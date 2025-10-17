Noi detalii șocante în cazul exploziei din Rahova. O locatară face dezvăluiri cutremurătoare. Ce spunea cu o seară înainte: „Pe scară miroase în continuare a gaz”

Apar noi detalii în cazul tragediei din Rahova, în urma căreia au murit trei persoane și altele sunt rănite. Există indicii că explozia putea fi prevenită? O locatară a blocului afectat a scris cu o seară înainte despre ce se întâmplă, dar și despre felul slab în care autoritățile competente au reacționat. Iată ce spunea femeia.

Puteau fi salvați oamenii din blocul din Rahova? Ies la iveală noi detalii

O locatară din blocul în care s-a produs explozia devastatoare a vorbit cu câteva ore înainte de tragedie despre faptul că, deși instalația era periculoasă, autoritățile au întârziat intervenția și pe scară se simțea în continuare miros de gaz. „Nu știm când se face intervenția”, spunea femeia.

O explozie puternică a zguduit un bloc cu 8 etaje de pe Calea Rahovei din București, afectând grav etajele 5 și 6. Deflagrația a dus la prăbușirea parțială a fațadei și a distrus mai multe apartamente aflate pe colțul clădirii. Tragedia s-a soldat cu trei morți și 13 răniți, printre care doi minori de 15 și 17 ani.

Citește și: Ce se întâmplă cu locatarii blocului din Rahova, afectați de explozie. Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu: „Vor fi relocați în locuințe de necesitate”

Autoritățile vorbesc despre o acumulare de gaze care ar fi provenit de la o centrală de apartament. Acum, ies noi detalii la iveală despre răspunsul întârziat al autorităților.

O locatară din bloc spune că doar cu câteva ore înainte de explozie, mai multe persoane au depus plângeri la instituțiile abilitate și au semnalat o scurgere de gaz. Locatarii au spus autorităților că se simte miros puternic de gaz și fum.

Mai mult, într-o postare pe contul ei de Facebook cu doar o zi înainte de explozie, o locatară a povestit haosul din gestionarea situației periculoase. Femeia a scris cum a sunat ka Distrigaz și un angajat a venit ca să oprească gazul, lăsând o notificare la avizier.

Totuși, câteva contoare de gaz au început să piuie și locatarii au sunat din nou la 112, fiind transferați la ISU, care a spus că nu e de competența lor. În același timp, pompierii au ajuns și au constatat că pericolul era real, iar în subsol se simțea miros de gaz și fum.

România, 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum. Sunăm la gaz, vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul… Stă în mașină să vadă cum evoluează treaba, dar el „și-a făcut treaba”. Pe scară deja câțiva contori de gaz au început să piuie. Sunăm la 112 – ne transferă la ISU, nu e treaba lor: „Doamnă, unde să sunăm?” – că de la Distrigaz Rețele și-a făcut treaba.

Citește și: „Lucra ăla de la gaze!”. Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte de explozia din Rahova. Dezvăluirile șocante ale martorilor

Nu știu, trebuie domnul de la gaz să rezolve. Vin pompierii… Oamenii constată că e serios, merg în subsol – tot gaz, tot fum. După întrebările „cine, ce…”, cheamă prin stație pe Distrigaz Rețele. Iese omul din mașină: „Domne, eu mi-am făcut treaba, am închis gazul, dar nu e de la gaz, nu e foc.”, se arată în postarea femeii.

Locatara mai spune și că oamenii s-au chinuit să convingă autoritățile că se află în pericol și că există o problemă reală.

Deci sunăm la PPC/Enel 45-50 minute, până convingem pe cineva că… e o problemă. Scara miroase a fum/gaz, senzorii de la câțiva contori de gaz de centrală piuie. Noi încă „anchetăm” cine a sunat la gaz, că odată oprit, se deschide greu, că trebuie „firma autorizată” (a se citi bani mulți) să ne spună că totul e în regulă”

La final, pompierii pleacă – singurii care l-au convins pe domnul de la Distrigaz Rețele să se întoarcă să măsoare – în subsol este monoxid de carbon: „Nu intrați…”, zice el.

În final, după 50 de minute de telefoane, apare echipa de la PPC/Enel. Au făcut niște lucrări, cumva… A ars cămasuiala de la cabluri în subteran, de la infiltrații, credem. N-avem încă gaz, nu a venit nimeni la intervenție, pe scară miroase în continuare… Bine că sunt acasă, mai aerisesc din când în când… dar nu știm când se face intervenția”, continuă femeia.

Ce s-a întâmplat apoi

Postarea femeii continuă și relatează că, deși instalația de gaz rămânea periculoasă și fumul se mai disipa parțial, între autoritățile competente nu există nicio comunicare directă. Femeia a vorbit despre riscurile întârzierii instituțiilor, spunând că pericolul în continuare există, pentru că senzorii de gaz semnalizau probele și mirosul de gaz persista.

Citește și: Explozie puternică în cartierul Rahova din București. Două etaje ale unui bloc din zona Sebastian, complet distruse

„Între timp, instalația stă așa – fumul doar s-a disipat, mirosul persistă. Pompierii nu aveau linie directă cu Enel pentru situația unui bloc întreg.

Instalația electrică încă este funcțională… Mă gândesc: bine că am liber și stau acasă să constat, că de rezolvat… pe scară încă miroase a gaz, tot suntem supărați pe doamna care a sunat la gaz… de rezolvat… 🙁

Dacă se întâmplă ceva mai grav – război, cutremur… să vă luați liber și voi să constatați, că de rezolvat cu autoritățile… mai rar… Pe scară miroase în continuare a gaz… senzorii piuie…”, a continuat femeia.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că persoana care a rupt sigiliul pus de angajații de la Distrigaz va fi identificată și va „plăti scump” pentru gestul care a dus la pierderi de vieți omenești.

Ce a văzut o martoră

Totodată, o femeie care locuia în apropiere a observat în fața blocului în care s-a produs tragedia o echipă de muncitori. Ea a trecut prin fața imobilului chiar înainte de explozie și locuiește vizavi de acesta.

„Lucra ăla de la gaze. La ora 9 fix eu am plecat din faţa blocului. Când am trecut ca să ies pe străduţă, un om cu o doamnă lucrau la gaze. Am făcut colţul, am ajuns la supermarket, şi-n două minute a sunat telefonul că a sărit blocul în aer. Că a fost o explozie şi să vin repede acasă. Vecina mea mi-a zis să fiu pregătită că e totul făcut praf. Eu stau faţă în faţă cu blocul explodat.

Apartamentul meu e teroare. Balconul e căzut tot, un dulap de pe balcon are o gaură în el. Am şi eu ceva care iubesc şi văd mi-a rămas întreagă, o vitrină cu păpuşi. Erau oameni în blocul explodat, sunt locatari, nu există să nu fi fost oameni. Sunt mulţi care merg şi la muncă, dar sunt şi oameni în vârstă”, a povestit femeia.

Urmărește-ne pe Google News