Andreea Bălan a atacat-o pe Ilona Brezoianu: „A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea”. Cum a reacționat actrița

Andreea Bălan și Ilona Brezoianu au fost protagonistele unui schimb de replici acide. Cântăreața a fost cea de la care a pornit conflictul, după ce a atacat-o pe actriță în emisiunea „La Măruță”.

De ce s-au certat Andreea Bălan și Ilona Brezoianu

Andreea Bălan a spus despre Ilona Brezoianu că „și-a asumat mai mult decât poate să ducă” atunci când a înlocuit-o la „Te cunosc de undeva!”.

„Ilona și-a asumat un rol mai mult decât poate să ducă. (…) A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat și nu…”, a spus Andreea Bălan.

Răspunsul Ilonei nu a întârziat să apară. Într-un text la Instagram Story, actrița i-a transmis un mesaj sarcastic Andreei Bălan, despre care s-a aflat recent că va apărea într-un film.

„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine la o emisiune. Am stat mult să mă gândesc dacă merită să răspund, pentru că scandalurile în presă nu sunt punctul meu forte. Aș vrea să-i amintesc că eu am jurizat actoria la «Te cunosc de undeva!». Și chiar dacă poate mi-am asumat mai mult (deși nu e cazul, că am făcut studii în domeniu), așa reușim să evoluăm și să creștem. Cât despre actorie, dacă vrei să știi «cum se apucă», ca să parafrazez versurile tale, te aștept cu drag să-ți dau niște sfaturi pentru viitoarele filme în care vei juca! În rest, să-ți fie bine!”, a scris Ilona pe Instagram Story.

Mihai Petre, motivul pentru care Andreea Bălan a plecat de la „Te cunosc de undeva!”

Andreea Bălan a acceptat vineri, 16 ianuarie, provocarea sosurilor iuți din emisiunea „La Măruță”. Una dintre întrebările din cadrul segmentului a fost care sunt vedetele care îi sunt antipatice. Artista nu a ezitat să le enumere.

„Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu. Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre, e rău, rău, din cauza lui n-am mai fost eu acolo (la „Te cunosc de undeva!” – n.red.). Am polițele mele.

Trăistariu vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este, critică și judecă fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește prin ceea ce spune. Ilona și-a asumat un rol mai mult decât poate să ducă, iar Mihai Petre nu are limite, nu știe să se comporte într-un colectiv. El vrea să câștige cu orice preț, oriunde este, ceea ce nu este ok”, a spus Andreea Bălan.

Despre Ilona Brezoianu, cea care a înlocuit-o în emisiunea „Te cunosc de undeva!”, a completat: „A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat și nu…”.

