Cum se menține Ioana Ginghină în formă. Ce pofte are și cum le satisface

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Ioana Ginghină a răspuns la curiozitățile fanilor cu privire la felul în care își menține silueta. Vedeta are grijă de felul în care arată, dar recunoaște că are și zile în care își satisface poftele culinare. Iată ce spune vedeta despre echilibrul alimentației sale și secretul siluetei sale.

Ioana Ginghină, secretul unei siluete perfecte

Ioana Ginghină este una dintre vedetele de la noi care afișează o siluetă impecabilă și nu își arată deloc vârsta. Ea se menține activă mereu și are grijă la ce mănâncă, iar rezultatul se vede.

Vedeta se îmbracă mereu sexy și a împărtășit cu fanii ținutele sale provocatoare, inclusiv cele în care merge la cursurile de dans. Cu toate că a primit și critici pentru că nu se îmbracă adecvat vârstei sale, actrița nu bagă în seamă comentariile răutăcioase.

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Cât despre secretul felului în care arată, Ginghină spune că este atentă la ce mănâncă, dar nu în exces. Este adepta unui echilibru.

”Cred că e mai bine să fii sănătos la cap, decât super mega fit. De asta țin eu foarte mult să mai mănânc și zahăr, câte o pastă. Din punctul meu de vedere, fericirea de aici te face să poți să reziști la un stil de viață mai sănătos. Din când în când trebuie să mai mănânci o ciocolată, o înghețată”, a declarat Ioana Ginghină, pe Instagram.

Ce activități are actrița

Ioana Ginghină face mult sport pentru a se menține în formă. Când nu merge la cursurile de dans sau la masaj, actrița face sport acasă, însă recunoaște că cea mai importantă este dieta, când vine vorba despre o siluetă perfectă.

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”Știți foarte bine că fac masaj cu bețele de bambus. Într-adevăr, am deja vreo două luni de când merg și a mai dispărut din celulită. Fac sport, fac dans, dar tot așa, o dată pe săptămână.

Mă mișc o dată pe zi. Fie ca lucrez doar cu gantere, fie că fac bandă cât mă uit la un serial, fie că mă zgudui puțin pe placa vibrantă, mă plimb cu Cora. Dieta este cea mai importantă, din punctul meu de vedere”, a declarat Ioana Ginghină.

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