Valentin de la Mireasa susține că Alina l-a bătut în timpul căsniciei: „Mi-a băgat mâna în gât. Nici măcar în momentele acelea nu am atins-o”

Valentin a spus recent că Alina l-a agresat fizic în timpul căsniciei. El susține că a fost prins de gât și că tricoul i-a fost rupt, dar nu a ripostat niciodată și nu a atins-o sau împins-o pe fosta lui parteneră de viață. Fostul concurent de la Mireasa a vorbit și despre copilul lor, care ar fi fost afectat de tensiunile dintre cei doi părinți.

Potrivit declarațiilor sale, Alina l-ar fi prins de gât și i-ar fi rupt tricoul. El spune că s-a filmat în acele momente și că, în ciuda situației, nu a lovit-o și nu a îmbrâncit-o.

În același timp, Valentin a vorbit și despre copilul lor, despre care a spus că a fost afectat de conflictele dintre ei. Cei doi părinți au ajuns și la pedagog cu cel mic.

„Nici măcar în momentul în care mi-a băgat mâna în gât, m-am filmat în situația aceasta, m-a luat de gât și mi-a rupt tricoul de pe mine. Nici măcar în momentele acelea nu am atins-o sau nu am îmbrâncit-o.

Ea a expus de nenumărate ori copilul la festivaluri, nopți, petreceri. Nu era atât de grav dacă nu simțeam că este afectat copilul. (…) În momentul în care am fost la pedagog, ne-a spus că copilul tresare. Ne-a zis că este afectat că simte tensiunile dintre noi. Ni s-a recomandat să nu expunem copilul la lumini puternice, muzică tare”, a povestit Valentin la „Viața fără filtru”.

De la ce a pornit conflictul dintre cei doi foști parteneri

Valentin și Alina au devenit cunoscuți după sezonul 5 al emisiunii Mireasa de la Antena 1, unde relația lor a atras atenția publicului. Cei doi s-au căsătorit în marea finală, au devenit părinți acasă, dar ulterior s-au despărțit.

După separare, ei au continuat să se certe în public și la televizor, fiecare prezentând propria versiune despre ce s-a întâmplat și despre impactul asupra familiei și copilului lor.

Relația lor s-a stricat treptat, iar Alina a declarat că a fost agresată de Valentin, uneori chiar în fața copilului, ceea ce a determinat-o să ceară protecție legală.

În urmă cu doar câteva zile, fosta concurentă s-a filmat tremurând lângă geamurile sparte ale casei și a spus că fostul ei soț i-a vandalizat locuința.

„Uitați ce poate să debiteze capul unui om. Căldură stricată, geamurile de sus stricate, eu n-am mai vrut să cer ordin de protecție, m-au și întrebat de la poliție dacă vreau să-l prelungesc. Băi omule, dar ieri mă ameninți de față cu maică-ta la telefon că vrei să mă vezi șapte metri sub pământ, azi vin acasă, spargi geamuri. Băi, ai un copil cu mine, băi omule! Îmi tremură și corpul și vocea și sufletul.

Am ajuns în aeroport, credeam că nu se mai termină ziua. Simt că sunt obosită de atâta răutate. Sunt prea plină de energie negativă. Heracles n-a dormit bine azi la Dudești pentru că am fost cu casa plină de poliție, criminalistică și bineînțeles că n-a putut să doarmă”, a spus ea la postarea pe care a făcut-o pe TikTok.

