Alexandra Velniciuc, la Provocarea Unica: „Suferința te face om!”. De ce se felicită că nu are copii și cum a transformat-o copilăria fără mamă

Alexandra Velniciuc a comentat viața mondenă din România, exprimându-și cele mai sincere păreri. Critici sau frustrări, adevăruri sau exagerări, toate subiectele interesante au fost discutate.

Actrița nu crede în showbiz-ul autohton

„Nu știu dacă există showbiz autohton, cred că există o pastilă și o formă de imitare a unor clișee verificate de alții prin alte țări. Nu știu dacă există în mod real showbiz autohton și la asta ar fi mult de discutat și mult de dezbătut. Există emisiuni foarte bune la noi, există oameni foarte buni de televiziune, dar există și foarte mulți care sunt alăturea total cu drumul.

Cred că mai avem de învățat în sensul ăsta, cred că încă nu știm pe deplin să facem televiziune. Mă uit în continuare la ăia, la semizeii ăia de la care noi toți ne inspirăm, ei știu, au învățat, dar au învățat în timp. Noi nu suntem de condamnat, treizeci de ani nu sunt suficienți, ei o fac de mult mai mult decât noi. Să avem răbdare, peste optzeci cred că vom știi să facem și noi cu adevărat televiziune.” a spus Alexandra Velniciuc la FRESH by UNICA.

Alexandra Velniciuc nu vrea să devină mamă: „Nu e o perioadă în care să îmi pară rău că n-am copii, deloc!”

În cadrul rubricii „Provocarea Unica” talentata actriță a precizat de ce nu-și dorește să aibă copii, fiind des întrebată despre acest subiect controversat din viața ei. Alegerile sale sunt înțelepte și au la bază experiențe proprii care nu trebuie judecate de cei care nu o cunosc personal.

„În epoca în care trăim, în perioada asta, da, mă felicit! Toți prietenii noștri au copii, doamne, n-aș știi să-l cresc, n-aș știi ce să-i spun, n-aș știi ce valori să-i induc, n-aș știi, pentru că tu îl crești frumos într-un creuzet al familiei tale și după aia sărăcuțul se izbește de ce e afară. Și ce face el?! Fie neagă ce a învățat în familie, fie se luptă să înțeleagă ce i se întâmplă dincolo.

Eu nu știu dacă eu aș mai fi fost așa și vorbesc foarte sincer, nu știu dacă eu aș mai fi fost ceea ce sunt acum, dacă m-aș fi născut în `95 și ar fi trebuit acum să intru în viață, nu știu! Nu e o perioadă în care să îmi pară rău că n-am copii, deloc!” a menționat Alexandra Velniciuc la FRESH by UNICA.

Alexandra Velniciuc a crescut fără mamă: „Mi-a fost foarte greu, foarte greu, monstruos de greu”

Frumoasa actriță a avut o copilărie în care tatăl ei, celebrul actor Ștefan Velniciuc, i-a ținut și loc de mamă. Dragoste a primit din toate părțile, din abundență chiar, dar suferința a marcat-o profund.

„Eu îi mulțumesc că a plecat! Pentru că dacă aș fi fost un copil crescut cu mamă, tată, amândoi artiști, eu cred că eram mult mai îngâmfată, cred că aș fi considerat că totul mi se cuvine, cred că aș fi muncit mult mai puțin decât am făcut până acum. Și cred că nu m-aș fi întărit pe dinăutru așa cum am făcut datorită plecării mamei mele. Da, îi mulțumesc!

Eu sunt acum ceea ce sunt și datorită lipsei ei. Da! Spun acum un lucru care poate fi și interpretat, e foarte dur, dar să știi că suferința te face om, te face om! Sigur, ea nu trebuie provocată voit, Doamne ferește, nu zic asta, dar suferința dacă îți este dată, eu sunt un om credincios, dacă îți este dată, îți este dată ca să înveți niște lucruri și trebuie doar să ai demnitatea s-o porți cu tine.

Mi-a fost foarte greu, foarte greu, monstruos de greu, dar am învățat lucruri, am învățat să mă cunosc, am învățat să mă descopăr, am învățat ce-mi place, ce nu-mi place, am învățat ce vreau, ce nu vreau, am învățat lucruri și am învățat cel mai important lucru în viață, cred că ăsta este firul meu roșu, nimic pe lumea asta nu mi se cuvine, nimic! Pentru tot trebuie să muncești și trebuie să meriți!” a declarat Alexandra Velniciuc la FRESH by UNICA.