Mario Ureña, un cunoscut prezentator din Republica Dominicană, a murit în direct în timpul emisiunii ‘El Cafe de Diario 55’ de la Super TV 55. Vedeta tv a suferit un atac de cord masiv în timpul unei transmisiuni în direct.
Vedeta tv Mario Ureña a suferit un infarct în direct
Mario Ureña, un cunoscut prezentator din Republica Dominicană, a decedat în mod tragic în timpul unei emisiuni live. Potrivit Marca, incidentul șocant a avut loc miercuri în timpul programului „El Cafe de Diario 55” de pe canalul Super TV 55.
Ureña, promotor turistic și comunicator, a suferit un atac de cord în timp ce era intervievat. Momentul în care s-a prăbușit a fost surprins de camere, imaginile devenind virale pe rețelele sociale.
Ureña venise în emisiune pentru a discuta despre probleme locale. În mod neașteptat, s-a simțit rău și a căzut, spre surprinderea prezentatorului și a echipei tehnice. Transmisiunea a fost întreruptă imediat, dar serviciile de urgență nu au reușit să îl resusciteze.
Vestea morții lui Ureña a șocat Republica Dominicană. Colegii, cunoscuții și autoritățile locale și-au exprimat regretul pentru pierderea sa. Ureña era foarte implicat în problemele comunității, iar dispariția sa bruscă a fost primită cu tristețe.
Numeroși utilizatori și-au exprimat consternarea față de duritatea imaginilor și caracterul neașteptat al evenimentului. Mulți au subliniat cât de fragilă este viața și importanța sănătății.
Moartea lui a generat șoc, iar colegii au transmis doar cuvinte de laudă la adresa lui. Nelson Santos, unul dintre colegii săi, l-a descris pe Mario Urena drept un prieten desăvârșit și un tată foarte bun.
Sursă foto: Facebook
