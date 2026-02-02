  MENIU  
Home > Vedete > Alexandru Papadopol, tot mai absent din viața fiicei sale. Dezvăluirile făcute de Ioana Ginghină: „Mă doare sufletul pentru copilul meu”

Alexandru Papadopol, tot mai absent din viața fiicei sale. Dezvăluirile făcute de Ioana Ginghină: „Mă doare sufletul pentru copilul meu”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Ioana Ginghină (48 ani) este tot mai dezamăgită de fostul ei soț, Alexandru Papadopol (50 ani) care pare să se îndepărteze tot mai mult de fiica lor, Ruxandra. Recent, tânăra a avut o expoziție de artă, la care actorul nu a fost prezent.

Alexandru Papadopol, absent din viața fiicei sale

Ioana Ginghină, actrița îndrăgită de publicul român, surprinde din nou cu mărturisiri emoționante despre relația tensionată cu fostul său soț, Alexandru Papadopol, și impactul acesteia asupra fiicei lor, Ruxandra. Într-un podcast recent găzduit de Doinița Oancea, Ioana a vorbit deschis despre absența fostului său partener din momentele importante ale vieții fiicei lor.

ioana ginghina in portugaliaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

„Eu îți zic așa o chestie, care a avut loc de curând. A fost un vernisaj, la care Ruxi a avut o expoziție de pictură. Au venit mama și tata, că a fost Cristi (n.r. soțul ei) cu mine. Deci, am fost un bărbat și o femeie la acest eveniment. Eu nu l-am anunțat pe Alexandru, că a fost pe grupul de școală, deci a văzut ca și mine. Bineînțeles că nu a venit. I-am dat un mesaj, dar i-am și zis să nu îmi răspundă. Îl pun pe arhive, ca să nu mă enervez. Nu știu dacă mi-a răspuns, fiindcă nu mai vreau să văd. Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a povestit Ioana Ginghină în podcastul respectiv.

Actrița și Alexandru Papadopol, care au format timp de ani buni un cuplu admirat în showbiz-ul românesc, au pus capăt căsniciei lor în 2019. Deși fiecare și-a refăcut viața alături de altcineva, Ioana GInghină continuă să se confrunte cu provocări legate de absența fostului soț din viața fiicei lor.

Ce frumusețe de femeie! Cum s-au fotografiat Dan Capatos și soția lui, Monica. Deși sunt împreună de peste 25 de ani, ea e o prezență discretă în viața publică și apare foarte rar!
Ce frumusețe de femeie! Cum s-au fotografiat Dan Capatos și soția lui, Monica. Deși sunt împreună de peste 25 de ani, ea e o prezență discretă în viața publică și apare foarte rar!
Recomandarea zilei

Actrița, cunoscută pentru transparența și naturalețea cu care vorbește despre aspectele personale, a povestit cum această situație o afectează pe Ruxandra, și implicit pe ea.

Citește și: Ioana Ginghină, pe perfuzii din cauza epuizării: „Din păcate, nu prea am limită”

„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Recomandarea zilei

Citește și: Ioana Ginghină nu mai are frică de divorț, după ce s-a căsătorit de trei ori: „Mâine îmi găsesc altul”

Ruxandra a lipsit de la nunta tatălui ei

Nu este pentru prima dată când Alexandru Papadopol nu a fost alături de fiica lui. Potrivit Ioanei Ginghină, cei doi nu își mai vorbesc atât de des și lipsesc la evenimente importante în viețile lor.

Anul trecut, actorul s-a recăsătorit cu o tânără actriță, dar Ruxandra nu a fost prezentă la eveniment. Mai mult, ea a aflat din presă că tatăl ei urmează să își întemeieze o nouă familie.

N-am cum să-i iau apărarea. Gândește-te că ea nu a fost invitată la nuntă, ea a aflat din presă, iar eu, de la teatru. Deci, crede-mă, pentru asta nu mai pot să-l iert. Tu știi cât de amărâtă a fost copila asta în acele zile? Știi ce mi-a zis după ce a apărut tot în presă? Am avut repetiție în dimineața aia, dar când am ajuns acasă, am găsit-o atât de mâhnită… mi-a zis un singur lucru: ‘L-a durut pe tata undeva că m-am supărat eu’”, a povestit Ioana Ginghină, La Măruță, după nunta fostului ei soț.

Citește și: Imagini din casa lui Virgil Ianțu. Vila cu etaj este proaspăt renovată

Citește și: Andreea Bălan, detalii din culisele Te cunosc de undeva: „Producătoarea mă punea să fac niște lucruri…”

Ruxandra a fost profund afectată de felul în care a aflat de nunta tatălui ei.

„Ca mamă ți se rupe sufletul când îți vezi copilul atât de amărât. Asta ne spunea și psiholoaga când mergea Ruxi: ‘fata își dorește să fie prima pentru tatăl ei’. (…) A fost distrusă efectiv că nu a fost băgată în seamă, că nu a fost întrebată. Îți mai spun un lucru, care mi-a sfâșiat inima. După toate discuțiile cu tatăl ei, ea l-a blocat pe WhatsApp. A zis că ‘tata putea să mă sune dacă voia să mai dea de mine’. Am fost făcută în niște feluri, nebună, geloasă… Crezi că mai poți să vorbesc cu omul ăsta?”, a mai spus atunci actrița.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
Ediția nr. 46 - Cuba (Țările Lumii) Ediția nr. 46 - Cuba (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Agata verde pulida - Ediția nr.19 (Descoperă Mineralele Pământului) Agata verde pulida - Ediția nr.19 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Vedete pe covorul roșu la Premiile Grammy 2026. Rochii spectaculoase și alegeri controversate
Vedete pe covorul roșu la Premiile Grammy 2026. Rochii spectaculoase și alegeri controversate
Fanatik
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
GSP.ro
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Click.ro
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
TV Mania
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Redactia.ro
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Citește și...
Fosta rivală a Simonei Halep divorțează după 10 ani de relație. Au apărut zvonuri despre o infidelitate
Obligatoriu pentru toate mașinile noi care se vând în Europa din 2026, se schimbă semnalizarea la frână. Decizia de la Bruxelles inclusiv pentru șoferii români
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Profeția lui Dragomir: Un apartament va ajunge la un milion de euro în București
Deva Cassel, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Fiica Monicăi Belluci a atras toate privirile cu frumusețea ei
Un pompier a intervenit la locul accidentului unde și-a pierdut propria fiică: „Există intervenţii pentru care nu suntem niciodată pregătiţi”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Woooooooow! Ce a putut să-i cumpere Ianis Hagi băiețelului lui de doar 5 luni. Micuțul nici nu merge încă, dar tatăl său a dat bani grei pe așa ceva!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Actorul Gerardo Taracena, cunoscut pentru rolul din filmul lui Mel Gibson, "Apocalypto", a murit la 55 de ani
Actorul Gerardo Taracena, cunoscut pentru rolul din filmul lui Mel Gibson, "Apocalypto", a murit la 55 de ani
Cine este Andreea Munteanu de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România la competiții sportive
Cine este Andreea Munteanu de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România la competiții sportive
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
E oficial! Alimentul iubit de români, care favorizează cancerul de colon! Din păcate, îl consumăm aproape zilnic
E oficial! Alimentul iubit de români, care favorizează cancerul de colon! Din păcate, îl consumăm aproape zilnic
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cu sânii la vedere pe covorul roșu! Cine este vedeta care a venit aproape dezbrăcată la Premiile Grammy 2026. Foto
Cu sânii la vedere pe covorul roșu! Cine este vedeta care a venit aproape dezbrăcată la Premiile Grammy 2026. Foto
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Imagini nemaivăzute de la casting Survivor cu Loredana Pălănceanu. Cum a impresionat profa de mate la proba costumului de baie
Imagini nemaivăzute de la casting Survivor cu Loredana Pălănceanu. Cum a impresionat profa de mate la proba costumului de baie
Cristian Andrei revine pe internet, după ce a fost dus la audieri. A anunțat o nouă temă de discuție: „Femeile posesive, disperate și agresive”
Cristian Andrei revine pe internet, după ce a fost dus la audieri. A anunțat o nouă temă de discuție: „Femeile posesive, disperate și agresive”
Dorian Popa, transformare incredibilă. Cum arată după ce a slăbit considerabil și s-a operat la nas: „Nu mai e Dorian”
Dorian Popa, transformare incredibilă. Cum arată după ce a slăbit considerabil și s-a operat la nas: „Nu mai e Dorian”
Imagini din casa lui Virgil Ianțu. Vila cu etaj este proaspăt renovată
Imagini din casa lui Virgil Ianțu. Vila cu etaj este proaspăt renovată
Horoscop 3 februarie 2026. Uranus în mers direct în Taur. Viața ei se schimbă. O zodie e de neoprit. Noroc financiar și surprize în dragoste
Horoscop 3 februarie 2026. Uranus în mers direct în Taur. Viața ei se schimbă. O zodie e de neoprit. Noroc financiar și surprize în dragoste
Observator News
Facturile la gaze, mai mari şi cu 30% faţă de 2025. Preţurile vor exploda la primăvară
Facturile la gaze, mai mari şi cu 30% faţă de 2025. Preţurile vor exploda la primăvară
Libertatea pentru Femei
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pacienții cronici pierd bani din salariu pentru că merg la spital lunar. Ministrul Sănătății anunță schimbări de urgență
Pacienții cronici pierd bani din salariu pentru că merg la spital lunar. Ministrul Sănătății anunță schimbări de urgență
„Credeam că sunt doar hemoroizi.” Un bărbat aparent sănătos, avertizează asupra simptomelor tăcute ale cancerului de colon
„Credeam că sunt doar hemoroizi.” Un bărbat aparent sănătos, avertizează asupra simptomelor tăcute ale cancerului de colon
Alimentul care scade colesterolul „rău” în 48 de ore, potrivit cercetătorilor
Alimentul care scade colesterolul „rău” în 48 de ore, potrivit cercetătorilor
Bani, noroc și oportunități rare pentru patru zodii toată luna februarie. O perioadă cu adevărat specială
Bani, noroc și oportunități rare pentru patru zodii toată luna februarie. O perioadă cu adevărat specială
TV Mania
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Suma colosală pe care o primește lunar Sandra Izbașa de la stat. E plătită pe viață cu maximul posibil: „Peste 3.000 de euro”
Suma colosală pe care o primește lunar Sandra Izbașa de la stat. E plătită pe viață cu maximul posibil: „Peste 3.000 de euro”
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Actorul celebru, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui
Actorul celebru, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton