Schimbări radicale și surprize pentru zodii în mai! Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru finalul primăverii

Luna mai 2026 se anunță a fi una dintre cele mai intense perioade ale anului, marcată de energii care nu lasă loc de compromis sau ezitare.

Conform astrologului Mihai Voropchievici, runa care guvernează acest interval este Thurisaz, un simbol ancestral al protecției, dar și al forței brutale care înlătură obstacolele. Această energie funcționează asemenea unei săbii cu două tăișuri: oferă protecție divină celor care au intenții pure, dar îi forțează pe cei indeciși să ia hotărâri radicale pentru a putea evolua. Este o lună a „curățeniei” generale în care blocajele vechi dispar, lăsând loc unor noi începuturi spectaculoase.

Transformările toate palierele vieții, de la stabilitatea financiară până la vindecarea emoțională profundă. Thurisaz ne îndeamnă să ne găsim forța interioară și să nu ne temem să tăiem legăturile cu trecutul care ne-au ținut pe loc. Pentru cei care sunt pregătiți să acționeze, mai 2026 va fi momentul în care soarta se schimbă decisiv, aducând eliberarea mult așteptată.

Berbec

Pentru nativii din zodia Berbec, influența runei Thurisaz se resimte ca o eliberare de sub presiunea unor conflicte care trenau de mult timp, a explicat Voropchievici, potrivit livetext.ro. Această perioadă le oferă instrumentele necesare pentru a pune punct tensiunilor și pentru a-și croi un drum nou, lipsit de influențe toxice. Berbecii vor simți un impuls puternic de a se afirma și de a lua decizii fără a mai căuta aprobarea celor din jur, ceea ce le va aduce un respect sporit în cercul social.

În plan profesional, această lună vine cu oportunități care apar pe neașteptate, însă succesul depinde exclusiv de viteza lor de reacție. Berbecii trebuie să fie pregătiți să accepte provocări noi și să nu se teamă de schimbare, deoarece runa le asigură protecția necesară pentru a reuși. În relațiile sentimentale, clarificările sunt inevitabile, iar finalul unei relații care nu mai funcționa poate fi, de fapt, marea lor șansă la fericire.

Taur

Taurii se numără printre norocoșii zodiacului în această lună, beneficiind de o protecție specială în special în sfera materială. Thurisaz le aduce echilibrul de care aveau nevoie pentru a-și pune în ordine finanțele, oferindu-le contextul ideal pentru a recupera datorii mai vechi sau pentru a găsi surse noi de venit. Este un moment excelent pentru investiții sigure și pentru consolidarea bazei materiale pe care și-au construit-o cu efort.

Pe plan personal, acești nativi vor experimenta o stare de liniște și armonie care le va permite să se reconecteze cu cei dragi. Chiar dacă apar schimbări care îi scot din confortul lor obișnuit, Taurii sunt sfătuiți să le accepte cu brațele deschise, deoarece acestea au rolul de a le îmbunătăți calitatea vieții pe termen lung. Flexibilitatea va fi cheia succesului lor în această perioadă dominată de forțe transformatoare.

Gemeni

Gemenii sunt împinși de energia lunii mai către o zonă a alegerilor dificile, dar imperios necesare pentru viitorul lor. Thurisaz îi obligă să privească realitatea în față și să renunțe la tot ceea ce a devenit o simplă obișnuință lipsită de substanță. Fie că este vorba despre un loc de muncă solicitant sau despre un parteneriat care nu îi mai reprezintă, Gemenii vor avea curajul să spună „stop” și să pornească de la zero.

Deși începutul lunii poate părea haotic din cauza acestor schimbări rapide, a doua jumătate a perioadei va aduce claritatea mult visată. Acești nativi vor reuși să identifice direcția corectă și se vor simți mult mai ușurați odată ce bagajul emoțional inutil a fost lăsat în urmă. Este o lună de maturizare forțată care îi va pregăti pentru succesele ce vor urma în restul anului.

Rac

Nativii Rac primesc prin intermediul runei Thurisaz o șansă rară la vindecare emoțională și curățare interioară. Această lună funcționează ca un proces de detoxifiere a sufletului, permițându-le Racilor să înțeleagă exact ce anume i-a ținut blocați în trecut. Discuțiile sincere și profunde cu membrii familiei vor ajuta la dizolvarea unor neînțelegeri vechi, aducând o pace binemeritată în căminul lor.

La locul de muncă, Racii vor învăța să își susțină punctul de vedere cu o autoritate neașteptată, fără a se mai lăsa intimidați de presiunile externe. Această nouă atitudine le va deschide uși la care până acum doar visau să bată. Secretul lor în luna mai constă în capacitatea de a lăsa durerile vechi să se vindece, făcând loc unei noi versiuni a propriei persoane, mult mai puternică și mai sigură pe sine.

Leu

Leii intră în luna mai 2026 cu o încredere debordantă, fiind susținuți de energia runei pentru a-și apăra interesele cu orice preț. Este o perioadă ideală pentru negocieri dure, pentru schimbarea direcției în carieră sau pentru asumarea unor poziții de lider care necesită responsabilitate maximă. Forța de convingere a Leilor va fi la cote maxime, reușind să obțină beneficii importante prin simpla lor prezență și hotărâre.

Totuși, în plan sentimental, Leii trebuie să manifeste prudență pentru a nu lăsa impulsivitatea să le guverneze acțiunile. Tensiunile pot apărea dacă nu există o comunicare clară și empatică cu partenerul, de aceea este recomandat să își dozeze energia și să asculte înainte de a reacționa. Dacă reușesc să își gestioneze autoritatea cu tact, vor transforma această lună într-un marș triumfal pe toate planurile.

Fecioară

Pentru Fecioare, luna mai aduce o energie a organizării și a ordinii absolute, exact pe placul acestor nativi. Thurisaz le oferă disciplina necesară pentru a elimina din viața lor tot ce este de prisos, de la obiecte inutile până la obiceiuri care le afectau sănătatea sau productivitatea. Este momentul perfect pentru a începe o dietă, un nou regim de viață sau pentru a reface complet structura unui proiect profesional important.

Financiar, Fecioarele vor observa o îmbunătățire treptată, rezultată în urma unor decizii luate cu mult discernământ. Acțiunile pe care le întreprind acum, sub auspiciile acestei rune, vor avea un impact pozitiv pe termen lung, oferindu-le siguranța de care au nevoie pentru a planifica viitorul. Simplitatea și rigoarea vor fi aliații lor cei mai buni în această etapă de reconstrucție personală.

Balanță

Balanțele reușesc în sfârșit să găsească echilibrul după o perioadă marcată de incertitudini și agitație. Runa Thurisaz le ajută să traseze limite clare în relațiile cu ceilalți, protejându-le spațiul personal de intruziuni nedorite. Această capacitate de a spune „nu” fără vinovăție le va reda respectul de sine și le va permite să se concentreze pe propriile nevoi și dorințe.

În sfera profesională, apar oportunități interesante care necesită o analiză strategică atentă înainte de a fi acceptate. Balanțele nu trebuie să se lase grăbite de ritmul alert al lunii, ci să își folosească diplomația nativă pentru a negocia cele mai bune condiții. Succesul lor va veni dintr-o combinație rară de răbdare și acțiune precisă, exact atunci când contextul este cel mai favorabil.

Scorpion

Scorpionii trăiesc luna mai sub semnul unor transformări interioare de o profunzime rar întâlnită. Thurisaz acționează asupra lor ca un catalizator al schimbării, determinându-i să închidă capitole importante din viața lor care nu mai serveau evoluției lor spirituale. Este o lună de renaștere, în care vechile temeri sunt înfruntate și înlocuite cu o forță interioară capabilă să mute munții din loc.

În planul relațiilor, Scorpionii vor trece prin teste de foc care vor separa legăturile autentice de cele superficiale. Deși unele despărțiri pot părea dureroase, ele sunt necesare pentru a face loc oamenilor care le merită cu adevărat loialitatea. Spre finalul lunii, veștile bune în plan financiar le vor confirma faptul că se află pe drumul cel bun și că universul le susține eforturile de transformare.

Săgetător

Săgetătorii sunt impulsionați de runa lunii mai să treacă direct la fapte, lăsând în urmă planificările nesfârșite. Este o lună a curajului pur, în care acești nativi pot demara proiecte îndrăznețe sau pot face schimbări majore de domiciliu sau de stil de viață. Instinctul lor va fi extrem de ascuțit, iar Thurisaz le va oferi protecția necesară pentru a nu face pași greșiți în acest elan de înnoire.

Pe plan financiar, Săgetătorii pot avea parte de surprize plăcute, sub forma unor câștiguri neașteptate care vin să le recompenseze munca anterioară. Totuși, trebuie să fie atenți la tendința de a cheltui impulsiv, încercând să păstreze un echilibru între dorința de aventură și nevoile practice. Această lună le demonstrează că universul îi ajută pe cei care îndrăznesc să creadă în propriul lor succes.

Capricorn

Pentru Capricorni, luna mai 2026 aduce un moment de sinceritate absolută față de propria persoană. Thurisaz le cere să nu mai accepte compromisuri care le afectează integritatea și să ia decizii esențiale în ceea ce privește direcția lor în carieră. Este foarte posibil ca mulți nativi să aleagă o cale profesională complet diferită, una care să le ofere mai multă satisfacție sufletească și mai puțin stres inutil.

În viața personală, Capricornii sunt sfătuiți să renunțe la relațiile care le consumă energia fără a le oferi nimic în schimb. Această curățenie relațională le va elibera spațiul mental necesar pentru a se concentra pe obiectivele lor majore. Chiar dacă pare o perioadă de austeritate socială, este de fapt o etapă de consolidare a propriei puteri, pregătind terenul pentru o ascensiune spectaculoasă.

Vărsător

Vărsătorii resimt energia lunii mai ca pe o chemare la independență totală și libertate de exprimare. Runa Thurisaz îi ajută să rupă definitiv legăturile sau contractele care îi țineau blocați în structuri rigide, permițându-le să exploreze drumuri noi și neconvenționale. Această dorință de a-și urma visurile va fi susținută de contextul astral, oferindu-le oportunități de a străluci prin idei originale și soluții inovatoare.

În plan sentimental, Vărsătorii ar putea lua decizii radicale care să le schimbe statutul civil sau modul în care se raportează la ideea de cuplu. Deși aceste hotărâri pot părea bruște pentru cei din jur, pentru Vărsători ele reprezintă pasul necesar către o fericire autentică. Stabilitatea financiară va veni ca o consecință a noii lor stări de spirit, demonstrând că libertatea și succesul merg mână în mână.

Pești

Peștii beneficiază în această lună de o intuiție ieșită din comun și de o protecție divină care îi ferește de pericole ascunse. Thurisaz le oferă capacitatea de a „vedea” dincolo de aparențe, ajutându-i să identifice cine le este cu adevărat prieten și cine încearcă să îi manipuleze. Această clarviziune le va fi extrem de utilă în plan profesional, unde pot apărea propuneri discrete care se vor dovedi extrem de valoroase pe termen lung.

În dragoste, Peștii vor descoperi că sinceritatea totală este singura cale către o relație profundă și stabilă. Dacă aleg să își exprime vulnerabilitățile, vor constata că partenerul le va răspunde cu aceeași monedă, consolidând legătura dintre ei. Este o lună de creștere spirituală și de recunoaștere a valorii proprii, în care Peștii învață că sunt protejați atâta timp cât își ascultă vocea interioară.

