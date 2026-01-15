Oana Roman revine pe micile ecrane. Cu ce post de televiziune a semnat vedeta și când va putea fi urmărită

Oana Roman revine pe micile ecrane. Nu ca invitat, ci ca prezentator. Vedeta a semnat cu postul Antena Stars și va avea o rubrică permanentă într-o emisiune de succes. Anunțul a fost făcut chiar de influenceriță, care în ultima perioadă a ales să se axeze pe online.

Oana Roman a semnat cu Antena Stars

Oana Roman aduce o nouă perspectivă pe micile ecrane: despre eleganță, bune maniere și stil, într-un proiect unic alături de postul Antena Stars. Cu o experiență de viață marcată de tradiții și rafinament, vedeta este pregătită să inspire telespectatorii cu o rubrică săptămânală dedicată etichetei, difuzată în cadrul emisiunii SpyNews TV prezentată de Mara Bănică și Marius Niță.

„Hello! Am o super veste, super veste pentru voi! Pentru că mi-ați tot scris atâtea, cât de încântate ați fost de faptul că ați învățat de la mine lucruri legate de bunele maniere, de protocol, de etichetă, de cum trebuie să purtăm anumite lucruri… Mâine, începând de mâine, Doamne ajută, sper să fie pe termen cât mai lung, în fiecare săptămână o să ne vedem la emisiunea SpyNews TV, cu Mara Bănică, într-o zi a săptămânii, probabil joi, igur ne vedem și vom comenta și povesti despre bunele maniere în diverse ocazii. Așa că mâine seară fiți cu ochii pe mine, pentru că mâine seară va fi prima rubrică pe care o voi face”, a anunțat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Citește și: Oana Roman comentează anularea emisiunii „La Măruță” și plecarea lui Capatos de la Antena Stars: „Le-am purtat noroc”

Citește și: Reacția Marinei Almășan după ce Cătălin Măruță și Dan Capatos au rămas fără emisiuni: „Nu e nimic neobișnuit: n-ai rating, ieși din grilă”

Când va putea fi urmărită vedeta

Oana Roman a revenit cu un update în mediul online pentru a-și anunța urmăritorii de pe pagina sa de Instagram că va intra live în emisiune, cu rubrica ei, de la orele 22:00.

„Diseară, de la ora 22:00, voi fi în direct pentru prima rubrică și vă rog să fiți alături de mine, să vă uitați și să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Va fi o temă în fiecare săptămână”, a precizat ea.

Citește și: Mircea N. Stoian, lovitură sub centură pentru Dan Capatos și Cătălin Măruță. „În sfârșit, două emisiuni dispar!” Jurnalistul lansează acuzații dure din culisele televiziunii

Citește și: Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan: „Așa dureri nu am știut că există. De multe ori credem că sănătatea ni se cuvine”

Astfel, Oana Roman va putea fi urmărită în fiecare joi, la Antena Stars, cu rubrica ei legată de bune maniere și protocol.

În ultimii ani, vedeta a trecut prin clipe dificile, după ce a divorțat de Marius Elisei, și-a pierdut mama și s-a îndepărtat de sora ei, Catinca Zilahy. Însă, spune ea, acum a reușit să ajungă la un echilibru.

Anunțul Oanei Roman privind noua emisiune în care va apărea vine la doar o zi după ce a declarat că în ultimii ani a ales să se țină departe de televiziuni întrucât online-ul a devenit „ mult mai important” pentru ea.

„Eu în ultimii ani chiar n-am mai avut nevoie să apar neapărat la televizor ca să mă promovez. Online-ul a devenit mult mai important pentru mine și pentru toată lumea cumva”, a afirmat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oana Roman

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News