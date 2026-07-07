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Actorul Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, au devenit părinți pentru a doua oară! Pe 6 iulie, cuplul a anunțat nașterea fiului lor, Rock-Anthony Makoa, moment în care au împărtășit și câteva imagini cu micuțul.

Milo Ventimiglia și Jarah Mariano, părinți pentru a doua oară

Familia lui Milo Ventimiglia și Jarah Mariano s-a mărit cu un nou membru. Actorul în vârstă de 48 de ani și soția sa, modelul Jarah Mariano, au anunțat, pe 6 iulie, nașterea celui de-al doilea copil, un băiețel pe nume Rock-Anthony Makoa Ventimiglia.

Vestea a fost anunțată într-o postare emoționantă pe Instagram, însoțită de o fotografie alb-negru în care mâinile părinților și ale fiicei lor de 18 luni, Ke’ala Coral, se unesc pentru a ține mânuța nou-născutului.

„Ultimele săptămâni au fost haotice, dar în cel mai frumos mod posibil. Bine ai venit acasă, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia”, a scris Mariano, adăugând: „Abia aștept toate aventurile pe care le vom trăi împreună ca familie de cinci membri!”.

Postarea include și o imagine idilică, cu Jarah Mariano ținând în brațe bebelușul în curte, în timp ce Milo Ventimiglia se joacă cu Ke’ala, iar câinele lor, Duke, veghează scena.

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Cuplul mai are o fiică

Primul lor copil, Ke’ala Coral, s-a născut în ianuarie 2025, într-un moment tensionat pentru familie, imediat după ce aceștia au fost nevoiți să își evacueze locuința din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles.

În februarie Milo Ventimiglia a povestit despre cum paternitatea i-a schimbat viața și cariera: „Înțelegerea emoțiilor și abilitatea de a le transmite nu au limite. Este o experiență incredibilă să îmbin această nouă etapă a vieții de familie cu munca mea”.

Jarah Mariano, de asemenea, a împărtășit bucuria și complexitatea rolului de mamă, printr-o postare sinceră de ziua fiicei lor, Ke’ala.

„Când ai venit în viața mea, am avut două gânduri distincte, unul imediat după celălalt – aș muri pentru tine într-o clipă, dar acum trebuie să trăiesc cât mai mult posibil ca să fiu alături de tine și să te protejez”, a scris modelul.

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Ea a adăugat că dragostea pe care o simte pentru fiica sa este „cea mai unică formă de iubire” pe care a experimentat-o vreodată.

Cu un al doilea copil venit acum în familie, Ventimiglia mărturisește, într-un interviu acordat pe Zoom pentru People că se simte „complet depășit numeric” în raportul dintre „bebeluși, soție și soț”.

Totuși, actorul subliniază că cel mai entuziasmat este pentru faptul că fiica sa va avea un frate alături de care să crească, amintindu-și de propria sa copilărie, alături de două surori mai mari.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Milo Ventimiglia și Jarah Mariano

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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