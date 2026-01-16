Dorian Popa a fost operat de urgență la nas. Intervenția chirurgicală a durat 6 ore: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm. Aveam osul spină lipsă”

Dorian Popa a fost operat de urgență la nas. Operația a durat peste șase ore, iar medicii au descoperit probleme neașteptate în timpul intervenției. Artistul a spus că se simte bine acum și că nu s-a umflat aproape deloc. A fost nevoie ca medicul să îi ia o bucată din coastă pentru a repara complet nasul, iar cântărețul a mărturisit că se recuperează rapid.

Dorian Popa a trecut printr-o operație de urgență la nas, care a durat aproximativ 6 ore și jumătate. Artistul le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că se simte foarte bine, chiar dacă intervenția a fost una complicată.

Cântărețul a spus că medicii au descoperit în timpul operației probleme care nu erau cunoscute înainte. Din acest motiv, a fost nevoie de o soluție suplimentară pentru a repara complet nasul. Doctorul a fost nevoit să îi scoată o bucată de aproximativ 5 centimetri din coastă, deoarece îi lipsea un os important.

„Mă simt foarte bine și îi sunt extrem de recunoscător domnului doctor pentru că nu îmi vine să cred, aproape nu m-am umflat deloc după o intervenție de 6 ore jumătate, după niște surprize de neașteptat, după ce nasul a fost deschis, știi cum e… pentru un doctor cea mai mare surpriză e să afle în timpul operației de niște lucruri.

Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm, ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo”, a declarat artistul pentru SpyNews.ro.

Cum se simte artistul după intervenția chirurgicală suferită

Mai mult decât atât, Dorian Popa a explicat cum se simte după intervenția chirurgicală suferită. Artistul a mărturisit că se simte foarte bine și a început deja perioada de recuperare.

„Noua metodă pe care dânsul o practică, de recuperare după, cu aceste tuburi prin care poți respira, deci eu respir, este senzațională pentru că nu este aia clasică pe care oamenii o știu, cu fașă, care te ține fără să respiri 48 – 72 de ore, groaznic, ți se distruge gâtul, ți se distrug buzele…

Sunt extrem de încântat că am ajuns pe mâna lui. Este foarte bun prieten cu stomatologul și familia mea. Este o reușită uriașă. Doamne ajută, sănătate tuturor și un an nou bun”, a mai adăugat el.

