Medicul Sorin Ianceu, supraviețuitor al accidentului din Apuseni, acuzat că a mutilat o femeie: „Totul a început într-un salon”

O femeie în vârstă de 55 de ani din Satu Mare îl acuză pe medicul Sorin Ianceu, supraviețuitor al accidentului din Apuseni, că a mutilat-o pe viață. Victima și-a făcut o operație la nivelul sânilor, după ce a fost abordată de același medic într-un salon de înfrumusețare.

Sorin Ianceu este unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic din Munții Apuseni, în care și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion. Acum, numele medicului a ajuns într-un dosar în instanță, fiind acuzat că a mutilat o femeie care a dorit să-și facă o operație la nivelul sânilor.

Deși nu este medic estetician, Sorin Ianceu s-a oferit să o opereze pe femeie, dar rezultatul nu a fost cel dorit. Acum, femeia l-a dat în judecată.

Medicul se apără, susținând că doar a vrut să o ajute, nu să îi facă vreun rău.

„Eu după accident am făcut… aşa, o chestie: dar din dar se face rai. Am ajutat pacienţi, orice pacienţi care m-au solicitat să-i ajut, indiferent că au fost specialitatea mea sau nu”, a explicat medicul Sorin Ianceu, pentru Observator News.

Femeia, mutilată în urma operației

Femeia a povestit că l-a cunoscut pe Sorin Ianceu într-un salon de înfrumusețare, acesta fiind și locul unde a avut loc prima consultație. Tot acolo au fost puse la punct detaliile operației.

„Totul a început la un salon în Satu Mare, salon de frizerie, manichiură-pedichiură. Acolo a venit soția medicului să pună acid în buze. Am mers și eu să îmi pun acid în buze. Din vorbă în vorbă eu am întrebat dacă ar putea să îmi pună acid în pomeți. Doamna a zis să vorbesc cu soțul dânsei care e chirurg și l-am întrebat câ m-ar costa. El mi-a spus că în jur de 1500 de euro. I-am spus că în condițiile acestea mai degrabă mi-aș face sânii”, a povestit victima, potrivit Obiectiv-sm.ro.

Femeia a optat pentru un lifting mamar, însă medicul a trecut în acte un diagnostic fictiv, mastită fibroschistică, astfel că operația a fost decontată de stat. Intervenția a costat 7.300 de lei din bani publici.

Pacienta a precizat că operația a avut loc la spitalul din Beiuș, acolo unde a făcut și câteva investigații specifice. Însă, medicul a ales să îi scoată firele la ea acasă și nu într-un mediu steril, așa cum ar fi trebuit.

Pacienta a ajuns de urgență la spital

Femeia a început mai apoi să se confrunte cu probleme – sânii nu arătau deloc bine, așa că a decis să meargă la Unitatea Primiri Urgențe din Satu Mare. Acolo a fost consultată de un medic chirurg care a obsercat că sânii ei se necrozaseră.

„În Satu Mare trebuia să vină medicul în data de 6 septembrie să îmi scoată firele, la salonul de frizerie unde ne-am întâlnit prima dată, dar nu a venit și mi-a scris un mesaj că vine el la mine acasă. Atunci mi-a scos pansamentul, o parte din fire și mi-am văzut prima dată sânii cum arată. Sânii mei nu arătau deloc bine, am ajuns la Urgență în Satu Mare, acolo toată lumea s-ar mirat de sânii mei, de cum arată. Am așteptat toată noaptea să vină medicul să îmi scoată firele. I-am scris medicului cum arată sânii, i-am zis că mi-am scos firele și l-am întrebat când mai vine în Satu Mare. Între timp am fost la consult la un chirurg estetician care mi-a spus că sânul meu nu arăta deloc bine și s-au necrozat”, a mai spus femeia.

