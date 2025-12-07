Mario Ureña, un cunoscut prezentator din Republica Dominicană, a murit în direct în timpul emisiunii ‘El Cafe de Diario 55’ de la Super TV 55. Vedeta tv a suferit un atac de cord masiv în timpul unei transmisiuni în direct.

Vedeta tv Mario Ureña a suferit un infarct în direct

Mario Ureña, un cunoscut prezentator din Republica Dominicană, a decedat în mod tragic în timpul unei emisiuni live. Potrivit Marca, incidentul șocant a avut loc miercuri în timpul programului „El Cafe de Diario 55” de pe canalul Super TV 55.

Ureña, promotor turistic și comunicator, a suferit un atac de cord în timp ce era intervievat. Momentul în care s-a prăbușit a fost surprins de camere, imaginile devenind virale pe rețelele sociale.

Ureña venise în emisiune pentru a discuta despre probleme locale. În mod neașteptat, s-a simțit rău și a căzut, spre surprinderea prezentatorului și a echipei tehnice. Transmisiunea a fost întreruptă imediat, dar serviciile de urgență nu au reușit să îl resusciteze.

Citește și: Nicușor Dan, la urne alături de Mirabela Grădinaru. De ce Prima Doamnă a României nu a votat: „Nu vă faceți griji”

Citește și: Traian Băsescu s-a prezentat la urne cu soția lui, Maria Băsescu: „România nu e într-o situație grozavă”

Impactul în comunitate

Vestea morții lui Ureña a șocat Republica Dominicană. Colegii, cunoscuții și autoritățile locale și-au exprimat regretul pentru pierderea sa. Ureña era foarte implicat în problemele comunității, iar dispariția sa bruscă a fost primită cu tristețe.

Citește și: Ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare. Anunțul primarului: „Trei etaje vor fi demolate”

Citește și: Principalii candidați la Primăria Capitalei au votat. Mesajele transmise de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă

Numeroși utilizatori și-au exprimat consternarea față de duritatea imaginilor și caracterul neașteptat al evenimentului. Mulți au subliniat cât de fragilă este viața și importanța sănătății.

Moartea lui a generat șoc, iar colegii au transmis doar cuvinte de laudă la adresa lui. Nelson Santos, unul dintre colegii săi, l-a descris pe Mario Urena drept un prieten desăvârșit și un tată foarte bun.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News