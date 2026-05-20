Steve Ant a uitat de Ramona Olaru. Afaceristul a apărut la brațul Alinei Oprea, fosta iubită a lui Cătălin Bordea

Steve Ant pare să fi uitat complet de Ramona Olaru, la doar câteva săptămâni de la despărțire. Afaceristul grec a fost văzut acum în compania Alinei Oprea, concurentă „Desafio: Aventura” și fosta iubită a lui Cătălin Bordea.

Steve Ant și Alina Oprea, cel mai nou cuplu?

La doar câteva săptămâni după despărțirea de Ramona Olaru, Steve Ant demonstrează că viața merge mai departe. Artistul a fost surprins în compania unei noi partenere la evenimentul organizat de PRO TV cu ocazia finalei emisiunii „Desafio: Aventura”, iar apropierea dintre cei doi a atras imediat atenția publicului prezent.

Cei doi au fost de nedespărțit pe tot parcursul serii, afișând o relație care pare să fie asumată.

Noua prezență alături de Steve Ant este Alina Oprea, cunoscută publicului ca fiind una dintre concurentele din cadrul show-ului „Desafio: Aventura”. Deși nu se bucură de notorietatea fostei partenere a artistului, Ramona Olaru, Lena a reușit să câștige simpatia telespectatorilor datorită determinării și carismei sale.

Seara finalei a fost momentul perfect pentru ca cei doi să facă prima apariție publică împreună. Întrebați de jurnaliști despre natura relației lor, Steve Ant a oferit o declarație relaxată, dar plină de subînțeles: „Suntem amândoi singuri așa că de ce nu?! Ne știm de mult”.

De la Ramona Olaru la Alina Oprea

Despărțirea dintre Steve Ant și Ramona Olaru, survenită la finalul lunii aprilie 2026, a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei doi păreau să formeze un cuplu solid, iar aparițiile lor publice și din mediul online sugerau o relație serioasă și stabilă. Totuși, separarea lor a fost una discretă, fără scandaluri sau declarații publice care să ofere detalii despre motivele rupturii.

De cealaltă parte, Alina Oprea nu este străină de atenția publicului. La începutul anului 2025, ea a avut o relație cu actorul și comediantul Cătălin Bordea. Povestea lor a început pe Instagram și a părut promițătoare, mai ales că Alina a ajuns chiar să facă parte din cercul apropiat al familiei lui Bordea, întâlnindu-se inclusiv cu bunica acestuia.

„Și fata e reală, și relația e reală. (…) Sunt super ok, adică nu pot să zic că sunt fericit, sunt foarte liniștit. M-am liniștit destul de tare, comunicăm foarte bine, avem o conexiune foarte faină”, declara Cătălin Bordea atunci.

Cu toate acestea, cei doi s-au despărțit, iar acum Alina pare să-și fi găsit fericirea alături de Steve Ant.

