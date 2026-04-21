Neti Sandu a dezvăluit ce le rezervă astrele nativilor celor 12 zodii pentru intervalul cuprins între 20 aprilie și 21 mai 2026.

Această perioadă se anunță a fi una marcată de evenimente astrologice rare, precum intrarea lui Uranus în Gemeni după 84 de ani sau revenirea lui Saturn în Berbec după trei decenii. Conform celebrului astrolog, ne aflăm în fața unei etape de „resetare completă”, în care flexibilitatea și curajul de a accepta noul vor fi cheile succesului pentru majoritatea semnelor zodiacale.

“Dacă până acum planetele, când au fost în Capricorn, au stat grupate acolo, iar apoi s-au mutat tot în grup în Vărsător, în Pești, și în Berbec erau la fel de concentrate, din acest moment încep să se răzlețească. Și vom avea și noi mai multă libertate de mișcare și nu ne vom mai simți atât de presați.

S-a pus o presiune foarte mare pe anumite sectoare de viață, însă acum lucrurile par să devină mai ușoare. Vom jongla cu unele lucruri astfel încât să iasă așa cum ne dorim, fără să mai depunem tot efortul într-o singură direcție — aceasta este ideea de bază.

Abia acum, odată cu intrarea în zodia Taurului, lucrurile s-au mai distanțat puțin și avem această perioadă dintre 20 aprilie și 21 mai. Planetele au timp să se plimbe, iar noi să ne adaptăm pe parcurs. După 20 aprilie, Soarele intră în Taur, iar Mercur intră și el pe 3 mai în aceeași zodie. Împreună, aceste energii susțin acțiunea și comunicarea. Apoi, pe 24 aprilie, Venus intră în Gemeni, iar pe 26 aprilie intră Uranus. Aici apare această distanțare despre care vorbeam. Revenind puțin la Berbec, Marte mai are de traversat această zodie de domiciliu, unde se află deja Saturn și Neptun.

Mai este important de menționat că Pluton începe să retrogradeze din 6 mai până pe 16 octombrie. Nu se va resimți neapărat în mod concret, ci mai degrabă ca o stare de metamorfoză, de insight-uri, din care, în final, trebuie să rezulte ceva transformat, alchimizat”- a spus Neti Sandu, la Pro TV. Apoi a vorbit detaliat despre ce se va întâmpla cu fiecare zodie în parte în următoarea perioadă.

Berbec

Pentru Berbeci, revenirea planetei Marte în propria zodie, combinată cu prezența lui Saturn, aduce o lecție dură despre responsabilitate și răbdare. Neti Sandu avertizează că superficialitatea nu va fi tolerată, însă disciplina le poate aduce realizări importante, cum ar fi schimbarea unei mașini sau idei noi pentru confortul familiei. Spre finalul perioadei, atenția se va muta obligatoriu asupra banilor, fiind un moment critic pentru a învăța economisirea.

Taur

Taurii se află într-o poziție privilegiată, acumulând bunătate și deschidere spre dragoste. Au acum posibilitatea să își refacă o căsnicie sau o prietenie importantă. Cu Mercur intrând în zodia lor, aceștia vor atinge noi cote în comunicare și afaceri. Din 22 aprilie, o aliniere astrală rară le poate aduce oportunități financiare spontane, transformându-i într-o zodie privilegiată, capabilă de investiții serioase și acumulări de fonduri.

Gemeni

Pentru Gemeni se anunță o resetare istorică. Uranus intră în zodia lor pe 26 aprilie, eveniment ce nu a mai avut loc de 84 de ani, aducând un suflu vital extraordinar. Mintea lor sclipitoare îi va ajuta să jongleze cu mai multe proiecte simultan, iar veniturile vor crește considerabil datorită lui Jupiter. Chiar și cei mai sceptici Gemeni ar putea fi surprinși de apariția unei relații sentimentale frumoase și de durată în această perioadă plină de noutate.

Rac

Racii au ca principal aliat planeta Jupiter, adevăratul lor „as din mânecă”. Ajuns la jumătatea zodiei, marele benefic le oferă protecție și curajul de a cere ceea ce merită. Dacă simt că la actualul loc de muncă nu sunt apreciați, Marte le poate scoate „din pălărie” o ofertă imbatabilă. Este un moment de expansiune socială, în care Soarele și Mercur le aduc prieteni noi și susținere, cariera lor putând cunoaște o mărire de salariu neașteptată.

Leu

Leii sunt sfătuiți să acorde o atenție serioasă sănătății înainte ca Jupiter să intre în zodia lor pentru o „scanare” riguroasă. Sectorul relațiilor este activ, ceea ce le permite să se miște ușor și să obțină susținere profesională. Totuși, influența lui Pluton retrograd îi obligă la o analiză profundă a fiecărei alegeri. Este nevoie de mai multă reflecție și prudență, chiar dacă acest lucru nu face parte din stilul lor obișnuit.

Fecioară

Pentru Fecioare, energia Taurului funcționează ca un rezervor de putere. După o perioadă mai greoaie în plan personal, acești nativi găsesc acum sprijin neașteptat din partea celor din jur. Jupiter, aflat în casa relațiilor, le scoate în cale oameni providențiali exact când au mai mare nevoie. În plan profesional, apar oportunități de avansare, bonusuri sau cursuri de specializare care le vor crește prestigiul și veniturile.

Balanță

Balanțele trebuie să gestioneze cu tact influența lui Marte, care poate scoate la suprafață tensiuni și gelozii în relația de cuplu. Va fi nevoie de diplomație pentru a echilibra presiunea venită din partea partenerului sau a superiorilor. Pe de altă parte, sectorul financiar este profitabil, iar influențele din Gemeni deschid posibilități legate de călătorii, studii sau parteneriate internaționale neașteptate, dar favorabile.

Scorpion

Scorpionii traversează o perioadă de confort și stabilitate, având Soarele din Taur ca aliat principal. Lucrurile merg natural, „ca pe apă”, datorită unui trigon armonios format de Jupiter. În plan financiar, apar oportunități de creștere prin resurse comune sau investiții inspirate. Comunicarea este favorizată, iar relațiile cu partenerii de afaceri pot aduce beneficii majore, oferindu-le o poziție de control și siguranță.

Săgetător

Săgetătorii se concentrează pe activitățile zilnice și pe îmbunătățirea confortului în locuință. Marea surpriză vine însă din zona parteneriatelor, unde Venus și Uranus pot aduce în viața lor o persoană nouă care să producă o schimbare radicală și rapidă în plan sentimental. Financiar, aceștia trebuie să definitiveze planurile începute anul trecut, deoarece Jupiter le oferă ultima șansă de a consolida o investiție până în luna iunie.

Capricorn

Capricornii au în continuare suportul lui Jupiter pentru parteneriate serioase și oficializări. Fie că este vorba despre o căsătorie sau despre un contract de afaceri pe termen lung, succesul este bine aspectat. Planetele din Taur continuă să ajute, iar spre finalul perioadei intră și Marte, ceea ce aduce stabilitate și forță. Capricornii au acum resursele și răbdarea necesare pentru a întoarce orice situație în favoarea lor.

Vărsător

Vărsătorii primesc sprijin pentru idei practice și ingenioase, care se pot transforma rapid în surse de venit. Pluton retrograd indică însă o transformare interioară profundă, ce poate duce la o schimbare de credință sau de profesie. Astrele pot impune relocări temporare sau plecări în alt oraș pentru muncă. Jupiter în casa muncii îi îndeamnă să se perfecționeze, pregătind terenul pentru noi oportunități contractuale viitoare.

Pești

Peștii trebuie să își regândească strategia financiară sub presiunea lui Marte și Saturn. Este momentul să analizeze cum câștigă și cum economisesc, fiind o perioadă de maturizare forțată în plan material. Totuși, Soarele din Taur le aduce o stare generală mai bună. Venus și Uranus activează zona locuinței, oferind ocazia unei mutări bruște sau a unei reamenajări care să le schimbe fundamental stilul de viață.

