Ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare. Anunțul primarului: „Trei etaje vor fi demolate”

Trei etaje vor fi demolate din blocul din Rahova afectat de explozia devastatoare care a avut loc pe 17 octombrie și în urma căreia au murit trei persoane. Primarul general interimat al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că s-au semnat acordurile cu proprietarii apartamentelor pentru a fi demolate trei etaje.

Încep lucrările la blocul din Rahova afectat de explozie

Trei etaje vor fi demolate din blocul din Rahova unde a avut loc explozia din 17 octombrie. Lucrările de punere în siguranță vor fi realizate din banii Primăriei Generale și vor începe rapid.

Se vor îndepărta elementele care se desprind și vor fi demolate etajele 6,7 și 8. Etajele care rămân în picioare vor fi stabilizate folosindu-se niște stâlpi speciali.

Citește și: Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele de supraveghere. Cum arată apartamentele afectate / Video

Apoi, în mod controlat și organizat, oamenii vor putea să intre să își vadă apartamentele. Abia după aceea va putea fi făcută o expertiză tehnică pentru a se vedea care este starea clădirii și soluția tehnică pentru refacere și consolidare, conform declarațiile directorului AMCCRS, Răzvan Munteanu, făcute pentru ȘtirileProTv.

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Ce spune primarul interimar al Capitalei

Întreaga cheltuială va fi responsabilitatea Primăriei, iar edilul interimar a spus că intervenția va avea loc „rapid și profesionist”, pentru a elimina riscurile și a deschide calea către soluțiile pe care le merită locuitorii blocului afectat de explozie.

Citește și: Ce se întâmplă cu locatarii blocului din Rahova, afectați de explozie. Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu: „Vor fi relocați în locuințe de necesitate”

„Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”, a mai transmis Bujduveanu, angajându-se personal în rezolvarea acestei situații.

În urma exploziei produsă pe 17 octombrie, trei persoane și-au pierdut viața și alte 15 au fost rănite. După incident, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 clienți casnici din zonă.

A fost deschis dosar penal cu privire la explozie, iar dosarul înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a fost preluat de procurorii de la Curtea de Apel București.

Citește și: Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în pericol de prăbușire după explozia din Rahova. Blocul afectat va fi dărâmat

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat un reprezentant al Poliției Române.

Urmărește-ne pe Google News