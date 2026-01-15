Mario Iorgulescu, dat dispărut, după ce a fugit din clinica unde era internat. Gino Iorgulescu a plecat în Italia

Mario Iorgulescu ar fi fugit din clinica în care se afla internat în Italia, după interviul pe care l-a dat zilele trecute. Gino Iorgulescu l-a dat în urmărire și chiar ar fi apelat la ajutorul carabinierilor pentru a-l găsi. Aceasta nu este prima dată când tânărul fuge din clinică.
Mario Iorgulescu a fugit din clinica unde era internat, iar în prezent este de negăsit. Tatăl său, Gino Iorgulescu, a luat măsuri disperate, plecând de urgență în Italia pentru a-l găsi.
Potrivit lui Dan Capatos, Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario și tutorele său legal, a apelat la carabinierii italieni pentru ajutor în localizarea fiului său. Situația este cu atât mai alarmantă, cu cât Mario ar fi dispărut fără urmă, iar nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu el.
„În momentul în care am publicat interviul cu Mario Iorgulescu ne-am trezit cu acel comunicat, de fapt, toată presa, nu doar noi. Acel comunicat prin care ni se aducea la cunoștință că am făcut o mare greșeală, că am exploatat o persoană cu dizabilități și cu probleme grave de sănătate. Atenție, pe care justiția română nu le-a luat în considerare. Și, mă rog, că Gino este tutorele legal al lui Mario, și Mario Iorgulesu nu poate întreprinde niciun fel de acțiune fără înștiințarea tutorelui”, a spus Dan Capatos, subliniind dificultățile pe care familia Iorgulescu le întâmpină în gestionarea situației.
Gino Iorgulescu îl caută cu ajutorul carabinierilor
Dan Capatos a mai spus în emisiunea sa de la Cancan că Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a-și găsi fiul.
„Mario este dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el. Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a încerca să dea de el, să îl găsească. Și într-un gest disperat, spun sursele noastre, ar fi contactat poliția, carabinierii, pentru a-l ajuta să îl găsească”, a precizat acesta.