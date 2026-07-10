Cum a ajuns să arate Robert Capron, la 28 de ani. Starul din „Jurnalul unui puști”, de nerecunoscut

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Starul din „Jurnalul unui puști”, Robert Capron, a împlinit 28 de ani, iar la aproape trei decenii după ce un meme din film a devenit viral, fanii sunt uimiți de transformarea sa.

Contul de X Pop Crave a publicat fotografii comparative cu Robert Capron în rolul lui Rowley Jefferson din franciză și cu actorul în prezent, la aproape 30 de ani, aproape de nerecunoscut, cu părul mai închis la culoare și o condiție fizică remarcabilă.

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În secțiunea de comentarii, fanii și-au exprimat surprinderea. Un utilizator a scris: „Transformarea este incredibilă, lol”, iar altul a exclamat: „Este atât de adorabil!”

Un al treilea fan a comentat cu nostalgie: „Nu trebuia să crească niciodată”, în timp ce un al patrulea a întrebat în glumă: „Stai puțin! Cine ești tu?”

Fanii au reacționat intens pe rețelele sociale la schimbarea spectaculoasă a actorului, cu ocazia împlinirii vârstei de 28 de ani.

„La naiba, Rowley a crescut și a devenit foarte chipeș. Bravo lui!”, a scris un alt internaut.

„Faptul că Rowley este acum adult îi face pe o întreagă generație de millennials și Gen Z să se simtă bătrâni”, a remarcat un alt internaut.

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Capron l-a interpretat pe Rowley Jefferson în filmele din seria „Jurnalul unui puști” între 2010 și 2017. Totuși, un moment din filmul din 2011, „Jurnalul unui puști: Regula lui Rodrick”, a rămas întipărit în memoria unei întregi generații.

Scena virală care l-a făcut celebru pe Capron

În celebra scenă virală, intitulată „Rowley salută și apoi privește în jos”, personajul interpretat de Capron îl vede pe prietenul său, Greg Heffley (Zachary Gordon), intrând în biserică cu un șal roz care îi acoperă o pată de ciocolată de pe pantaloni.

Rowley îl salută vesel, apoi își coboară privirea spre șal și afișează o expresie nedumerită — moment care avea să devină unul dintre cele mai populare meme-uri inspirate din franciză.

Cu ocazia aniversării actorului, numeroși utilizatori ai rețelelor sociale și-au amintit de celebra scenă.