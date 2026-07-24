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Adela Mărculescu a încetat din viață la vârsta de 87 de ani după ce, în urmă cu un an a suferit o fractură de șold. Actrița Teatrului Național București se afla internată într-un azil, ultimul an de viață petrecându-l într-un scaun cu rotile.

Adela Mărculescu a murit la 87 de ani

Adela Mărculescu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, lăsând lumea teatrului mai săracă. Marea actriță nu avea copii, astfel că a murit în azilul în care locuia de mai bine de un an. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Teatrului Național București, pe pagina oficială de Facebook.

„Lumea teatrului românesc este mai săracă. S-a stins din viață marea actriță ADELA MĂRCULESCU, o figură de o distincție aparte, ale cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de spectatori. Adela Mărculescu a ars pentru teatru cu o vitalitate exemplară, refuzând să părăsească scândura pe care a iubit-o atât de mult. Până în acest an, publicul s-a bucurat de prezența sa pe scenă în repertoriul curent al Teatrului Național din București: Doamna Boyle în „Cursa de șoareci” de Agatha Christie (regia Erwin Șimșensohn) și Chiriachița în „Titanic vals”, de Tudor Mușatescu (regia Dan Tudor)”, se arată în mesajul TNB.

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Când va avea loc înrmomântarea

Trupul neînsuflețit al Adelei Mărculescu va fi depus astăzi, 24 iulie, la la Biserica Sfântul Gheorghe din București, unde toți cei care au admirat-o, au aplaudat-o îi vor putea aduce un ultim omagiu începând cu ora 12.00.

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, sâmbătă, 25 iulie 2026, de la ora 10.00.

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Silviu Biriș, despre ultimul an din viața Adelei Mărculescu

Silviu Biriș, unul dintre apropiații Adelei Mărculescu, a vorbit despre ultimul an din viața marii actrițe. Acesta a dezvăluit că în ultima perioadă, Adela Mărculescu se afla într-un scaun cu rotile șo locuia într-un azil unde era bine îngrijită.

În urmă cu un an, aceasta a suferit o fractură de șold în urma unui accident casnic.

„Dumnezeu să o primească în Brațele Lui, acasă! Am jucat mult împreună. Mi-a fost și profesor de vorbire. Îi datorez mult. Nu mi-a mai răspuns la telefon, de mai bine de un an. Nu mai știam nimic de ea. Aflasem că e într-un azil, îngrijită. Nu avea copii, avea decât teatrul și pe Dumnezeu. Am văzut-o într-o filmare pe Facebook. Era îngrijită. Arăta bine, elegantă, ca de fiecare dată, doar că era în scaun cu rotile. Fractura de șold, pe care a suferit-o acum un an, i-a grăbit finalul. Era singură în casă când s-a accidentat. Nu știm dacă atunci s-a dezechilibrat sau a fost un AVC”, a afirmat Silviu Biriș pentru Click.

Potrivit actorului, care a studiat și Teologia, Adela Mărculescu nu se temea de moarte, aceasta fiind printre subiectele pe care le abordau adesea.

„Uite că a învățat și ea să… moară. Dar s-a născut iar în veșnicie! Vorbeam des cu Adela Mărculescu despre trecerea noastră, care vine firesc, în lumea de dincolo. Știa că sunt și teolog. Și ne sfătuiam. Sunt sigur că a știut ce să facă. A fost mereu o femeie curajoasă și un suflet nobil. Eu cred că, pentru astfel de personalități, care au motivat zeci de generații, milioane de români, ar trebui să se țină cel puțin o zi de doliu național. Așa e sănătos. Pentru memoria colectivă a neamului nostru”, a mai spus Silviu Biriș.

Cine a fost Adela Mărculescu

Adela Mărculescu s-a născut pe 21 decembrie 1938 la Aiud și a fost formată la școala maestrului Alexandru Finți, promoția 1959. În anul 1964 a devenit actriță a Teatrului Național București, debutul său pe această scenă având loc în spectacolul „Înșir’te mărgărite”.

De-a lungul timpului, marea actriță a putut fi admirată în roluri precum Epancina Aglaia în „Idiotul” de F.M. Dostoievski, Ana în „Take, Ianke și Cadîr”, Dona Diana în piesa omonimă a lui Camil Petrescu, Margareta Aldea în „Gaițele” sau Mioara în „Idolul și Ion Anapoda”.

Sursă foto: Facebook

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