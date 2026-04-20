Alexandra Velniciuc, siluetă de invidiat fără dietă drastică. „Îmi place smântâna, brânză grasă, carnea grasă!” Trucul ieftin și eficient pe care îl aplică la fiecare masă!

La 45 de ani, Alexandra Velniciuc afișează o formă fizică ce pare să sfideze regulile stricte ale nutriției moderne. Cu o siluetă neschimbată de pe vremea adolescenței, actrița uimește nu doar prin aspect, ci și prin regimul alimentar atipic pe care îl urmează.

Departe de a număra calorii sau de a se limita la salate fade, vedeta a reușit să găsească un echilibru între plăcerile culinare „vinovate” și o disciplină deprinsă încă din copilărie, reușind să se mențină constant între 55 și 57 de kilograme.

Grăsimile animale, preferatele unei siluete de revistă

Deși multe vedete elimină complet grăsimile din dietă, Alexandra Velniciuc recunoaște că este o mare amatoare de produse care, în mod normal, ar speria orice nutriționist. Secretul ei nu constă în abținere, ci în faptul că organismul ei nu îi cere alimentele care provoacă cele mai mari probleme de greutate: dulciurile și produsele făinoase.

„Cu mâncatul, eu mănânc de toate însă am marele noroc că nu îmi place să mănânc dulciuri și făinoase, nu îmi plac, nu mă abțin de la ele, rar mănânc ceva dulce pentru că nu simt nevoia de dulce. În schimb, mănânc cantitativ foarte mult și mănânc foarte multă grăsime, grăsime animală. Îmi place smântâna, îmi place brânză grasă, îmi place carnea grasă. Mie îmi place carnea să fie împănată cu grăsime, nu vreau niciodată carne macră”, a mărturisit actrița, potrivit click.ro, despre preferințele sale culinare surprinzătoare.

Trucul ordinii alimentelor

Unul dintre cele mai importante „trucuri” din arsenalul actriței este ordinea în care consumă felurile de mâncare. Fără să știe inițial că aceasta este o strategie recomandată de experții în nutriție pentru controlul indicelui glicemic, Alexandra a mâncat separat salata și carnea încă de mică, dintr-o preferință personală.

„Probabil că și din cauza obiceiurile bune pe care le-am deprins de când eram mică și anume acela de a mânca întâi salata, după aceea friptura, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să le combin, le mănânc separat întotdeauna. Așa am fost de când eram mică. După aceea am aflat de la nutriționiști că ăsta este cel mai bun mod de a nu te îngrășa dar eu nu am știut asta de la bun început!”, explică vedeta.

Dulcele ca aperitiv și masa de la miezul nopții

O altă regulă neconvențională în stilul de viață al Alexandrei Velniciuc este momentul în care alege să consume zahăr. Atunci când simte totuși nevoia de ceva dulce, ea inversează ordinea clasică a mesei, evitând să mănânce desertul la final, când digestia este deja în plin proces.

„Dacă simt nevoia de dulce, întotdeauna simt nevoia să mănânc dulce înainte de o masă principală, niciodată ca desert. Și iar înțeleg că acesta este un lucru foarte bun pentru că în felul ăsta organismul arde grăsimile, arde caloriile nefericite înainte de a-i da masa principală”, spune actrița.

Mai mult, programul încărcat de la teatru o obligă să mănânce la ore la care alții dorm de mult. Deși regula generală spune că ultima masă trebuie să fie cu câteva ore înainte de culcare, Alexandra recunoaște că „foamea de lup” de după spectacol o trimite la bucătărie la ore târzii.

„De cele mai multe ori mănânc seara, după spectacole, pentru că după un spectacol pe care îl termin la ora 22.00 mi se face o foame de lup și mă apuc de mâncat pe la ora 23.00”, a mai dezvăluit actrița, care în prezent se pregătește intens pentru două noi premiere pe scena teatrului.

