Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să adopte un copil, dar legislația din România nu le permite: „Sunt extrem de mulți copii părăsiți”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, logodnicul lui, au vorbit despre drepturile pe care nu le au în România, în calitate de cuplu de același sex.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să adopte un copil

Invitați în podcastul „Vorba lu’ Jorge”, Emil Rengle (34 de ani) și logodnicul lui, Alejandro Fernandez (28 de ani), au vorbit despre povestea lor de iubire și despre drepturile fundamentale care le sunt refuzate în România.

„Nu e valid să-i spui cuiva de ce mărșăluiți strigând după drepturi. Voi nu o faceți pentru că nu e necesar să o faceți. Le aveți deja. Acești oameni nu le au. Ei trăiesc fără drepturi. Dacă Alejandro în acest moment ar intra în spital, eu nu am voie să-l vizitez. Nu am dreptul să-l văd. Dacă, Doamne-ferește, unul dintre noi pățește ceva grav, nu am cum să fiu lângă el. Sunt niște drepturi fundamentale pe care n-ar trebui nimeni să mi le ia.

Am ales să iubesc pe cine am ales să iubesc și ar trebui să-mi fie dat voie să fiu lângă această persoană. Deci cred că întrebările pe care ni le punem ar trebui să fie puțin mai substanțiale în ceea ce privește care sunt valorile noastre când ne gândim în general la oameni și la ce vrem să luăm unii de la alții când vine vorba de drepturi”, a spus Emil Rengle, în podcastul lui Jorge.

„Sunt extrem de mulți copii care nu au șansa să trăiască într-o familie.”

În cadrul aceluiași interviu, Emil și Alejandro au vorbit despre dorința lor de a adopta și despre criticile care li se aduc din această cauză.

„Sunt extrem de mulți copii părăsiți și care nu au șansa să trăiască într-o familie. Studiile au arătat că un copil care crește într-o familie în care părinții sunt de același sex nu îi schimbă nicidecum orientarea sexuală. Din punctul meu vedere, nu e normal ca un copil să crească fără iubire și atenție. Noi vrem să oferim șansa asta acelor copii.

Cel mai frecvent feedback pe care îl primim este că părinții de același sex ar putea influența sexualitatea copilului. Este stupid, pentru că părinții mei sunt heterosexuali și eu sunt gay, deci nu mi-au influențat sexualitatea. Este științific dovedit că sexualitatea nu ți-o alegi”, a spus Emil Rengle.

Până la acest moment, nu există un consens în rândul oamenilor de știință cu privire la motivele exacte pentru care o persoană dezvoltă o anumită orientare sexuală. Deși multe cercetări au examinat posibilele influențe genetice, hormonale, de dezvoltare, sociale și culturale asupra orientării sexuale, nu au apărut rezultate care să permită oamenilor de știință să concluzioneze că orientarea sexuală este determinată de un anumit factor sau grup de factori.

Cum se înțelege Alejandro Fernandez cu mama lui Emil Rengle

Tot în podcastul lui Jorge, Emil Rengle a dezvăluit că Alejandro se înțelege de minune cu mama lui.

„Îi place de Alejandro. Se topește mama când îl vede. Și bine, și el are… șarmul ăsta. Orice ar zice mama, vine și o ia în brațe. «Te iubesc, Ileana, te iubesc, vino aici, vino aici.» Și atunci o vezi pe mama toată (zâmbitoare – n.red.). «Ce-ți dau de mâncare?»”, a mai povestit câștigătorul sezonului 8 „Românii au talent”.

„Șantajist emoțional, Alejandro”, a glumit Jorge.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează un cuplu din 2023, după ce s-au cunoscut pe o aplicație de dating. Cei doi s-au logodit în 2024, în timpul unei vacanțe în Mexic, și în prezent se află la filmările noului sezon Asia Express.

