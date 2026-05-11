Ioana Ginghină, replică acidă după ce mai mulți urmăritori i-au spus că e „mamaie” și că i-a trecut vremea: „Vă cam place”

Ioana Ginghină le-a dat replica celor care au numit-o „mamaie”, Vedeta i-a ironizat pe cei care o critică în fiecare apariție și încearcă să o tachineze. Actrița a dat dovadă de un simț al umorului și le-a răspuns răutăcioșilor cu o replică inteliegentă.

Ioana Ginghină a răbufnit. Ce le-a transmis celor care îi spun că i-a trecut vremea

Ioana Ginghină s-a reinventat și s-a redescoperit pe sine, după divorțul de Alexandru Papadopol. Actrița este acum căsătorită din nou și de ceva timp pare că a înflorit.

Ea se simte foarte bine în pielea ei și a început să aibă o comunitate impresionantă pe social media, cu care ține mereu legătura.

Mai mult, ea a lăsat deoparte inhibițiile și a început să posteze filmulețe în care dansează lasciv sau probează tot felul de ținute, unele mai sexy decât altele.

Deși oamenii apreciază felul în care Ioana Ginghină se prezintă, există și voci care o critică pentru dezinvoltura ei.

Mai mult, unii o iau pe picior și o numesc „mamaie”, spunând că ar fi bine să se comporte conform vârstei sale și că „i-a trecut vremea”.

Actrița le-a răspuns acum cu un mesaj plin de umor.

„Am și eu o întrebare pentru ăștia care comentează pe contul meu că sunt mamaie, și că mi-a trecut vremea și că habar n-am, toate prostiile astea. Dacă voi aveți iubite tinere și frumoase, și sunteți înconjurați doar de bunăciuni, ce naiba căutați pe contul meu să vă uitați la mamaie ce face? Nu e că vă cam place de mamaie? Nu e că nu aveți ce face decât să stați pe net și nu aveți nicio viață… deloc? Ce să faceți și voi decât să fiți răutăcioși. Întreb așa, ce credeți voi?”, a spus Ioana Ginghină.

„De ce vii să vezi cum dansează mamaie?”

Ioana Ginghină și-a continuat mesajul, cerându-le oamenilor care o critică să îi explice de ce continuă să se uite la ce postează ea.

„Păi cum, după o noapte nebună alături de o femeie mișto, tânără, frumoasă, plină de viață, mai vii pe contul lu’ mamaie să mai comentezi una alta, să vezi cum dansează mamaie? Vă pupă mamaie.”, concluzionat ea.

