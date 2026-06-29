Mircea Radu și soția lui, Raluca, au divorțat în secret. Primele declarații despre despărțire: „Este adevărat”

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Mircea Radu a confirmat că el și soția sa, Raluca Olaru, au divorțat discret în 2025, după aproximativ 12 ani de căsnicie. Cei doi rămân parteneri în creșterea copiilor, păstrând o relație amiabilă. Prezentatorul TV a făcut primele declarații despre despărțire pentru Viva.ro.

Mircea Radu a confirmat divorțul de Raluca Olaru

Mircea Radu, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii românești, a trecut printr-o schimbare majoră în viața personală. După un mariaj de aproximativ 12 ani cu Raluca, medic oncolog și mama celor doi copii ai săi, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Potrivit Viva.ro, divorțul a avut loc în urmă cu mai bine de un an, fiind realizat discret, la notar.

„Ce părere să am despre asta? Este adevărat. Da, așa este!”, a confirmat prezentatorul pentru Viva.ro. Cu toate acestea, Mircea Radu și Raluca au rămas în relații amiabile, continuând să colaboreze pentru a asigura un mediu stabil și armonios pentru cei doi copii ai lor, o fată și un băiat.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Mircea Radu și fosta soție

Mircea Radu și Raluca Olaru s-au cunoscut în mod neașteptat, într-o librărie din Iași, iar diferența de vârstă de 20 de ani nu le-a influențat relația. Timp de mai bine de 12 ani, au format unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc.

Într-un interviu mai vechi pentru VIVA!, Mircea Radu povestea cu emoție despre viziunea sa asupra căsniciei: „Cred că o căsnicie e ca navigarea pe un ocean. Zic ocean și nu lac pentru că nu e nimic lin într-o călătorie în care la început sunt doi, apoi trei, în fine, câți copii are fiecare. Sunt tot felul de probleme, de unele auziseși, de altele nici nu-ți trecea prin cap că pot exista”.

Despărțirea lor, deși discretă, a surprins pe mulți dintre cei care îi admirau pentru discreția și armonia din relație. Potrivit Libertatea, după o perioadă petrecută la Piatra Neamț, Mircea Radu s-a stabilit din nou în București, unde se concentrează pe proiectele sale de la Metropola TV.

Foto: Facebook

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