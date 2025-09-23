Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au separat după Asia Express, dar s-au împăcat acasă. Coregraful a mărturisit că, imediat după show, el și iubitul său au simțit nevoia să ia o pauză și să petreacă timp separat. Cu toate acestea, experiența trăită în competiție s-a dovedit a fi o adevărată lecție de cuplu, care i-a ajutat să își consolideze relația. Iată ce a dus la despărțire, dar și ce au învățat din emisiune!

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au recunoscut că după experiența intensă din Asia Express au simțit nevoia să stea o perioadă la distanță, însă pauza nu a însemnat o despărțire. Cei doi au mărturisit că aventura din competiție a scos la iveală tensiuni, dar și lecții importante care au ajutat, în final, să întărească relația.

Emil Rengle a povestit recent cum participarea la Asia Express i-a pus relația cu Alejandro Fernandez la încercare. Cei doi au simțit nevoia să ia o pauză imediat după emisiunea de la Antena 1, însă și-au dat seama repede că experiența i-a ajutat să se apropie mai mult.

Compozitorul a mai spus că aventura din show a scos la iveală situații și tensiuni pe care, în mod normal, nu le-ar fi trăit. Totuși, toate acestea s-au dovedit a fi benefice pentru cuplu.

„Chiar după emisiune ne-am dorit să stăm la distanță unul față de celălalt, pentru că aveam nevoie. Nu (n.r.: nu s-au despărțit). De spațiu. Nu ne-am despărțit, că ne-am dus în vacanță împreună, doar că în vacanță câteva ore am stat fiecare în filmul lui. Eu pe plajă, el în cameră și după aia schimbam.

După ce ne-am revenit din febra emisiunii, ne-am dat seama că am făcut, de fapt, o terapie de cuplu și că am învățat foarte multe lucruri unul despre celălalt, care, de fapt, eu cred că ne-a salvat foarte mult din timp.

Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață, chestii pe care le-am rezolvat împreună și asta datorită situațiilor în care am fost puși, pe care, în mod normal, nu ai cum să le trăiești”, a explicat coregraful pentru cancan.ro.

Coregraful are de spus doar cuvinte de laudă la adresa iubitului său

Mai mult decât atât, Emil Rengle a mărturisit că îi mulțumește zilnic lui Dumnezeu pentru faptul că l-a adus în viața lui pe Alejandro Fernandez. Coregraful are de spus doar cuvinte de laudă la adresa iubitului său.

„Băi, eu așa am crezut până în Asia Express, că este partenerul perfect. După Asia Express, mă rog la Dumnezeu în fiecare zi, să-i mulțumesc, că am găsit băiatul ăsta de lângă mine. O să vedeți. Eu cred că este surpriza acestei emisiuni, băiatul acesta. E minunat. Și nu doar cu mine, cu toți din jurul lui. A ridicat foarte mult energia și frecvența. E foarte iubit, este minunat!

În primul și primul rând că îl vezi pe partenerul tău în niște situații în care în mod normal nu l-ai vedea (n.r.: despre lucrurile care s-au schimbat în relația lui cu Alejandro Fernandez). Îl vezi cum manipulează pe alții, îl vezi cum cerșește, îl vezi cum se face se râs și te faci și tu cu el pentru că sunteți în aceeași echipă și trebuie să faci același lucru.

Toate lucrurile astea, din punctul meu de vedere, sunt niște arme, dacă le putem numi așa, pe care apoi cuplul le poate folosi să fie la potențial maxim, să le meargă mai bine, să fie mai de succes, să fie mai puternici ca și echipă împreună. Și la noi fix asta s-a întâmplat. Ne-a făcut să fim și mai puternici împreună”, a mai adăugat el.

Din ce motive s-au certat cei doi în Asia Express

Emil Rengle a vorbit și despre motivele pentru care el și Alejandro Fernandez s-au certat în Asia Express. Cei doi parteneri de viață nu au avut motive reale de ceartă, dar tensiunea din competiție i-a făcut să ajungă la câteva conflicte.

„Rău nu (n.r.: nu s-au certat atât de rău în emisiune). Dar acum hai să fim serioși, ce cuplu sănătos, care stă împreună 24 din 24 și e filmat non-stop, nu are câte o ceartă despre viață?

La noi, în general, certurile au fost despre faptul că eu voiam la stânga, Alejandro voia la dreapta, deci total prostești toate certurile. Sau că eu vedeam verde, el vedea galben. Deci niște lucruri de te “p***” pe tine!”, a mai spus Emil Rengle pentru sursa citată anterior.

