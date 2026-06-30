Mario Iorgulescu, atac la adresa lui Cristian Rizea: „Îți garantez eu că o să plătești”

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După o lungă absență, Mario Iorgulescu reapare cu acuzații aprinse pe TikTok. Fiul lui Gino Iorgulescu lansează atacuri directe împotriva lui Cristian Rizea, apărându-și familia și evocând incidente din trecutul său tumultuos.

Mario Iorgulescu, atac la adresa lui Cristian Rizea

Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, a revenit în atenția publică cu declarații care au stârnit reacții aprinse. După o perioadă în care a fost departe de ochii presei, Mario a apărut recent într-un videoclip pe TikTok, îmbrăcat într-o cămașă albastră cu imprimeuri și ochelari de soare, adresând acuzații dure lui Cristian Rizea.

Motivele conflictului par să fie legate de afirmațiile făcute de Rizea despre familia Iorgulescu.

„Nu am mai apărut pe nicăieri, sunt într-o clinică și acum, dar m-a călcat foarte mult pe nervi domnul Cristian Rizea, care a avut tupeul să se ia de familia lui Beinur și de familia mea. Am pus niște mesaje cu mine și cu el pe TikTok și vă garantez… prostul ăsta nici nu știe cu cine s-a pus. Oamenii pe care îi am eu în Italia și care mă iubesc și țin la mine și fac orice pentru mine, dacă văd mesajele pe care mi le-a trimis el…”, a spus Mario Iorgulescu.

Declarațiile sale, însă, nu s-au oprit aici. Fiul lui Gino Iorgulescu a continuat cu un ton și mai dur.

„(…) E un fraier terminat. (…) Te-ai luat de Beinur, care știi că are familie, te-ai luat de tata, care te-a invitat la el la masă și ai scris de el că e securitate. Ai zis de mama că de ce e psiholog și nu a știut să mă controleze. Îți garantez eu că o să plătești cu tot ce ai tu mai scump. Mi-ai dat mesaj că m-ai denunțat la poliția din Italia. Nu m-au extrădat pentru că am certificat de handicap pentru un accident mortal și crezi că or să mă extrădeze pentru cererea ta?”, a mai spus Mario Iorgulescu.

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Fiul lui Gino Iorgulescu, despre accidentul provocat în 2019

Mario Iorgulescu este cunoscut pentru controversele care îl înconjoară, mai ales după tragicul accident rutier din 8 septembrie 2019, în care un tânăr de 24 de ani, Dani Vicol, și-a pierdut viața. De atunci, fiul lui Gino Iorgulescu a fost implicat în mai multe scandaluri, dar și în declarații publice care au atras atenția opiniei publice.

În luna ianuarie 2026, tot pe TikTok, el a descris propria versiune a evenimentelor care au dus la accidentul din 2019.

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„Eu am evitat o mașină, care a ieșit pe roșu și când m-am întors pe banda mea de mers, am luat un scuar nesemnalizat, mi s-au spart roțile și am ajuns pe contrasens. A doua zi, ei au semnalizat scuarul și a zis că nu este adevărat. Dacă vor dreptate, să vină să își ia fapta cu mine la Milano, dacă au tupeu. Justiția din România nu are ce să îmi facă mie, eu am acte de handicap. În cel mai rău caz, mă bagă la pârnaie și la pârnaie n-au ce să-mi faci, pentru că eu am protecție”, spunea atunci Mario Iorgulescu.

În luna mai a acestui an, Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare , după ce Curtea de Apel București (CAB) a respins ca nefondată decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care dosarul său a fost rejudecat.

Sursă foto: TikTok

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