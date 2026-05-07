Zodii lovite de ghinion în mai. Le așteaptă cele mai grele încercări din an

Luna mai 2026 se anunță a fi una dintre cele mai tensionate perioade ale anului din punct de vedere astrologic, marcată de un context astral care pune la încercare reziliența multor nativi. În timp ce natura revine la viață, astrele par să comploteze împotriva liniștii, generând blocaje de comunicare și răsturnări de situație imprevizibile.

Din cauza aspectelor tensionate dintre Marte și Saturn, dar și a tranzitului sinuos al lui Mercur, patru zodii se află în vizorul ghinionului, fiind nevoite să navigheze printr-un ocean de provocări până la finalul lunii.

Berbec

Tensiuni financiare și planuri date peste cap

Nativii Berbec deschid lista celor vizați de ghinion în această lună, principala lor vulnerabilitate fiind zona resurselor materiale. Deși energia lor naturală îi împinge să acționeze rapid, în mai 2026 se vor lovi de un zid al birocrației sau de erori de calcul care le pot bloca investițiile. Orice inițiativă nouă începută acum pare sortită eșecului din cauza unor detalii tehnice pe care acești nativi tind să le ignore în graba lor caracteristică.

Pe plan personal, impulsivitatea devine cel mai mare inamic al Berbecului, generând conflicte spontane cu persoanele dragi. O vorbă aruncată la întâmplare sau un gest interpretat greșit poate duce la o ruptură greu de reparat, mai ales în a doua jumătate a lunii. Norul de ghinion se manifestă prin neînțelegeri constante, făcându-i pe acești nativi să simtă că nimeni nu îi ascultă cu adevărat sau că mediul înconjurător este ostil dorințelor lor.

Sănătatea necesită și ea o atenție sporită, deoarece stresul acumulat din cauza eșecurilor profesionale se poate somatiza sub formă de migrene sau insomnii. Este o perioadă în care riscul de mici accidente casnice este ridicat, deci prudența trebuie să fie cuvântul de ordine. Până pe 28 mai, Berbecii ar face bine să amâne semnarea contractelor importante și să evite achizițiile majore, deoarece riscul de a face o alegere păguboasă este la cote maxime.

Gemeni

Haos în comunicare și deziluzii profesionale

Pentru Gemeni, luna mai 2026 aduce un ghinion legat direct de sfera socială și de capacitatea lor de a procesa informația. Mercur, guvernatorul lor, se află într-o poziție care favorizează confuzia, ceea ce înseamnă că mesajele transmise de ei vor fi distorsionate sistematic. Acești nativi se pot trezi implicați în intrigi de birou sau bârfe care le pot afecta reputația, fără ca ei să aibă vreo vină reală în declanșarea acestora.

În carieră, proiectele la care au lucrat intens în ultima perioadă par să bată pasul pe loc sau să fie respinse de superiori fără explicații clare. Ghinionul se manifestă prin pierderea unor documente importante sau prin defecțiuni tehnice apărute exact în momentele critice, cum ar fi prezentările sau termenele limită. Gemenii vor simți că tot efortul lor este subminat de forțe exterioare, ceea ce le va provoca o stare de frustrare profundă și demotivare.

Nici viața sentimentală nu este scutită de probleme, deoarece secrete din trecut pot ieși la iveală în cele mai nepotrivite momente. Lipsa de claritate în exprimarea sentimentelor va duce la distanțarea partenerului, iar încercările de reconciliere vor fi, pentru moment, ineficiente. Gemenii trebuie să învețe în această lună lecția răbdării și să accepte că, uneori, tăcerea este mai valoroasă decât încercarea de a explica un adevăr pe care ceilalți nu sunt pregătiți să îl audă.

Scorpion

Blocaje emoționale și cumpene în relații

Scorpionii traversează o perioadă marcată de un ghinion profund în planul relațiilor de lungă durată și al parteneriatelor de afaceri. Influența lui Pluto din acest interval scoate la suprafață tensiuni vechi, iar nativii se pot simți trădați de persoane în care aveau încredere deplină. Sentimentul de „lovitură după lovitură” va fi prezent mai ales în prima decadă a lunii, când micile neînțelegeri se transformă neașteptat în crize majore de identitate și de cuplu.

Din punct de vedere financiar, Scorpionii ar putea fi victimele unor cheltuieli neprevăzute legate de casă sau de familie, care le vor destabiliza bugetul planificat. Există riscul ca unele datorii mai vechi sau erori fiscale să revină în actualitate, forțându-i pe acești nativi să renunțe la economii pentru a acoperi găuri negre financiare. Ghinionul lor este unul de tip „efect de domino”, unde o mică problemă nerezolvată atrage după sine o serie de alte complicatii birocratice.

Nivelul de energie al Scorpionilor va fi destul de scăzut, ceea ce îi face vulnerabili în fața virozelor sau a epuizării psihice. Este o lună în care trebuie să evite deplasările lungi și sporturile extreme, deoarece predispoziția către accidentări este mult mai mare decât de obicei. Recomandarea astrelor pentru acești nativi este să adopte o atitudine defensivă și să nu încerce să forțeze mâna destinului, deoarece orice acțiune agresivă se va întoarce împotriva lor ca un bumerang.

Capricorn

Epuizare la locul de muncă și obstacole neașteptate

Capricornii, de obicei stâlpii stabilității, se vor simți complet depășiți de evenimentele lunii mai 2026, unde ghinionul îi lovește exact acolo unde îi doare mai tare: în autoritatea lor profesională. Proiectele care păreau sigure se blochează din cauza unor factori externi, cum ar fi schimbările legislative sau retragerea unor sponsori. Munca lor asiduă pare să fie ignorată, iar sentimentul că bat pasul pe loc devine o povară psihică greu de gestionat zi de zi.

Relația cu autoritățile sau cu părinții este și ea tensionată, apărând obstacole legale sau discuții aprinse despre responsabilități care nu le aparțin de drept. Ghinionul se manifestă prin termene limită care se suprapun și prin sarcini suplimentare care le sunt atribuite pe nedrept, ducându-i la pragul de burn-out. Capricornii vor avea senzația că, oricât de mult ar urca pe muntele carierei, terenul se surpă sub picioarele lor la fiecare pas, obligându-i să o ia de la capăt.

În plan social, acești nativi pot experimenta pierderea unor prietenii vechi din cauza unor neînțelegeri legate de bani sau principii de viață. Singurătatea ar putea deveni un companion frecvent în această lună, însă este important să nu se izoleze complet, chiar dacă simt că ghinionul îi urmărește la tot pasul. Finalul lunii mai 2026 îi va găsi pe Capricorni obosiți, dar cu lecția învățată: aceea că succesul nu depinde întotdeauna doar de efortul propriu, ci și de sincronizarea cu ritmul universului.

