Horoscop Mihai Voropchievici. Schimbări radicale și avertismente majore pentru zodii în următoarea perioadă

Raluca Vițu
.  Actualizat 19.05.2026, 16:31
Săptămâna aceasta se anunță a fi una de o intensitate energetică rar întâlnită, guvernată de mesaje mistice și răsturnări de situație spectaculoase. Cunoscutul numerolog și astrolog Mihai Voropchievici avertizează că runele transmit semnale de alarmă, dar și promisiuni de renaștere pentru multe dintre semnele zodiacale.

Este o perioadă în care secretele ies la suprafață, deciziile radicale devin inevitabile, iar cei care vor avea curajul să își asculte instinctul vor fi recompensați din plin de univers.

Berbec

Nativii din zodia Berbec sunt protejați în aceste zile de o energie mistică deosebită, adusă de runa Lagaz. Această influență le va ascuți simțurile și le va oferi o claritate interioară greu de egalat. Vei simți că poți citi cu ușurință printre rânduri și că adevăratele intenții ale celor din jur devin din ce în ce mai evidente, fără să depui vreun efort în acest sens.

În planul relațiilor, se anunță discuții intense care pot reconfigura viitorul tău alături de partener. Este momentul perfect să spui ce ai pe suflet, însă în plan financiar se recomandă prudență maximă. Nu te încrede în promisiunile mari venite de la persoane abia cunoscute, deoarece runa îți amintește că toate răspunsurile și siguranța de care ai nevoie se află deja în interiorul tău.

Taur

Pentru Taur, runa Wunjo aduce o adevărată gură de aer proaspăt și promisiunea unor reușite remarcabile. După o perioadă marcată de stres și incertitudine, lucrurile încep în sfârșit să se așeze într-o armonie perfectă. Veștile bune nu vor întârzia să apară, fie că este vorba despre o realizare la locul de muncă, fie despre rezolvarea unui conflict de familie care trena de mult timp.

Mihai Voropchievici trage totuși un semnal de alarmă în ceea ce privește atitudinea ta în fața succesului. Este esențial să rămâi modest și echilibrat, deoarece realizările tale ar putea stârni invidii ascunse în cercul de apropiați. Bucură-te de această perioadă de glorie, dar păstrează o parte din planurile tale secrete pentru a te proteja de energiile negative.

Gemeni

Gemenii se află în fața unui moment de cotitură din cauza runei Thurisaz, care cere măsuri drastice și mult curaj. Această energie destul de tăioasă îți arată că nu mai poți amâna curățenia generală în propria viață. Este timpul să pui punct relațiilor toxice, colaborărilor care nu îți mai aduc satisfacții și tuturor obiceiurilor care îți consumă energia inutil.

Chiar dacă săptămâna poate debuta cu tensiuni sau schimburi de replici mai acide, acestea sunt absolut necesare pentru a limpezi apele. În carieră sau în gestionarea banilor, vei fi pus în situația de a lua o decizie majoră, care îți va asigura liniștea pe termen lung. Thurisaz îți oferă forța de a spune un „stop” definitiv acolo unde compromisurile au devenit prea mari.

Rac

Racii intră într-o zonă guvernată de mister și evenimente neprevăzute, sub influența directă a runeii Perdhro. Coincidențele stranii, informațiile venite pe căi neobișnuite și secretele de familie vor fi la ordinea zilei. Intuiția ta va funcționa la capacitate maximă, așa că dacă simți că o anumită persoană nu este complet sinceră cu tine, cercetează situația cu atenție.

Pe segmentul sentimental, trecutul bate din nou la ușă, fiind foarte posibil ca o fostă iubire să reapară în peisaj într-un mod complet neșteptat. În ceea ce privește banii, astrologul recomandă să nu riști absolut nimic în această săptămână. Perdhro favorizează câștigurile și norocul, însă doar pentru acei nativi care refuză să acționeze sub impulsul momentului.

Leu

Pentru nativii Leu, runa Eihwaz anunță o etapă de transformare profundă, un adevărat proces de renaștere din propria cenușă. Provocările cu care te vei confrunta în aceste zile nu au rolul de a te dărâma, ci de a-ți testa rezistența și de a te pregăti pentru un nivel superior. Este o perioadă excelentă pentru a demonstra de ce ești capabil în momentele de criză.

În carieră se întrevăd oportunități unice, însă pentru a le accesa va trebui să lași orgoliul deoparte și să accepți că uneori ai nevoie de echipă. În plan afectiv, acțiunile unei persoane dragi te vor surprinde în cel mai plăcut mod posibil. Vei realiza că sentimentele celor din jur pentru tine sunt mult mai profunde și mai solide decât ai fi crezut în mod normal.

Fecioară

Fecioarele culeg roadele eforturilor din ultimele luni datorită runeii Jera, simbolul recoltei și al echilibrului. Toată munca depusă, nopțile pierdute și sacrificiile făcute încep să se materializeze în câștiguri financiare și recunoaștere profesională. Superbă este și atmosfera din cămin, unde liniștea și stabilitatea vor înlocui micile neînțelegeri cotidiene.

Cu toate acestea, Mihai Voropchievici îți reamintește, potrivit freash24.ro, că nicio victorie nu este veșnică dacă nu este întreținută prin disciplină. Jera îți cere să nu te culci pe o ureche și să nu încerci să grăbești procesele naturale ale lucrurilor. Continuă să muncești cu aceeași seriozitate, oferindu-i timpului spațiu să lucreze în favoarea ta.

Balanță

Balanțele simt adierea unui nou început sub auspiciile runeii Beorc, o energie extrem de blândă legată de regenerare și vindecare. Dacă ai trecut recent printr-o suferință emoțională sau o perioadă extrem de agitată, acum vei găsi în sfârșit liniștea pe care o căutai. Multe dintre problemele tale par să se rezolve de la sine, ca prin minune.

Această săptămână este ideală pentru a porni proiecte noi, pentru a schimba direcția în carieră sau chiar pentru a deschide ușa unei noi povești de dragoste. Ești protejat în tot ceea ce înseamnă expansiune și evoluție personală. Singurul avertisment vizează zona financiară, unde ar fi bine să eviți cumpărăturile extravagante sau investițiile de moment.

Scorpion

Scorpionii experimentează o eliberare uriașă de sub greutatea unor poveri mai vechi, totul datorită influenței runeii Ing. Acest simbol marchează finalul unui ciclu din viața ta și începutul unui capitol mult mai curat. Tot ceea ce era blocat, fie că vorbim de un proces, un act administrativ sau o situație sentimentală ambiguă, își va găsi rezolvarea rapidă.

Maturizarea emoțională va fi cuvântul de ordine în aceste zile, ajutându-te să te desprinzi fără regret de resentimente sau de persoane care te trăgeau în jos. În plan profesional, un proiect important ajunge la linia de sosire, aducându-ți satisfacții majore. Privește înainte cu încredere, căci ești gata să construiești pe un teren mult mai solid.

Săgetător

Săgetătorii sunt plasați în centrul atenției pe partea de comunicare, fiind guvernați de runa Ansuz. Mesajele, telefoanele, e-mailurile sau discuțiile formale din această săptămână vor avea un impact uriaș asupra viitorului tău. Vei intra în posesia unor informații extrem de valoroase, motiv pentru care este crucial să fii ochi și urechi la tot ce se discută în jurul tău.

În relația de cuplu, runa cere sinceritate totală și curajul de a pune cărțile pe masă, eliminând orice neînțelegere. De asemenea, Ansuz patronează călătoriile scurte și întâlnirile cu oameni influenți. O simplă conversație ocazională cu o persoană nouă se poate transforma într-o oportunitate excelentă de afaceri sau într-o prietenie de lungă durată.

Capricorn

Capricornii primesc un sprijin nesperat în această perioadă, fiind ocrotiți de runa Gifu, simbolul darurilor și al alianțelor de succes. Dacă te aflai într-un impas, vei constata că universul îți scoate în cale oamenii potriviți, gata să îți întindă o mână de ajutor. Relațiile de parteneriat, fie ele de natură profesională sau personală, vor înflori sub semnul respectului reciproc.

Din punct de vedere financiar, pot apărea oportunități excelente de câștig prin intermediul asociaților sau al partenerului de viață. În plan amoros, armonia este deplină, iar nativii singuri au toate șansele să atragă o persoană cu care să rezoneze la un nivel profund. Sfatul astrologului este să nu forțezi nimic, ci să lași lucrurile să vină spre tine în mod natural.

Vărsător

Vărsătorii sunt clar favoriții astrelor în ceea ce privește sectorul financiar, fiind guvernați de Fehu, runa bogăției și a prosperității. Se anunță o săptămână dinamică, în care poți primi sume de bani neașteptate, măriri de salariu sau propuneri de colaborare extrem de avantajoase. Problemele materiale care îți dădeau bătăi de cap încep să își găsească rezolvarea.

Această energie abundentă îți dă aripi și în planul personal, unde starea ta de spirit excelentă va aduce zâmbete și în viața partenerului. Totuși, Fehu aduce și o avertizare legată de tentația de a cheltui nesăbuit doar pentru că acum îți permiți. Canalizează-ți resursele către planuri mari, de viitor, și folosește acest impuls pentru a pune bazele unei stabilități de durată.

Pești

Pentru nativii Pești, runa Isa aduce un îndemn la calm, reflecție și o ușoară încetinire a ritmului zilnic. Nu este absolut deloc o perioadă potrivită pentru a face schimbări bruște, pentru a semna contracte importante sau pentru a lua decizii sub impulsul momentului. Universul îți cere să te oprești puțin și să analizezi lucrurile dintr-o perspectivă detașată.

Dacă simți că anumite proiecte stagnează sau că răspunsurile întârzie să apară, nu te panica și nu forța lucrurile. Această pauză cosmică este de fapt o binecuvântare ascunsă, menită să te ferească de erori majore. În dragoste și în afaceri, adoptă o atitudine prudentă, evită disputele inutile și ai încredere că răbdarea îți va aduce curând claritatea de care ai nevoie.

