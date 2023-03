Pasiunea costisitoare pe care o are Alexandra Velniciuc: „Asta e o boală și se pare că nu este tratabilă!” / Exclusiv

Alexandra Velniciuc (42 ani) a vorbit despre obsesiile și pasiunile costisitoare pe care le are. Invitată în emisiunea FRESH by UNICA, actrița Teatrului Elisabeta a dezvăluit cum se menține în formă și a povestit despre pasiunea pe care o are pentru pantofi și genți.

Alexandra Velniciuc nu stă locului o clipă. Aproape fiecare zi din viața ei începe cu sport și, atunci când nu este la repetiții la teatru, face cumpărături, gătește, curăță casa, deși are și o menajeră care o ajută.

Alexandra Velniciuc, dezvăluiri despre pasiunea costisitoare pe care o are

„Am învățat că și noaptea poate fi un bun aliat când mai ai treburi de rezolvat prin casă. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că nu am nevoie de mult timp ca să mă aranjez să fiu pe scenă! Când pot și nu am repetiții mă duc să fac sport, pentru că eu sunt matională la sport, bioritmul meu este în prima parte a zilei. Deși fac multă mișcare și am antrenament fizic, dacă mă pui să alerg sau să fac mișcare după amiaza m-ai pierdut. Am senzația că o să mor, că o să leșin, că nu mai am aer, că nu mai pot!

Fac cumpărături, mă duc la teatru, sunt divă câteva ore, după care revin, îmi prind părul strâns în coadă, fac un duș și intru în bucătărie”, a dezvăluit Alexandra Velniciuc la FRESH by UNICA.

Organizată și meticuloasă, actrița recunoaște că una dintre obsesiile ei este… curățenia. Deși are o menajeră care o ajută să aibă locuința impecabilă, Alexandra Velniciuc are un obicei de la care nu se abate niciodată. Întotdeauna pregătește „terenul de luptă” înainte ca angajata să vină la treabă.

„Încerc să plec ca să nu o stingheresc”

„Mi-am dat seama că și mie îmi e foarte greu să fac curățenie în casă, dacă nu sunt lucrurile puse la loc. Am o doamnă care mă ajută, să îi dea Dumnezeu sănătate, pentru că este o minune de om și are și foarte mult umor. Și, fir-ar să fie, după ce pleacă ea, nu mai am nimic de făcut, le face impecabil pe toate. Dar înainte, da, îi fac ordine, ca să poată și ea să se desfășoare, pentru că seara, când vin de la teatru, las lucrurile așa cum se nimerește și, de dimineață, mă trezesc cu o oră mai deverme de venirea ei, le pun pe toate, le împachetez, le ordonez, le organizez, bag toate cărțile în bibliotecă de unde au fost scoase și după aia o las pe ea să se desfășoare.

Încerc pe cât posibil, în ziua când ea este la noi acasă, să plec eu de acasă ca să nu o stingheresc, pentru că sunt convinsă că i-as spune: ‘Da, dați și acolo! Da, faceți și acolo!’ Culmea e că săraca ea face tot, numai că, nu știu de ce, vreau eu tot timpul să mai spun ceva și atunci plec de acasă!

Fiecare are ordinea lui, nu trebui tu să faci lucrurile în ordinea mea! Dar am învățat asta în timp și a fost tot o formă de a mă autoeduca, pentru că aveam senzația că toate trebuiesc făcute în ritmul meu, cu rigoarea mea și cu ordinea mea!” a dezvăluit actrița.

Obsesia actriței Alexandra Velniciuc: pantofii

Alexandra Velniciuc a vorbit și despre pasiunea costisitoare pe care o are și a recunoscut că îi este imposibil să reziste în fața unei perechi de pantofi sau a unei genți de calitate. Are acasă o cameră special amenajată pentru încălțăminte și genți. Și asta nu e tot! Pe fiecare cutie se află descrierea exactă pantofilor, iar gențile sunt alese întotdeauna pentru a fi asortate.

„Din păcate asta e o boală și se pare că nu este tratabilă! Am făcut bilețele și, într-adevăr, am descrierea pantofilor și drama cea mare este când se deteriorează o cutie de pantofi, că trebuie să mut bilețelul pe altă cutie! Aici e nebunia, pentru că eu îmi știu și cutiile!

Am depășit cred vreo 189 cu de toate. Sunt de modă veche și consider că trebuiesc asortate cu pantofii și, inevitabil, trebuie… Am puțin mai puține genți decât pantofi, dar da, am, dar le și folosesc și trăiesc din ele. Asta e scuza mea! Și când nu le mai port pe stradă, le duc la teatru și joc tot cu ale mele.” a povestit Alexandra Velniciuc, la FRESH by UNICA.