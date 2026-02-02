Alexandru Papadopol, tot mai absent din viața fiicei sale. Dezvăluirile făcute de Ioana Ginghină: „Mă doare sufletul pentru copilul meu”

Ioana Ginghină (48 ani) este tot mai dezamăgită de fostul ei soț, Alexandru Papadopol (50 ani) care pare să se îndepărteze tot mai mult de fiica lor, Ruxandra. Recent, tânăra a avut o expoziție de artă, la care actorul nu a fost prezent.

Alexandru Papadopol, absent din viața fiicei sale

Ioana Ginghină, actrița îndrăgită de publicul român, surprinde din nou cu mărturisiri emoționante despre relația tensionată cu fostul său soț, Alexandru Papadopol, și impactul acesteia asupra fiicei lor, Ruxandra. Într-un podcast recent găzduit de Doinița Oancea, Ioana a vorbit deschis despre absența fostului său partener din momentele importante ale vieții fiicei lor.

„Eu îți zic așa o chestie, care a avut loc de curând. A fost un vernisaj, la care Ruxi a avut o expoziție de pictură. Au venit mama și tata, că a fost Cristi (n.r. soțul ei) cu mine. Deci, am fost un bărbat și o femeie la acest eveniment. Eu nu l-am anunțat pe Alexandru, că a fost pe grupul de școală, deci a văzut ca și mine. Bineînțeles că nu a venit. I-am dat un mesaj, dar i-am și zis să nu îmi răspundă. Îl pun pe arhive, ca să nu mă enervez. Nu știu dacă mi-a răspuns, fiindcă nu mai vreau să văd. Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a povestit Ioana Ginghină în podcastul respectiv.

Actrița și Alexandru Papadopol, care au format timp de ani buni un cuplu admirat în showbiz-ul românesc, au pus capăt căsniciei lor în 2019. Deși fiecare și-a refăcut viața alături de altcineva, Ioana GInghină continuă să se confrunte cu provocări legate de absența fostului soț din viața fiicei lor.

Actrița, cunoscută pentru transparența și naturalețea cu care vorbește despre aspectele personale, a povestit cum această situație o afectează pe Ruxandra, și implicit pe ea.

Ruxandra a lipsit de la nunta tatălui ei

Nu este pentru prima dată când Alexandru Papadopol nu a fost alături de fiica lui. Potrivit Ioanei Ginghină, cei doi nu își mai vorbesc atât de des și lipsesc la evenimente importante în viețile lor.

Anul trecut, actorul s-a recăsătorit cu o tânără actriță, dar Ruxandra nu a fost prezentă la eveniment. Mai mult, ea a aflat din presă că tatăl ei urmează să își întemeieze o nouă familie.

N-am cum să-i iau apărarea. Gândește-te că ea nu a fost invitată la nuntă, ea a aflat din presă, iar eu, de la teatru. Deci, crede-mă, pentru asta nu mai pot să-l iert. Tu știi cât de amărâtă a fost copila asta în acele zile? Știi ce mi-a zis după ce a apărut tot în presă? Am avut repetiție în dimineața aia, dar când am ajuns acasă, am găsit-o atât de mâhnită… mi-a zis un singur lucru: ‘L-a durut pe tata undeva că m-am supărat eu’”, a povestit Ioana Ginghină, La Măruță, după nunta fostului ei soț.

Ruxandra a fost profund afectată de felul în care a aflat de nunta tatălui ei.

„Ca mamă ți se rupe sufletul când îți vezi copilul atât de amărât. Asta ne spunea și psiholoaga când mergea Ruxi: ‘fata își dorește să fie prima pentru tatăl ei’. (…) A fost distrusă efectiv că nu a fost băgată în seamă, că nu a fost întrebată. Îți mai spun un lucru, care mi-a sfâșiat inima. După toate discuțiile cu tatăl ei, ea l-a blocat pe WhatsApp. A zis că ‘tata putea să mă sune dacă voia să mai dea de mine’. Am fost făcută în niște feluri, nebună, geloasă… Crezi că mai poți să vorbesc cu omul ăsta?”, a mai spus atunci actrița.

