  MENIU  
Home > Știri > Ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare. Anunțul primarului: „Trei etaje vor fi demolate”

Ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare. Anunțul primarului: „Trei etaje vor fi demolate”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.

Trei etaje vor fi demolate din blocul din Rahova afectat de explozia devastatoare care a avut loc pe 17 octombrie și în urma căreia au murit trei persoane. Primarul general interimat al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că s-au semnat acordurile cu proprietarii apartamentelor pentru a fi demolate trei etaje.

Încep lucrările la blocul din Rahova afectat de explozie

Trei etaje vor fi demolate din blocul din Rahova unde a avut loc explozia din 17 octombrie. Lucrările de punere în siguranță vor fi realizate din banii Primăriei Generale și vor începe rapid.

Se vor îndepărta elementele care se desprind și vor fi demolate etajele 6,7 și 8. Etajele care rămân în picioare vor fi stabilizate folosindu-se niște stâlpi speciali.

Citește și:  Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele de supraveghere. Cum arată apartamentele afectate / Video

E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Recomandarea zilei

Apoi, în mod controlat și organizat, oamenii vor putea să intre să își vadă apartamentele. Abia după aceea va putea fi făcută o expertiză tehnică pentru a se vedea care este starea clădirii și soluția tehnică pentru refacere și consolidare, conform declarațiile directorului AMCCRS, Răzvan Munteanu, făcute pentru ȘtirileProTv.

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine”, a declarat Stelian Bujduveanu.

O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
Recomandarea zilei

Ce spune primarul interimar al Capitalei

Întreaga cheltuială va fi responsabilitatea Primăriei, iar edilul interimar a spus că intervenția va avea loc „rapid și profesionist”, pentru a elimina riscurile și a deschide calea către soluțiile pe care le merită locuitorii blocului afectat de explozie.

Citește și: Ce se întâmplă cu locatarii blocului din Rahova, afectați de explozie. Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu: „Vor fi relocați în locuințe de necesitate”

„Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”, a mai transmis Bujduveanu, angajându-se personal în rezolvarea acestei situații.

În urma exploziei produsă pe 17 octombrie, trei persoane și-au pierdut viața și alte 15 au fost rănite. După incident, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 clienți casnici din zonă.

A fost deschis dosar penal cu privire la explozie, iar dosarul înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a fost preluat de procurorii de la Curtea de Apel București.

Citește și: Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în pericol de prăbușire după explozia din Rahova. Blocul afectat va fi dărâmat

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat un reprezentant al Poliției Române.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Fanatik
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de acesta: ”Mă place mai mult”
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de acesta: ”Mă place mai mult”
GSP.ro
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Citește și...
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. Tatăl Francescăi Bălan, drept la replică. Exclusiv
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  6-7 decembrie 2025. Moș Nicolae
Cum arată cel mai recent sondaj pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Diferență foarte mică între primele două locuri
Sondaj Inscop pentru Primăria București: Daniel Băluță se luptă cu Ciprian Ciucu. Pe următoarele locuri sunt Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă
Sondaj CURS: Luptă strânsă pentru Primăria București cu 4 zile înaintea alegerilor
Pârtii de schi de vis
S-au stabilit PRIMELE DE CRĂCIUN. Cine primeşte 1.000 de lei, cine vouchere-cadou!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Cum arată tânărul la 23 de ani
Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Cum arată tânărul la 23 de ani
Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”
Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Elle
Surpriză în showbiz! O celebră actriță și foarte apreciată de români s-a căsătorit în mare secret! Unde a avut loc nunta. Foto
Surpriză în showbiz! O celebră actriță și foarte apreciată de români s-a căsătorit în mare secret! Unde a avut loc nunta. Foto
Theo Rose și secretele siluetei sale de invidiat. Cum răspunde celor care îi reproșează că este prea slabă: „Nu e bine nici așa, să te zboare vântul…”
Theo Rose și secretele siluetei sale de invidiat. Cum răspunde celor care îi reproșează că este prea slabă: „Nu e bine nici așa, să te zboare vântul…”
Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana, în vârstă de 14 ani, și dinamica din familia lor: „Relația tată-fiică trebuie să…”
Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana, în vârstă de 14 ani, și dinamica din familia lor: „Relația tată-fiică trebuie să…”
DailyBusiness.ro
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
A1.ro
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Dieta cu care Chef Florin Dumitrescu a slăbit 7 kilograme în 60 de zile. Care este secretul la îndemâna tuturor
Dieta cu care Chef Florin Dumitrescu a slăbit 7 kilograme în 60 de zile. Care este secretul la îndemâna tuturor
Adrian Pleșca, condus pe ultimul drum. Familia și apropiații lui Artan i-au adus un ultim omagiu
Adrian Pleșca, condus pe ultimul drum. Familia și apropiații lui Artan i-au adus un ultim omagiu
Când începe al treilea sezon Power Couple. Anunțul făcut de Antena 1
Când începe al treilea sezon Power Couple. Anunțul făcut de Antena 1
Observator News
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Libertatea pentru Femei
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Destin de poveste pentru 4 zodii! Sfântul Nicolae le aduce noroc și bucurie până pe 30 martie 2026
Destin de poveste pentru 4 zodii! Sfântul Nicolae le aduce noroc și bucurie până pe 30 martie 2026
Atenție! 76% dintre oameni suferă de deficitul unui nutrient vital pentru sănătate
Atenție! 76% dintre oameni suferă de deficitul unui nutrient vital pentru sănătate
Acest antiinflamator ieftin ar putea reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral
Acest antiinflamator ieftin ar putea reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral
Băutura recomandată de cardiologi. Reduce riscul de atac de cord dacă o consumi zilnic
Băutura recomandată de cardiologi. Reduce riscul de atac de cord dacă o consumi zilnic
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton