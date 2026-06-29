Trucul alimentar care o ajută pe Ioana Ginghină să fie în cea mai bună formă. „Timp de zece zile încerc să mănânc doar…”

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Ioana Ginghină își menține silueta de ani buni cu ajutorul unui ritual extrem de strict de la care nu se abate în niciun sezon estival. Atunci când simte că acumulează kilograme în plus sau că își pierde tonusul, cunoscuta actriță revine la o metodă de slăbire pe cât de eficientă pentru ea, pe atât de controversată pentru specialiști.

Vedeta a mărturisit public că este dispusă să facă sacrificii radicale timp de mai bine de o săptămână, punând preț mai mult pe imaginea din oglindă decât pe cifrele indicate de cântar.

Detaliile unui regim extrem

Dieta de vară a Ioanei Ginghină implică o restricție alimentară totală. Timp de zece zile, actrița elimină complet orice alt preparat sau gustare din meniul zilnic, bazându-se exclusiv pe consumul de pepene roșu la absolut toate mesele principale. Deși recunoaște că logistica din timpul zilei îi dă uneori bătăi de cap, vedeta susține că mănâncă acest fruct din abundență și că organismul ei răspunde excelent.

„Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile încerc să mănânc doar pepene roșu. Mănânc pepene cât pot, nu mă abțin. Ieri, de exemplu, am mâncat o felie dimineața, apoi am plecat de acasă și n-am mai mancat nimic ca nu poți pleca in oras cu pepenele dupa tine, în geantă și apoi seara am mai mâncat o felie. Ah, și înainte de culcare am mai mâncat o felie.

Eu nu sunt cu kilogramele, e vorba de cum arăți și cum te simți când te privești în oglindă”, a dezvăluit Ioana Ginghină.

Reacția dură a nutriționiștilor: Pericolele ascunse din spatele slăbirii rapide

Deși actrița laudă beneficiile acestui obicei, susținând că îi oferă o energie uriașă și o piele mult mai frumoasă, specialiștii în nutriție trag un semnal de alarmă sever. Medicii avertizează că o astfel de cură bazată pe un singur fruct, pe termen mediu și lung, privează organismul de macronutrienți vitali și poate declanșa probleme serioase de sănătate, precum dezechilibre nutritive, crampe abdominale puternice, balonare sau diaree.

În plus, din cauza indicelui glicemic foarte ridicat, regimul este total interzis diabeticilor. Experții demontează și iluzia slăbirii miraculoase, explicând că acele kilograme care dispar în primele zile reprezintă doar eliminarea apei și pierderea masei musculare, nu arderea reală a grăsimilor. Din acest motiv, imediat ce alimentația normală este reluată, efectul de yo-yo își face apariția, iar greutatea inițială revine într-un timp extrem de scurt.

Foto – Facebook

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