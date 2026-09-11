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Mike McFarland, actorul și regizorul de voce celebru pentru rolurile sale din Dragon Ball Z și One Piece, a încetat din viață la vârsta de 56 de ani. Industria internațională a dublajului de animație a pierdut astfel una dintre cele mai emblematice figuri ale sale.

Mike McFarland, care a fost de asemenea scenarist și producător, s-a stins din viață miercuri, 9 septembrie, după o luptă dificilă cu o formă agresivă de cancer cerebral, conform publicațiilor internaționale TMZ și Deadline. În ultimele sale momente, artistul a fost înconjurat de familie și prieteni apropiați într-un centru de îngrijire din Dallas, Texas.

O luptă grea împotriva unei boli necruțătoare

Problemele grave de sănătate ale actorului au devenit publice la începutul anului 2025, moment în care acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență pentru îndepărtarea unei tumori cerebrale. Ulterior, medicii au stabilit că era vorba despre un glioblastom, un tip extrem de agresiv de cancer. În ciuda tratamentelor complexe și a unei a doua intervenții chirurgicale, starea sa a necesitat îngrijiri de specialitate într-un centru medical. Pe tot parcursul acestei perioade, fanii și comunitatea au oferit un sprijin copleșitor, strângând peste 300.000 de dolari printr-o campanie de strângere de fonduri menită să acopere cheltuielile medicale.

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Un omagiu adus unui talent desăvârșit

Vestea trecerii sale în neființă a stârnit un val de tristețe în rândul colegilor de breaslă și al platformelor majore de distribuție. Compania Crunchyroll a transmis un mesaj oficial prin care subliniază impactul profund pe care McFarland l-a avut asupra tuturor celor din jur.

„Mike a adus atât de mult tuturor celor care l-am cunoscut și tuturor fanilor anime care i-au apreciat munca. ”, a declarat Crunchyroll într-un comunicat oficial.

Colegii de distribuție alături de care a lucrat zeci de ani și-au exprimat, de asemenea, durerea în spațiul public. Tiffany Vollmer, vocea personajului Bulma din seria Dragon Ball, și-a omagiat prietenul printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

„Sunt absolut dărâmată. Te iubesc, Mikie. Trec prin toate stările posibile acum, așa că o postare mai așezată în cinstea prietenului meu va urma curând. Deocamdată, odihnește-te în pace, marele Mike McFarland”, a scris Tiffany Vollmer.

Moștenirea artistică a unei voci legendare

Cariera lui Mike McFarland s-a întins pe parcursul mai multor decenii, fiind considerat un pionier în adaptarea și dublarea anime-urilor pentru publicul vorbitor de limba engleză. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără Maestrul Roshi și Yajirobe din Dragon Ball Z, Buggy Clovnul din One Piece și Jean Kirstein din Attack on Titan.

Pe lângă activitatea sa din televiziune, care a inclus titluri precum Fullmetal Alchemist și Tokyo Ghoul, McFarland și-a împrumutat vocea și unor personaje din francize celebre de jocuri video, precum World of Warcraft, Fire Emblem Heroes, Borderlands și Street Fighter.

Apropiații actorului au precizat că cei care doresc să îi cinstească memoria pot face donații către spitalul pentru copii Saint Jude sau către organizația de protecție a animalelor SPCA, cauze pe care McFarland le-a susținut de-a lungul vieții.

Foto – Facebook

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