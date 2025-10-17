„Lucra ăla de la gaze!”. Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte de explozia din Rahova. Dezvăluirile șocante ale martorilor

O explozie devastatoare a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București, lăsând în urmă un bloc parțial prăbușit, zeci de victime și o comunitate în stare de șoc.

Deflagrația s-a produs într-un imobil cu opt etaje de pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, iar autoritățile au activat imediat Planul Roșu de Intervenție. Trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie însărcinată, iar alte 17 au fost rănite.

„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de explozie

O femeie care locuiește în blocul de vizavi a oferit o mărturie tulburătoare despre ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte de tragedie. Potrivit acesteia, în jurul orei 9 dimineața, doi angajați lucrau la instalația de gaze în fața blocului afectat.

„Lucra ăla de la gaze. La ora 9 fix eu am plecat din faţa blocului. Când am trecut ca să ies pe străduţă, un om cu o doamnă lucrau la gaze. Am făcut colţul, am ajuns la supermarket, şi-n două minute a sunat telefonul că a sărit blocul în aer. Că a fost o explozie şi să vin repede acasă. Vecina mea mi-a zis să fiu pregătită că e totul făcut praf. Eu stau faţă în faţă cu blocul explodat”, a declarat femeia potrivit Observator News.

Aceasta a descris și starea apartamentului său, afectat de suflul exploziei: „Apartamentul meu e teroare. Balconul e căzut tot, un dulap de pe balcon are o gaură în el. Am şi eu ceva care iubesc şi văd mi-a rămas întreagă, o vitrină cu păpuşi. Erau oameni în blocul explodat, sunt locatari, nu există să nu fi fost oameni. Sunt mulţi care merg şi la muncă, dar sunt şi oameni in vârstă. Ceva a fost, ăia de ce verificau gazele? De la ce să sară blocul? De la gaze.”

Citeşte şi: Medicul Sorin Ianceu, supraviețuitor al accidentului din Apuseni, acuzat că a mutilat o femeie: „Totul a început într-un salon”

Citeşte și: Scene sfâșietoare de la înmormântarea Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni. Familia, copleșită de durere la căpătâiul femeii

Citeşte şi: Tom Holland, accident pe platourile de filmare. Actorul a fost transportat de urgență la spital

Martori acuză neglijența echipelor de intervenție

Mai mulți locatari ai blocului afectat din Rahova susțin că mirosul de gaze era prezent încă din ziua precedentă exploziei și că administratorul imobilului a alertat autoritățile. Potrivit martorilor, o echipă de la Distrigaz ar fi venit la fața locului, însă intervenția lor a fost superficială. „De ieri mirosea a gaze aici. Doamna administrator a anunțat, au venit de la gaze. Deci, a fost o explozie de la o centrală sau altceva, s-a întâmplat ceva”, a declarat un bărbat prezent în zonă.

O altă femeie, vizibil afectată, a povestit că echipajul sosit nu a remediat problema: „A explodat blocul. De ieri am chemat să vină gazele, au venit, au închis gazele și au plecat. Nu au făcut nimic. Ce să spunem? Noi unde vom sta? Sunt copii, oameni cu copii, unde vor sta? Noi stăm la etajul 8, dar a explodat tot blocul. De la parter mirosea a gaze, de la subsol am înțeles. Au venit ieri de la gaze și nu au vrut să facă nimic, au zis că nu e treaba lor, să vină alții” – a povestit femeia pentru Kanal D.

Liceul „Bolintineanu”, afectat de suflul exploziei

Suflul puternic exploziei din Rahova a afectat grav și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în imediata apropiere a blocului distrus. În imaginile publicate de martori, se poate observa interiorul unei clase cu geamuri sparte, mobilier răsturnat și pereți crăpați, semn al forței deflagrației. „Uite că a vrut să ne omoare copii”, se aude în filmarea realizată de o persoană aflată la fața locului. Elevii au fost evacuați imediat, iar cursurile au fost suspendate temporar, în timp ce autoritățile evaluează siguranța clădirii.

O femeie însărcinată, printre victimele tragediei din Rahova

Tragedia din Rahova a curmat viețile a trei persoane, printre care și o femeie însărcinată, aflată în apartamentul său în momentul exploziei. Potrivit autorităților, victima era în ultimul trimestru de sarcină și nu a mai putut fi salvată, în ciuda eforturilor echipelor de intervenție.

Alte 17 persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, iar mai mulți locatari au fost transportați de urgență la spitalele din Capitală. Atmosfera în cartier este una apăsătoare, iar durerea pierderii este resimțită profund de vecini și apropiați.

Cauza exploziei: o centrală de apartament

Potrivit declarațiilor administratorului blocului, deflagrația ar fi fost provocată de o centrală termică de apartament. Deși alimentarea cu gaze fusese oprită cu o zi înainte, se pare că o scurgere minoră a fost suficientă pentru a declanșa explozia. Etajele 5 și 6 ale clădirii au fost complet distruse, iar structura blocului este grav afectată, existând riscul prăbușirii.

Explozia, resimțită ca un cutremur în cartier

Locuitorii din apropierea blocului afectat din Rahova descriu momentele exploziei ca fiind comparabile cu un cutremur puternic. O femeie care locuiește pe strada Bârnova, în apropiere de Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, a povestit pentru Digi24 cum suflul deflagrației i-a zguduit apartamentul: „S-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică, extraordinar de puternică. Au început perdelele să se miște și patul mi s-a mutat efectiv mai în față. Prima dată am crezut că e cutremur!”



Deși locuiește la câteva străzi distanță, femeia spune că blocul în care stă „s-a mișcat bine, bine”, semn al forței uriașe a exploziei care a zguduit întreaga zonă.

Intervenție de amploare a autorităților

Pompierii, echipele SMURD și forțele de ordine au intervenit rapid la fața locului. Mai multe persoane au fost evacuate, iar altele au fost scoase de sub dărâmături. Printre victime se numără și doi copii, unul dintre ei fiind în stare critică. Liceul din apropiere a fost evacuat, iar cursurile au fost suspendate temporar.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia. Între timp, locatarii afectați sunt cazați temporar în centre de urgență, iar comunitatea din Rahova încearcă să-și revină din șocul unei dimineți care le-a schimbat viața.

Urmărește-ne pe Google News