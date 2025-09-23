Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale. Ce și-a dorit Petruța Toma înainte de moarte: „Nu îi venea să creadă cât de ușor se vând oamenii. Era șocată…”

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale. Petruța Toma și-a dorit ca problemele legate de copiii vedetei cu regretatul Silviu Prigoană să se rezolve și și-a exprimat tristețea față de nedreptățile întâlnite în instanțe. Iată ce și-a dorit Petruța Toma înainte de a se stinge din viață!

Adriana Bahmuțeanu a povestit care au fost ultimele dorințe ale mamei sale, Petruța Toma. Înainte de a se stinge din viață, femeia și-a exprimat îngrijorarea pentru situația prin care trec nepoții ei și a vorbit deschis despre nedreptățile pe care le-a văzut în instanțele de judecată.

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale

Adriana Bahmuțeanu a vorbit recent despre ultimele momente petrecute alături de mama ei, regretata Petruța Toma. Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că dorința mamei sale, înainte de a se stinge, a fost legată de liniștea și viitorul nepoților ei.

Petruța Toma a plecat din această lume cu gândul la familia fiicei sale și la problemele pe care aceasta le are în continuare în justiție. Ultimele ei cuvinte au arătat cât de mult suferea pentru nedreptățile prin care treceau cei dragi și cât de mult își dorea ca aceste conflicte să se termine.

„Își dorea ca situația asta să se rezolve, cu copiii și era foarte șocată de nedreptatea care se făcea și care se face în continuare în instanțele de judecată. Vorbea de toate termenele, de toate procesele. Îmi spunea că nu îi vine să creadă cât de ușor se vând oamenii pe câțiva lei”, a mărturisit jurnalista, conform wowbiz.ro.

Adriana Bahmuțeanu și-a pierdut mama pe 8 septembrie, de Sfânta Maria

Adriana Bahmuțeanu și-a pierdut mama pe data de 8 septembrie, de Sfânta Maria. Vestea dispariției Petruței Toma a fost făcută publică de sora ei, Anca Toma, care i-a transmis un mesaj de rămas-bun pe rețelele de socializare.

„Dumnezeu să te ierte, mama mea frumoasă”, a scris sora jurnalistei la postarea pe care a făcut-o atunci în mediul online.

Vedeta l-a acuzat pe Honorius Prigoană după moartea mamei sale

Adriana Bahmuțeanu l-a acuzat pe Honorius Prigoană după moartea mamei sale. Vedeta îl consideră pe fiul lui Silviu Prigoană responsabil în mod moral pentru pierderea Petruței Toma.

„Sunt în stare de șoc, îmi tremură mâinile, încă nu-mi vine să cred. Mă pregăteam să mă duc la ea. Mă sunase sora mea că o să vină cineva să-i facă o perfuzie că nu e bine. Și ce să vă spun? Sunt șocată și oricât a fost ea de tare, uite că nu a rezistat. Autorul moral este Honorius Prigoană. Și Honorius Prigoană va plăti pentru lucrul ăsta. Mama mea a murit de supărare. Au băgat-o în pământ acești frați Prigoană, pentru că au îndepărtat nepoții de ea.

Mama mea a murit de supărare. Cu o zi înainte de proces a făcut un AVC, da, și de acolo i s-a tras. A murit liniștită, în patul ei, ce să vă spun. Dar cu sufletul zdrobit. Cum suntem și noi, da, și eu sunt afectată și umblu pe la doctori. Nu sunt bine și toată familia e afectată”, a declarat ea pentru Spynews TV.

