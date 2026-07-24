Ella Vișan și Teo Costache, reuniune la „Insula Iubirii”. Cum a reacționat fosta concurentă când l-a văzut

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Ella Vișan și Teo Costache s-au reîntâlnit după un an, în cadrul emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni. Reacția fostei concurente a atras atenția tuturor, iar ceea ce i-a spus ispitei în brațele căreia a picat i-a uimit pe telespectatori.

Ella Vișan și Teo Costache, reuniune la „Insula Iubirii”

Ella Vișan și Teo Costache, două dintre cele mai memorabile figuri din show-ul „Insula Iubirii”, au avut parte de o reîntâlnire plină de emoții, care a atras rapid atenția publicului. După un an de la experiențele lor în Thailanda, cei doi au revenit față în față, iar momentele intense dintre ei nu au trecut neobservate.

Ella Vișan, vizibil entuziasmată, și-a păstrat zâmbetul pe buze pe tot parcursul întâlnirii. Deși a mărturisit că și-a propus să nu se abată de la propriul drum, blondina a recunoscut, mai în glumă, mai în serios: „Sunt din nou vulnerabilă! Glumesc!”.

Reacția ei sinceră și deschisă a fost cu siguranță o surpriză pentru telespectatori.

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Ce a vrut ispita să știe de la fosta concurentă

Teo Costache, fosta ispită care a stârnit controverse în sezonul trecut, nu a ezitat să-i adreseze Ellei Vișan două întrebări directe: ce a schimbat în viața ei în ultimul an și dacă este fericită. Răspunsurile blondei au fost pe cât de sincere, pe atât de revelatoare.

„Sunt mult mai prezentă și mult mai conștientă de situații, de oameni, de lucruri și iau fiecare lucru ca atare. 100% nu (n.r. nu e fericită), sunt lucruri care îmi lipsesc, dar mi-am dat seama că fericirea stă în mine, nu în a mă agăța de oameni, de momente, de locuri. Eu sunt singura responsabilă”, a mărturisit aceasta.

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Reuniunea celor doi a avut loc în cadrul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, iar atmosfera tensionată, dar plină de emoție, a reamintit publicului momentele intense trăite în Thailanda. Deși relația lor a fost marcată de controverse, este clar că impactul pe care l-au avut unul asupra celuilalt rămâne puternic, chiar și după un an.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Teo Costache și Ella Vișan

Sursă foto: Instagram

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