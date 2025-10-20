Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în pericol de prăbușire după explozia din Rahova. Blocul afectat va fi dărâmat

Blocul din Rahova, grav avariat în urma exploziei puternice produse vineri dimineață, urmează să fie demolat. Expertiza efectuată de specialiști în construcții arată că există un risc iminent de prăbușire. În pericol se află și liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în vecinătatea blocului.

Blocul afectat de explozie va fi dărâmat

O parte a blocului de opt etaje afectat de explozia puternică din Rahova urmează să fie demolată, după ce mai mulți experți în construcții ai Universității București, ai Inspectoratului de Stat în Construcții dar și alții de la firme private, au ajuns la aceeași concluzie după inspecția vizuală. Blocul nu mai poate fi locuit, riscul de colaps fiind foarte mare.

„Componentele structurale ale clădirii, alcătuite din pereți prefabricați și plăci din beton armat prefabricate, precum și îmbinările dintre acestea, prezintă prăbușiri locale, ruperi, dislocări, deplanări severe și crăpături vizibile”, se arată în raportul experților, potrivit Știrile Pro TV.

Potrivit experților, în urma exploziei s-au produs acumulări de moloz care creează suprasarcini periculoase pe etajele care au rămas în picioare.

„Se apreciază faptul că situația constatată are un caracter evolutiv, clădirea neaflându-se într-un stadiu de echilibru permanent, existând riscul de colaps progresiv”, au precizat aceștia.

Citește și: Explozia din Rahova a avut magnitudine de cutremur. Deflagrația a fost detectată de două stații seismice din București

Citește și: Trupul gravidei moarte în explozia din Rahova, ridicat cu două macarale. Iubitul ei face declarații sfâșietoare

Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, afectat de explozie

Acum, experții recomandă un perimetru de siguranță de 30 metri în jurul blocului, care să cuprindă și liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Decizia a fost luată pentru că există posibilitatea că, în caz de prăbușire, plăcile din beton ar putea să cadă peste școală.

„Municipalitatea va contracta o companie care va avea obiectivul de a dezafecta și îndepărta elementele cu risc iminent de desprindere. Apoi, sub coordonarea celor de la IGSU, oamenii vor putea să reintre în apartamente să-și ia bunurile de strictă necesitate. Tot săptămâna viitoare, Administrația pentru Consolidări va fi împuternicită să inițieze activitatea de expertiză tehnică, proiectare și execuție lucrări, după caz”, a afirmat Răzvan Munteanu, Directorul Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Citește și: Noi detalii șocante în cazul exploziei din Rahova. O locatară face dezvăluiri cutremurătoare. Ce spunea cu o seară înainte: „Pe scară miroase în continuare a gaz”

Citește și: Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele de supraveghere. Cum arată apartamentele afectate / Video

În timpul deflagrației, liceul a fost afectat. Suflul exploziei a spart ferestrele sălilor de clasă, o parte din elevii aflați la ora fiind răniți. Clădirea va avea și ea nevoie de reparații. Primăria Sectorului 5 va fi responsabilă de punerea în siguranță a clădirii și înlocuirea geamurilor.

„Cred că poate, într-o perioadă destul de scurtă, Sectorul 5 să-l pună în funcție. Dacă nu au acceptul experților să reînceapă școala, copiii vor fi relocați în alte unități de învățământ, în Sectorul 5”, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

În cazul în care experții nu vor aproba reluarea cursurilor, elevii vor fi relocați temporar în alte unități de învățământ din Sectorul 5. Timp de o săptămână, elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” vor învăța în sistem online.

Sursă foto: Profimedia, Unica.ro

Urmărește-ne pe Google News