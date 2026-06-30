Bianca Stoica de la Survivor, schimbare de look. Cum arată acum fosta războinică

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Bianca Stoica, fosta concurentă de la Survivor, și-a surprins fanii cu o schimbare de look spectaculoasă. Tânăra și-a pus extensii de păr și a postat imagini direct din salon, fiind vizibil încântată de rezultat.

Bianca Stoica, schimbare de look

Bianca Stoica a captat atenția publicului odată cu participarea sa în competiția Survivor România, unde a demonstrat o forță interioară remarcabilă. Recent, fosta concurentă din tribul Războinicilor a surprins din nou, de această dată cu o schimbare spectaculoasă de look, pe care a împărtășit-o cu fanii săi pe rețelele de socializare.

De-a lungul parcursului său la Survivor, Bibi a impresionat prin determinarea și spiritul ei de luptătoare, calități ce i-au permis să ajungă până în etapa de unificare. Acum, la câteva luni după încheierea competiției, tânăra continuă să inspire și să își țină fanii aproape prin intermediul postărilor sale din mediul online. De curând, aceasta a postat un videoclip dintr-un salon de înfrumusețare, dezvăluind procesul prin care a trecut pentru a-și transforma complet imaginea.

În imagini, Bianca Stoica apare inițial cu părul scurt, un look care devenise deja o marcă personală. Însă, câteva momente mai târziu, aceasta a dezvăluit rezultatul final: păr lung, obținut cu ajutorul extensiilor.

Zâmbetul larg de pe chipul său vorbea de la sine despre cât de încântată era de noua sa înfățișare. Comentariile pozitive nu au întârziat să apară, fanii declarând că această schimbare i se potrivește de minune.

Transformarea Biancăi a fost primită cu entuziasm de comunitatea sa online.

„Ești superbă! Îți stă extraordinar!”, „Noua coafură te prinde perfect!”, au spus cei care au urmărit-o cu sufletul la gură încă din perioada Survivor.

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Lecțiile de viață de la Survivor

Deși drumul său în competiție nu a fost lipsit de obstacole, Bianca Stoica a plecat din Republica Dominicană cu multe lecții valoroase. După eliminarea sa, într-un duel intens cu Lucian Popa, Bibi a mărturisit că despărțirea de competiție a fost o experiență emoționantă.

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„Dezamăgirea este mare, pentru că am pierdut la limită (…) S-a văzut la final că m-am ofticat. Am pierdut la limită efectiv. A fost o fracțiune de secundă, asta m-a ofticat (…) Așa a fost să fie, felicitări lor și așa a fost să fie (…) Sincer, nu mă așteptam, m-a luat prin surprindere acest lucru, mă așteptam să ajung în finală (…) Sunt foarte mulțumită de mine (…) Sunt foarte fericită că am ajuns în acest punct. Am avut foarte multe momente în care am vrut să cedez, să plec acasă (…) De obicei, acasă sunt mai delăsătoare, dau cu piciorul la chestii, dar aici pot spune că m-am autodepășit”, a declarat Bianca Stoica.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Bianca Stoica, după schimbarea de look

Sursă foto: Instagram

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