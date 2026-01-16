Theo Rose a avut probleme cu banii, dar n-a apelat la Anghel Damian: „Nu am suportat ideea să mă întrețină”. Cât cere artista pentru un concert de o oră

Theo Rose, care este căsătorită cu Anghel Damian din anul 2024, a dezvăluit că în timpul relației lor s-a confruntat cu probleme financiare. Cântăreața i-a spus lui Anghel despre problemele sale după ce deja le rezolvase.

Theo Rose a avut probleme cu banii, dar n-a apelat la Anghel Damian

Într-un podcast recent, Theo Rose a povestit că, la începutul relației cu soțul ei, Anghel Damian, a refuzat să-i ceară bani, deși se afla într-un impas. La acel moment, artista trebuia să-și achite taxele și nu avea suficienți bani pentru a acoperi costurile.

„A fost o perioadă în care îmi veniseră taxele de plătit, TVA pentru firmă, și nu aveam. Să îi cer lui Anghel nu era o soluție. (…) Nici nu a știut o vreme, până am depășit problema. I-am spus, la un moment, dar era relația la început și nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva”, a declarat artista, într-un podcast.

Theo Rose a explicat că, deși situația devenise dificilă, a preferat să aibă răbdare și să se bazeze pe propriile resurse. Chiar înainte de termenul-limită, cântăreața a primit sumele necesare pentru a-și achita datoriile.

„Preferam oricând să dau eu, dar nu. Și atunci n-am cerut ajutorul. Cumva, m-a ajutat Dumnezeu fix când era termenul-limită. Mi-au intrat niște bani ca lumea și atunci m-am bucurat, pentru că toți banii ăia s-au dus pe taxe”, a mai spus ea.

Citește și: Pepe va deveni tată pentru a patra oară. Soția lui, Yasmine, este însărcinată

Câți bani cere Theo Rose pentru un concert de o oră

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu din vara anului 2022 și împreună au un fiu, Sasha Ioan, în vârstă de doi ani și jumătate. Deși primul an de căsnicie a fost unul „extrem de frumos, plin de liniște și împlinire”, artista mărturisește că nu are în plan să-și mărească familia în viitorul apropiat.

„Îmi doresc să mă bucur de perioada petrecută alături de soțul meu, să savurez momentele în doi și echilibrul familiei”, a mai spus Theo Rose.

Așadar, în perioada următoare, artista și-a propus să se concentreze pe căsnicia și pe fiul ei, precum și pe zona profesională, care îi permite să fie independentă financiar.

Theo Rose are mai multe surse de venit. Are o carieră muzicală de succes, este o prezență îndrăgită în emisiunea „Vocea României” și are mai multe contracte de imagine și campanii online în derulare. În anul 2024, pentru un concert de o oră, solista cerea 6.500 de euro. În prezent, artista are contracte de imagine cu un magazin de bijuterii, un magazin online de haine, un magazin de cosmetice și un brand cu produse de îngrijire a părului.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News