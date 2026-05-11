Ioana Ginghină, replică acidă după ce mai mulți urmăritori i-au spus că e „mamaie” și că i-a trecut vremea: „Vă cam place”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Ioana Ginghină le-a dat replica celor care au numit-o „mamaie”, Vedeta i-a ironizat pe cei care o critică în fiecare apariție și încearcă să o tachineze. Actrița a dat dovadă de un simț al umorului și le-a răspuns răutăcioșilor cu o replică inteliegentă.
„Am și eu o întrebare pentru ăștia care comentează pe contul meu că sunt mamaie, și că mi-a trecut vremea și că habar n-am, toate prostiile astea. Dacă voi aveți iubite tinere și frumoase, și sunteți înconjurați doar de bunăciuni, ce naiba căutați pe contul meu să vă uitați la mamaie ce face? Nu e că vă cam place de mamaie? Nu e că nu aveți ce face decât să stați pe net și nu aveți nicio viață… deloc? Ce să faceți și voi decât să fiți răutăcioși. Întreb așa, ce credeți voi?”, a spus Ioana Ginghină.
„De ce vii să vezi cum dansează mamaie?”
Ioana Ginghină și-a continuat mesajul, cerându-le oamenilor care o critică să îi explice de ce continuă să se uite la ce postează ea.
„Păi cum, după o noapte nebună alături de o femeie mișto, tânără, frumoasă, plină de viață, mai vii pe contul lu’ mamaie să mai comentezi una alta, să vezi cum dansează mamaie? Vă pupă mamaie.”, concluzionat ea.