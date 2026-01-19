Diana Dumitrescu, despre fosta ei soacră, Ruxandra Ion: „Voia să controleze tot. M-am simțit sufocată”. Adevăratele motive ale divorțului dintre actriță și Ducu Ion

Diana Dumitrescu a oferit detalii rare despre motivele care au dus la divorțul ei de Ducu Ion, din 2013.

De ce au divorțat Diana Dumitrescu și Ducu Ion

Invitată în podcastul Ioanei Ginghină, „Tabu”, Diana Dumitrescu a fost întrebată despre fosta căsnicie cu Ducu Ion și motivele pentru care aceasta s-a sfârșit.

Diana și Ducu, fiul producătoarei TV Ruxandra Ion, s-au cunoscut la filmările pentru serialul „Războiul sexelor”. Ea era protagonista, el era producătorul. Cei doi s-au căsătorit în 2009 și au divorțat în 2013.

„Cât am lucrat împreună era bine. În momentul în care proiectele noastre s-au despărțit și nu prea ne mai vedeam, ne-am depărtat unul de celălalt. (…) Îmi doream foarte tare copil și nu puteam să fac, nu rămâneam însărcinată.

Îi spuneam mereu: «N-avem copii, datorii la bancă, hai să călătorim mai mult!». Dar el voia ceva, eu voiam altceva. El voia să stea prin București să meargă la Snagov, eu voiam să merg la mare. Așa am ajuns să facem. Am devenit doi străini. Eram colegi de apartament. Nu mai aveam lucruri în comun. Plus presiunea, familia. De multe ori nu simțeai să fii acolo, ci să fii în intimitatea ta. Au fost multe”, a povestit Diana Dumitrescu, în podcastul Ioanei Ginghină.

Ce fel de soacră a fost Ruxandra Ion pentru Diana Dumitrescu

În cadrul aceluiași interviu, actrița a vorbit despre fosta ei soacră, Ruxandra Ion, care îi era și șefă în acea perioadă.

„Ruxandrei îi datorez că profesional am învățat extraordinar de multe lucruri de la ea. Dar și în viața privată voia să controleze tot. Eu sunt o persoană liberă și îmi place să am părerile mele, să pot să le spun, așa eram și atunci. M-am simțit încleștată și în viața privată. Dacă în viața publică ea controla tot, ce spunem, unde mergem, cum ne îmbrăcam, cu cine vorbeam, ceea ce am respectat, în viața privată aș fi vrut mai multă libertate și nu aveam. Poate eram un copil râzgâiat, nu știu”, a mărturisit Diana.

„M-am simțit sufocată”

Actrița a dezvăluit că s-a simțit „sufocată” de Ruxandra Ion. În plus, era dezamăgită că relația ei cu Ducu nu mai funcționa și că nu putea rămâne însărcinată.

„În general, ai lumea de la muncă, viața de acolo, și viața de acasă. La mine era aceeași tot timpul. M-am simțit sufocată. Eram paraleli (ea și Ducu – n.red.). Am fost tristă și supărată. Am crezut că am greșit că m-am căsătorit. Părinții mei nu au vrut să divorțez, a fost foarte multă suferință. Eu voiam familie. Nu puteam să rămân însărcinată, relația nu funcționa, pe mine asta m-a distrus. Dacă eu nu pot să fac copii și să fiu mamă, care e rostul meu pe lume? Eram aproape de o depresie urâtă. A fost nasol. Eram convinsă că nu voi face niciodată copil pe cale naturală. Eu am zis că vreau să divorțez și aia a fost. A fost foarte greu”, a mai povestit.

Perioada grea de după divorț a fost amplificată de schimbările din televiziune de la acea vreme. „Am rămas fără soț, fără casă, fără job”, a spus. Totuși, crede că acea perioadă dificilă a responsabilizat-o și maturizat-o.

Din 2018, Diana Dumitrescu este căsătorită cu Alin Boroi, alături de care are un fiu, Carol Anton, în vârstă de 6 ani.

