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Actorul Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, au devenit părinți pentru a doua oară! Pe 6 iulie, cuplul a anunțat nașterea fiului lor, Rock-Anthony Makoa, moment în care au împărtășit și câteva imagini cu micuțul.
Milo Ventimiglia și Jarah Mariano, părinți pentru a doua oară
Familia lui Milo Ventimiglia și Jarah Mariano s-a mărit cu un nou membru. Actorul în vârstă de 48 de ani și soția sa, modelul Jarah Mariano, au anunțat, pe 6 iulie, nașterea celui de-al doilea copil, un băiețel pe nume Rock-Anthony Makoa Ventimiglia.
Vestea a fost anunțată într-o postare emoționantă pe Instagram, însoțită de o fotografie alb-negru în care mâinile părinților și ale fiicei lor de 18 luni, Ke’ala Coral, se unesc pentru a ține mânuța nou-născutului.
„Ultimele săptămâni au fost haotice, dar în cel mai frumos mod posibil. Bine ai venit acasă, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia”, a scris Mariano, adăugând: „Abia aștept toate aventurile pe care le vom trăi împreună ca familie de cinci membri!”.
Primul lor copil, Ke’ala Coral, s-a născut în ianuarie 2025, într-un moment tensionat pentru familie, imediat după ce aceștia au fost nevoiți să își evacueze locuința din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles.
În februarie Milo Ventimiglia a povestit despre cum paternitatea i-a schimbat viața și cariera: „Înțelegerea emoțiilor și abilitatea de a le transmite nu au limite. Este o experiență incredibilă să îmbin această nouă etapă a vieții de familie cu munca mea”.
Jarah Mariano, de asemenea, a împărtășit bucuria și complexitatea rolului de mamă, printr-o postare sinceră de ziua fiicei lor, Ke’ala.
„Când ai venit în viața mea, am avut două gânduri distincte, unul imediat după celălalt – aș muri pentru tine într-o clipă, dar acum trebuie să trăiesc cât mai mult posibil ca să fiu alături de tine și să te protejez”, a scris modelul.