  MENIU  
Home > Știri > Noi detalii șocante în cazul exploziei din Rahova. O locatară face dezvăluiri cutremurătoare. Ce spunea cu o seară înainte: „Pe scară miroase în continuare a gaz”

Noi detalii șocante în cazul exploziei din Rahova. O locatară face dezvăluiri cutremurătoare. Ce spunea cu o seară înainte: „Pe scară miroase în continuare a gaz”

Noi detalii șocante în cazul exploziei din Rahova. O locatară face dezvăluiri cutremurătoare. Ce spunea cu o seară înainte: „Pe scară miroase în continuare a gaz”
Amelia Matei
.  Actualizat 17.10.2025, 16:51

Apar noi detalii în cazul tragediei din Rahova, în urma căreia au murit trei persoane și altele sunt rănite. Există indicii că explozia putea fi prevenită? O locatară a blocului afectat a scris cu o seară înainte despre ce se întâmplă, dar și despre felul slab în care autoritățile competente au reacționat. Iată ce spunea femeia.

Puteau fi salvați oamenii din blocul din Rahova? Ies la iveală noi detalii

O locatară din blocul în care s-a produs explozia devastatoare a vorbit cu câteva ore înainte de tragedie despre faptul că, deși instalația era periculoasă, autoritățile au întârziat intervenția și pe scară se simțea în continuare miros de gaz. „Nu știm când se face intervenția”, spunea femeia.

O explozie puternică a zguduit un bloc cu 8 etaje de pe Calea Rahovei din București, afectând grav etajele 5 și 6. Deflagrația a dus la prăbușirea parțială a fațadei și a distrus mai multe apartamente aflate pe colțul clădirii. Tragedia s-a soldat cu trei morți și 13 răniți, printre care doi minori de 15 și 17 ani.

Citește și:  Ce se întâmplă cu locatarii blocului din Rahova, afectați de explozie. Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu: „Vor fi relocați în locuințe de necesitate”

Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Recomandarea zilei

Autoritățile vorbesc despre o acumulare de gaze care ar fi provenit de la o centrală de apartament. Acum, ies noi detalii la iveală despre răspunsul întârziat al autorităților.

O locatară din bloc spune că doar cu câteva ore înainte de explozie, mai multe persoane au depus plângeri la instituțiile abilitate și au semnalat o scurgere de gaz. Locatarii au spus autorităților că se simte miros puternic de gaz și fum.

„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Recomandarea zilei

Mai mult, într-o postare pe contul ei de Facebook cu doar o zi înainte de explozie, o locatară a povestit haosul din gestionarea situației periculoase. Femeia a scris cum a sunat ka Distrigaz și un angajat a venit ca să oprească gazul, lăsând o notificare la avizier.

locataraIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Totuși, câteva contoare de gaz au început să piuie și locatarii au sunat din nou la 112, fiind transferați la ISU, care a spus că nu e de competența lor. În același timp, pompierii au ajuns și au constatat că pericolul era real, iar în subsol se simțea miros de gaz și fum.

România, 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum. Sunăm la gaz, vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul… Stă în mașină să vadă cum evoluează treaba, dar el „și-a făcut treaba”. Pe scară deja câțiva contori de gaz au început să piuie. Sunăm la 112 – ne transferă la ISU, nu e treaba lor: „Doamnă, unde să sunăm?” – că de la Distrigaz Rețele și-a făcut treaba.

Citește și: „Lucra ăla de la gaze!”. Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte de explozia din Rahova. Dezvăluirile șocante ale martorilor

Nu știu, trebuie domnul de la gaz să rezolve. Vin pompierii… Oamenii constată că e serios, merg în subsol – tot gaz, tot fum. După întrebările „cine, ce…”, cheamă prin stație pe Distrigaz Rețele. Iese omul din mașină: „Domne, eu mi-am făcut treaba, am închis gazul, dar nu e de la gaz, nu e foc.”, se arată în postarea femeii.

Locatara mai spune și că oamenii s-au chinuit să convingă autoritățile că se află în pericol și că există o problemă reală.

Deci sunăm la PPC/Enel 45-50 minute, până convingem pe cineva că… e o problemă. Scara miroase a fum/gaz, senzorii de la câțiva contori de gaz de centrală piuie. Noi încă „anchetăm” cine a sunat la gaz, că odată oprit, se deschide greu, că trebuie „firma autorizată” (a se citi bani mulți) să ne spună că totul e în regulă”

La final, pompierii pleacă – singurii care l-au convins pe domnul de la Distrigaz Rețele să se întoarcă să măsoare – în subsol este monoxid de carbon: „Nu intrați…”, zice el.

În final, după 50 de minute de telefoane, apare echipa de la PPC/Enel. Au făcut niște lucrări, cumva… A ars cămasuiala de la cabluri în subteran, de la infiltrații, credem. N-avem încă gaz, nu a venit nimeni la intervenție, pe scară miroase în continuare… Bine că sunt acasă, mai aerisesc din când în când… dar nu știm când se face intervenția”, continuă femeia.

Ce s-a întâmplat apoi

Postarea femeii continuă și relatează că, deși instalația de gaz rămânea periculoasă și fumul se mai disipa parțial, între autoritățile competente nu există nicio comunicare directă. Femeia a vorbit despre riscurile întârzierii instituțiilor, spunând că pericolul în continuare există, pentru că senzorii de gaz semnalizau probele și mirosul de gaz persista.

Citește și: Explozie puternică în cartierul Rahova din București. Două etaje ale unui bloc din zona Sebastian, complet distruse

„Între timp, instalația stă așa – fumul doar s-a disipat, mirosul persistă. Pompierii nu aveau linie directă cu Enel pentru situația unui bloc întreg.

Instalația electrică încă este funcțională… Mă gândesc: bine că am liber și stau acasă să constat, că de rezolvat… pe scară încă miroase a gaz, tot suntem supărați pe doamna care a sunat la gaz… de rezolvat… 🙁

Dacă se întâmplă ceva mai grav – război, cutremur… să vă luați liber și voi să constatați, că de rezolvat cu autoritățile… mai rar… Pe scară miroase în continuare a gaz… senzorii piuie…”, a continuat femeia.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că persoana care a rupt sigiliul pus de angajații de la Distrigaz va fi identificată și va „plăti scump” pentru gestul care a dus la pierderi de vieți omenești.

Ce a văzut o martoră

Totodată, o femeie care locuia în apropiere a observat în fața blocului în care s-a produs tragedia o echipă de muncitori. Ea a trecut prin fața imobilului chiar înainte de explozie și locuiește vizavi de acesta.

„Lucra ăla de la gaze. La ora 9 fix eu am plecat din faţa blocului. Când am trecut ca să ies pe străduţă, un om cu o doamnă lucrau la gaze. Am făcut colţul, am ajuns la supermarket, şi-n două minute a sunat telefonul că a sărit blocul în aer. Că a fost o explozie şi să vin repede acasă. Vecina mea mi-a zis să fiu pregătită că e totul făcut praf. Eu stau faţă în faţă cu blocul explodat.

Apartamentul meu e teroare. Balconul e căzut tot, un dulap de pe balcon are o gaură în el. Am şi eu ceva care iubesc şi văd mi-a rămas întreagă, o vitrină cu păpuşi. Erau oameni în blocul explodat, sunt locatari, nu există să nu fi fost oameni. Sunt mulţi care merg şi la muncă, dar sunt şi oameni în vârstă”, a povestit femeia.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Fanatik
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
GSP.ro
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Citește și...
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa Campionilor: „E o hackăreală! N-am primit nimic”. Exclusiv
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Explozie în Rahova. A treia victimă, o tânără însărcinată, recuperată de sub dărâmăturile de la etajul 6. Live Text
Trupul gravidei moarte în explozia din Rahova, ridicat cu două macarale. Iubitul ei face declarații sfâșietoare
Explozia din Rahova a avut magnitudine de cutremur. Deflagrația a fost detectată de două stații seismice din București
Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Ozana Barabancea nervoasă, după ce fanii i-au spus că seamănă cu o păpușă de ceară: Dacă m-ați vedea în realitate, ați înghiți în sec, amărâtelor, coțohârlelor!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Michelle Ciubuc, a născut un băiețel
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Michelle Ciubuc, a născut un băiețel
Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele în plus și comentariile oamenilor: „Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii”
Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele în plus și comentariile oamenilor: „Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Elle
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
DailyBusiness.ro
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
A1.ro
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”
Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”
Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”
Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”
Bianca și Robert de la "Casa Iubirii", acuzați că se cunosc din afara emisiunii. Detaliul observat de ceilalți concurenți. "Ați vorbit vreodată?"
Bianca și Robert de la "Casa Iubirii", acuzați că se cunosc din afara emisiunii. Detaliul observat de ceilalți concurenți. "Ați vorbit vreodată?"
Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”
Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”
Observator News
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
Libertatea pentru Femei
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Apel pentru ajutorarea famillilor afectate de explozia din Rahova. Este nevoie de haine, pături, produse de igienă şi mâncare neperisabilă!
Apel pentru ajutorarea famillilor afectate de explozia din Rahova. Este nevoie de haine, pături, produse de igienă şi mâncare neperisabilă!
Alertă! Sute de virusuri necunoscute, identificate de cercetători
Alertă! Sute de virusuri necunoscute, identificate de cercetători
„Planul Alb” pentru spitale: când şi cum se aplică? Situația medicală a pacienților afectați de explozia din cartierul Rahova
„Planul Alb” pentru spitale: când şi cum se aplică? Situația medicală a pacienților afectați de explozia din cartierul Rahova
Aceste alimente și băuturi scad tensiunea arterială aproape la fel de eficient ca medicamentele, dacă sunt consumate zilnic – Studiu
Aceste alimente și băuturi scad tensiunea arterială aproape la fel de eficient ca medicamentele, dacă sunt consumate zilnic – Studiu
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton