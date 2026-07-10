Cum a ajuns să arate Robert Capron, la 28 de ani. Starul din „Jurnalul unui puști”, de nerecunoscut

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Starul din „Jurnalul unui puști”, Robert Capron, a împlinit 28 de ani, iar la aproape trei decenii după ce un meme din film a devenit viral, fanii sunt uimiți de transformarea sa.
Contul de X Pop Crave a publicat fotografii comparative cu Robert Capron în rolul lui Rowley Jefferson din franciză și cu actorul în prezent, la aproape 30 de ani, aproape de nerecunoscut, cu părul mai închis la culoare și o condiție fizică remarcabilă.
Capron l-a interpretat pe Rowley Jefferson în filmele din seria „Jurnalul unui puști” între 2010 și 2017. Totuși, un moment din filmul din 2011, „Jurnalul unui puști: Regula lui Rodrick”, a rămas întipărit în memoria unei întregi generații.
Scena virală care l-a făcut celebru pe Capron
În celebra scenă virală, intitulată „Rowley salută și apoi privește în jos”, personajul interpretat de Capron îl vede pe prietenul său, Greg Heffley (Zachary Gordon), intrând în biserică cu un șal roz care îi acoperă o pată de ciocolată de pe pantaloni.
Rowley îl salută vesel, apoi își coboară privirea spre șal și afișează o expresie nedumerită — moment care avea să devină unul dintre cele mai populare meme-uri inspirate din franciză.
Cu ocazia aniversării actorului, numeroși utilizatori ai rețelelor sociale și-au amintit de celebra scenă.
„Mulțumim pentru meme”, a scris un fan, în timp ce altul l-a descris drept „de neuitat”.
Capron a mărturisit că, deși a jucat în cele patru filme inspirate de cartea publicată în 2007 de autorul Jeff Kinney, partea sa preferată din întreaga experiență este tocmai faptul că scena a devenit un meme.
„Din toată inima, acesta este acum lucrul meu preferat”, a declarat actorul într-un interviu acordat publicației Feature First în 2024.
„În liceu trimiteam GIF-uri amuzante prietenilor, iar acum mi se pare extraordinar că eu însumi am ajuns să fiu distribuit ca GIF de reacție, probabil în foarte multe licee. Mă bucură enorm”, a spus el.
În același interviu, Capron a adăugat: „Unii visează să câștige un Oscar sau alte premii importante. Eu cred că adolescentul glumeț din mine este foarte mândru că face parte din «panteonul» meme-urilor. Este ciudat, dar sunt recunoscător pentru asta. Este ceva cu adevărat nebunesc.”