Ioana Ginghină, într-un corset transparent la 48 de ani, la premiera filmului „În pielea mea”: „Ești senzațională”

Ioana Ginghină a purtat un corset transparent la premiera comediei românești „În pielea mea”, în care joacă și ea. Actrița a fost primit complimente, dar și critici pentru alegerea vestimentară îndrăzneață.

Ioana Ginghină, într-un corset transparent la premiera filmului „În pielea mea”

Ioana Ginghină (48 de ani) a optat pentru o ținută foarte sexy la premiera filmului „În pielea mea”, în cinematografe de astăzi, 10 februarie. Corsetul transparent a lăsat puține imaginației, generând reacții mixte pe rețelele sociale.

„Ești dezbrăcată! Nu ești îmbrăcată pentru acest eveniment! Păcat, se putea mai bine”, a comentat cineva.

„E faină ideea, dar estivală. Trebuie să ne și adaptăm unui context când gândim ținute. Eu aș vrea să văd altfel de eleganță la premiere”, a fost un alt mesaj.

„Când mai vii, nu îți uita sutienul”, a fost un alt comentariu.

Au existat însă și numeroase comentarii pozitive. Mulți internauți au complimentat-o pe Ioana pentru îndrăzneală.

„Cea mai sexy, o ador”, a scris cineva.

„O să faci ravagii că arăți super”, a fost un alt comentariu.

„O să fie fenomenal, ești senzațională”, a fost un alt mesaj.

Ioana Ginghină, criticată pentru că a luat lecții de dans erotic

Anul trecut, Ioana Ginghină a fost criticată pentru că s-a apucat de lecții de dans provocator pe tocuri. Acest lucru nu a împiedicat-o însă să-și urmeze noua pasiune. Actrița le-a răspuns ferm celor care au criticat-o.

„Dansul, mai ales la vârsta mea, ajută la mobilitate, coordonare, rezistență fizică. Grupul de gagici ajută la energie pozitivă, feminitate și senzualitate fără judecată și critică”, a scris Ioana Ginghină.

Totuși, la momentul respectiv, actrița mărturisea că a primit mai multe mesaje pozitive și de încurajare după ce a publicat imagini video din timpul lecțiilor de dans. Ioana încurajează constant femeile care o urmăresc să-și trăiască viața așa cum își doresc, atâta timp cât acțiunile lor nu-i rănesc pe ceilalți, fără să țină cont de răutățile celor din jur.

Ioana Gighină este mama unei fiice, Ruxandra, în vârstă de 17 ani, din fosta căsnicie cu actorul Alexandru Papadopol. După divorțul de Papadopol, din 2019, Ioana l-a cunoscut pe actualul soț, Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în toamna anului 2023. Actrița a mai fost căsătorită o dată în trecut, cu actorul Daniel Tudorică.

