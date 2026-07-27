Ramona Olaru și Aris Eram, în ipostaze nemaivăzute. Imaginea i-a pus pe gânduri pe fani: „De doi ani aștept…”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Ramona Olaru și-a pus fanii pe jar cu ultimele imagini postate în care apare în brațele lui Aris Eram, în ziua în care colegul ei de platou a împlinit 23 de ani. Vedeta a postat și un mesaj plin de afecțiune, care i-a făcut pe fani să creadă că între cei doi ar putea fi mai mult decât o relație de colegialitate. Iată cum s-au afișat aceștia.
Aris Eram, urare specială din partea Ramonei Olaru
Aris Eram a împlinit 23 de ani pe 24 iulie, ocazie cu care a primit numeroase mesaje de felicitare din partea colegilor, prietenilor și apropiaților. Printre cei care i-au transmis o urare s-a numărat și Ramona Olaru.
Cei doi sunt colegi la emisiunea „Neatza”, iar apropierea lor a fost intens comentată de-a lungul timpului. Aparițiile împreună și momentul în care s-au sărutat în platoul emisiunii, la provocarea lui Dani Oțil, au dat naștere mai multor speculații despre o posibilă relație. Cu toate acestea, nici Ramona Olaru, nici Aris Eram nu au confirmat vreodată că ar forma un cuplu.
Fotografia care i-a făcut pe fani să creadă că între cei doi e o idilă
Vedeta a pus o fotografie pe care o păstra de doi ani. Ea se afla în brațele tânărului, ghemuită la pieptul lui.
Mai mult, cei doi s-au mai afișat în ipostaze sexy, de-a lungul timpului, însă niciunul dintre cei doi nu au vorbit deschis despre vreo relație.
Ramona Olaru, în vârstă de 37 de ani, are o relație apropiată cu colegul ei, Aris Eram, care are 23 de ani. Cei doi se înțeleg excelent și petrec adesea timp împreună, fie că fac TikTokuri sau se fotografiază. Și în platoul emisiunii, dinamica dintre cei doi este una bună, iar urmăritorii au observat că între cei doi există o relație de prietenie destul de strânsă.