca pe acest pământ, dar se pare că Dumnezeu are alte planuri cu mine. Îmi cer iertare dacă v-am greșit și vă spun ADIO, prieteni, să vă aduceți aminte de mine așa cum eram eu, pentru că m-ați încurajat în orice moment al vieții mele. ADIO lume!”, este mesaj sfâșietor lăsat de artistă cu doar câteva ore înainte de a se stinge.

Vestea dispariției Oanei Adiaconiței a fost confirmată ulterior de un apropiat, care a scris pe profilul acesteia: „Din păcate, cu durere în suflet vă zic că, în această dimineață, Oana a plecat dintre noi”.

Mesajul a generat o avalanșă de reacții, cu sute de mesaje de condoleanțe din partea celor care au admirat-o și au fost inspirați de munca și curajul ei.

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Când va avea loc înmormântarea

Oana Adiaconiței era recunoscută pentru talentul său în crearea de obiecte de decor și pentru modul în care își punea sufletul în fiecare piesă realizată. În ciuda problemelor de sănătate care i-au afectat viața în ultima perioadă, ea a continuat să lucreze, impresionându-i pe cei din jur cu reziliența sa. Unul dintre proiectele sale recente a fost dedicat familiei Ancăi Molnar, make-up artist din Timișoara care, la rândul ei, a pierdut lupta cu o boală cruntă.

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Prietenii și familia Oanei se pregătesc acum să o conducă pe ultimul drum. Trupul neînsuflețit al artistei va fi depus la capela din Râmnicu Vâlcea, pe Calea București 115, luni și marți seară, pentru ca cei care doresc să își ia rămas-bun să o poată face. Ulterior, miercuri și joi, slujba religioasă și înmormântarea vor avea loc în Comănești, în Lunca Asău.

„Cine vrea să își ia rămas bun de la Oana, o să fie de luni până marți seară în Râmnicu Vâlcea, Calea București 115, iar miercuri și joi în Comănești, în Lunca Asău, unde va avea loc și înmormântarea. Drum bun printre îngeri!”, a transmis un apropiat al acesteia.

Sursă foto: Facebook

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