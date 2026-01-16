Cristela Georgescu, mesaj neașteptat la început de an: „În fața nedreptății, să nu ne împietrim inima și să nu ne lăsăm cuprinse de revoltă”

Cristela Georgescu a transmis un mesaj neașteptat la început de an. Soția lui Călin Georgescu le-a amintit mamelor că liniștea și răbdarea sunt mai importante decât cuvintele, iar copiii observă fiecare gest. Ea a încurajat rugăciunea în fața nedreptății și încrederea că Dumnezeu vede tot ce simțim. Iată ce a postat pe rețelele de socializare!

Cristela Georgescu a transmis un mesaj emoționant la început de an. Ea le-a amintit mamelor că exemplele lor contează mai mult decât cuvintele. Soția lui Călin Georgescu a explicat că cei mici simt mereu liniștea sau neliniștea din inima părinților. Mai mult, a încurajat răbdarea și rugăciunea în fața nedreptății și a spus că Dumnezeu vede lacrimile și suspinele tuturor.

Cristela Georgescu, mesaj neașteptat la început de an

La început de an, Cristela Georgescu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre răbdare și puterea rugăciunii. Soția lui Călin Georgescu le-a explicat mamelor că exemplul personal contează mai mult decât cuvintele, iar copiii simt emoțiile părinților lor.

Partenera de viață a politicianului a mai subliniat că, în fața nedreptății, nu trebuie să ne lăsăm cuprinși de revoltă, ci să ne întărim prin rugăciune, încredințându-ne totodată că Dumnezeu vede lacrimile și suspinele noastre și că are întotdeauna ultimul cuvânt.

„Miercurea și vinerea, zile de post, ne (re)amintesc că nu suntem singure, scumpele mele… Copiii noștri, care învață mai ales din exemplul personal pe care îl oferim, ne privesc ochii mai mult decât ne ascultă cuvintele și simt liniștea sau neliniștea din inima mamei…

De aceea, în fața nedreptății, să nu ne împietrim inima și să nu ne lăsăm cuprinse de revoltă, ci să ne împuternicim să răbdăm prin rugăciune, așezând înaintea lui Dumnezeu inima noastră, încredințate fiind că El vede lacrima, aude suspinul și are întotdeauna ultimul cuvânt”, a scris Cristela Georgescu la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook.

Citește și: Cristela Georgescu spune că alergatul pe bandă la sala de fitness este la fel de periculos ca aditivii alimentari. „Este tot un E!”

Citește și: Cristela Georgescu, intervenție estetică nereușită? Părerea medicului estetician: „Cine l-a făcut habar nu avea ce face”

Soția lui Călin Georgescu susține că alergatul pe bandă, la sala de fitness, e la fel de periculos ca aditivii alimentari

În urmă cu ceva timp, Cristela Georgescu a făcut câteva declarații despre alergatul pe bandă, la sala de fitness. Soția lui Călin Georgescu a spus că acest sport este la fel de periculos ca aditivii alimentari

„Orice formă de mișcare produce acizi (de exemplu acid lactic, ați auzit asta cel puțin o dată, când ați făcut febră musculară). Dacă faci mișcare tip fitness când ai o alimentație producătoare de acidoză și un sistem endocrin dezechilibrat, este ca și când ți-ai da foc la casă fix atunci când pompierii sunt în grevă. Veți sfârși cu colesterolul cât casa.

Pe banda rulantă nu poți alerga pe vârf (pe pingea) și asta afectează pe termen lung articulațiile. În al doilea rând, respirația se face pe un ritm artificial, impus de mașină, nu pe ritmul pasului tău. Dacă vrei, banda asta rulantă este tot un ‘E. E ca acelea de care am învățat să ne ferim când le vedem pe etichetele alimentelor prelucrate industrial.

Citește și: Theo Rose a avut probleme cu banii, dar n-a apelat la Anghel Damian: „Nu am suportat ideea să mă întrețină”. Cât cere artista pentru un concert de o oră

Citește și: Influencerița Bee, dezvăluiri șocante despre ce i s-a întâmplat în spitalul din Constanța. „Cer să nu fiu lăsată să aștept până când durerea devine normalitate!” Calvarul prin care a trecut

Cele mai potrivite forme de mișcare pentru persoane care au orice fel de ‘boală’= slăbiciune = dezechilibru = disfuncționalitate sau pentru persoane care vor să nu rămână fără păr = rinichi paradiți (așa cum pățesc mulți dintre cei care fac fitness sau sport de performanță fără să susțină corpul prin alimentație creatoare de alcalinitate – deci nu zic alcalină! – și prin fitoterapice), sunt cele blânde – înot, mers pe jos, Tai Chi, stretching sau similare, ați prins ideea”, a scris Cristela Georgescu pe site-ul său personal.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News