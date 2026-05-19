Ce s-a întâmplat între părinții lui Rareș Cojoc și Andreea Popescu chiar înainte de divorț. Dansatorul rupe tăcerea. „Lucrurile nu sunt line, așa cum vrem!”

Rareș Cojoc a vorbit în podcastul lui Cătălin Măruță despre culisele divorțului de Andreea Popescu. Campionul la dans sportiv a adus la lumină detalii complet neștiute din perioada de dinaintea semnării actelor.

După zece ani de căsnicie și un deceniu și jumătate de relație, sportivul a decis să rupă tăcerea și să povestească, fără ocolișuri, despre eforturile discrete, dar disperate, pe care familia lui le-a făcut în încercarea de a le salva mariajul.

Patru ore la restaurant pentru salvarea căsniciei: Rolul emoționant al socrului

Unul dintre cele mai sensibile detalii scoase la iveală de campionul la dans sportiv este legat de implicarea părinților săi în criza conjugală. Se pare că socrii au avut mereu o relație excepțională cu Andreea Popescu, mai ales în contextul în care influencerița și-a pierdut propriul tată în urmă cu câțiva ani. Tatăl lui Rareș a preluat atunci rolul de figură paternă pentru brunetă, motiv pentru care a încercat prin toate mijloacele să evite un divorț.

Sportivul a povestit cum tatăl său a recurs la un ultim gest de reconciliere, invitând-o pe Andreea la o discuție privată, departe de tensiunea de acasă. Din păcate, destinul cuplului era deja pecetluit.

„Tatăl meu a fost, după moartea tatălui ei, ca tatăl ei. Tata o iubește foarte mult. Părinții mei chiar au încercat să salveze lucrurile dintre noi doi. Chiar tata a ieșit cu Andreea la restaurant, a stat acolo vreo patru ore, a fost o discuție foarte profundă.

Mă bucur că sunt alături de mine. Ei sunt oameni cu experiență și au trecut prin greutățile căsniciei, ale vieții. Lucrurile nu sunt line, așa cum vrem”, a mărturisit Rareș Cojoc în cadrul interviului.

Un scenariu de film: Cum a început povestea lor de dragoste

Privind înapoi cu nostalgie, chiar în luna în care ar fi trebuit să celebreze 15 ani de la prima lor interacțiune, Rareș Cojoc și-a amintit și de începuturile relației lor. Pe atunci, Andreea Popescu era o figură extrem de cunoscută în viața de noapte și în lumea mondenă a Capitalei, în timp ce el era un tânăr dansator concentrat exclusiv pe cariera sa sportivă și complet străin de lumina reflectoarelor.

Apropierea de frumoasa brunetă nu a fost deloc una ușoară. Prima încercare a sportivului de a o contacta prin intermediul rețelelor de socializare s-a lovit de un refuz tacit, vedeta ignorându-i complet mesajele. Pentru a-i capta atenția, Rareș a fost nevoit să pună la cale o întreagă strategie, apelând la ajutorul unui complice.

„Ne-am cunoscut printr-un prieten comun. Andreea era cunoscută în lumea mondenă și eu nu eram. Eram dansator, îmi vedeam de treaba mea și cumva, cineva trebuia să îmi facă o introducere. Degeaba îi scriam pe canale. Am pus la cale un scenariu cu un prieten comun, care să o invite la o cină amicală și să apar și eu acolo”, a dezvăluit sportivul.

Planul a funcționat perfect, mai ales că cei doi avuseseră deja o scurtă interacțiune plină de chimie pe ringul de dans al unui club, înainte de cina organizată. Cu toate acestea, deși debutul a fost desprins din scenariile comediilor romantice, realitatea vieții de zi cu zi și-a spus cuvântul după 10 ani de mariaj.

În ciuda suportului primit din partea familiei Cojoc, foștii parteneri au mers înainte cu separarea, fiind convinși că liniștea lor individuală este mai importantă decât păstrarea unei aparențe.

